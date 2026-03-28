Pezeşkiyan Marketlere İndi: 'Bu Raflar Cepheden Daha Kritik'

ABD-İsrail-İran savaşı müzakere görüşmelerine rağmen sürüyor. Aydınlık Gazetesi muhabiri Gürkan Demir, İran’daki son durumu tv100'de Kübra Par’ın sunduğu Ana Haber Bülteni’nde anlattı. Demir, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bir markete gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette verdiği mesajları aktardı.

ABD ambargosu ile uzun yıllardır mücadele eden İran’da temel ihtiyaç ürünlerinin tedariki büyük önem taşıyor. İran'da ambargolar ABD ile süren savaşın ve uzun yıllardır devam eden mücadelenin ikinci cephesi olarak büyük önem taşıyor. Gürkan Demir’in aktardığı gelişmeler şöyle:

* Pezeşkiyan şu değerlendirmeyi yapıyor: "Her mağaza ve her mal tedarik merkezi düşmanın karmaşık ve topyekun savaşına karşı bir siperdir. Piyasada huzurun korunması ve vatandaşlara mal bolluğu konusunda güven verilmesi cephelerdeki mücadeleden daha az değerli değildir." Gıda reyonlarıyla savaş cephesini eş tutan bir yorumlama yapıyor İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan.

'İRAN SAVAŞA İYİ HAZIRLANDI'

* Savaş öncesinde Lincoln gemisi İran’a doğru yaklaşmaya başladıktan sonra, İran valilere bazı yetkilerini devretti merkezi yönetimin. Gıda konusunda hızlı çözümler üretilmesi, hızlı kararlar alınabilmesi, tedarik zincirinin sağlanması için. Ülkede nakliyeciler özel kampanyalar başlattılar limanlardan ve sınırlardan gıda ürünlerini ülke hattının içerisine yaymak için. Bu konu ile ilgili İran’ın yol bakanlığı planladığı gibi çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

