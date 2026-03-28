ABD, İsrail ve İran Savaşında 29'uncu Gün - İran 6 Ülkedeki Sanayi Tesislerini Vuracağını Duyurdu

ABD, İsrail ve İran arasında süren savaş 29’uncu gününe girerken, çatışmalar yalnızca sahada değil diplomasi masasında da sertleşmeye devam ediyor. Washington’un sunduğu 15 maddelik öneri paketi, son saldırıların ardından karşılıksız kalırken, taraflar arasındaki güven bunalımı daha da derinleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın müzakere talebinin 'kendilerinden geldiğini' ve Tahran’ın adeta 'yalvardığını' öne sürerken, enerji altyapısına yönelik saldırıların 6 Nisan’a kadar ertelendiğini söylemişti. Trump ayrıca görüşmelerin 'olumlu ilerlediğini' belirterek, kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların 'medya manipülasyonu' olduğunu savunmuştu. Sahadaysa gerilim düşmüş değil. İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail’in İran’daki sanayi altyapısına yönelik saldırılarının ardından yeni bir karşılık sürecine hazırlandıklarını duyurdu.

İşte bölgeden sıcak gelişmeler...

00.20 İRAN'DAN 5 BÖLGE İÇİN UYARI

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, İran’ın, bölge ülkelerindeki sanayi tesislerine yönelik saldırı uyarısını yayımladı. Uyarı mesajıyla paylaşılan görsellerde, Suudi Arabistan’daki demir çelik şirketi Hadeed, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) en büyük çelik ve inşaat malzemeleri üreticisi Emirates Steel Arkan (ESA), Katar’daki Qatar Steel, Bahreyn’deki Foulath Holding, Kuveyt’teki United Steel Industrial Şirketi ile İsrail’deki Yehuda Steel firmasının bilgileri yer aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi de ABD ve İsrail’in İran’ın altyapısına yönelik saldırılarına yanıt olarak "Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!" demişti.

00.40 TRUMP VE WİTKOFF'TAN MÜZAKERE MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, bir yatırım zirvesine katılmak üzere gittiği Miami'de, havalimanında basın mensuplarına İran değerlendirmesi yaptı. İran'ı 'yenilgiye uğrattıklarını' savunan Trump, İranlılarla müzakerelerin sürdüğüne işaret etti. Trump, "Şu anda onlar konuşuyor, biz de konuşuyoruz. Onlar bizimle anlaşma yapmak istiyor" ifadesini kullandı.

Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff da Miami'de başlayan yatırım zirvesinde, İran'la ilgili açıklama yaptı. Görüşmelerin sürdüğüne atıf yapan Witkoff, "Bu hafta toplantılar olacağını düşünüyoruz. Görüşmeler konusunda kesinlikle umutluyuz. İranlıların bir süredir elinde bulunan 15 maddelik anlaşma masada. Onlardan bir cevap bekliyoruz; bu (cevap) her şeyi çözecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA