Bakan Fidan'dan Barış İçin Yoğun Mesai: ABD, İran ve Bölge Ülkeleriyle Görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre Hakan Fidan, bölgedeki artan gerilim üzerine yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Bakan Fidan; İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD'li yetkililerle bugün telefonda görüştü. Görüşmelerde, bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ve ABD, müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin başladığını açıklamış ve bir anlaşmaya varmak için bölgedeki enerji altyapısının hedef alınmasını askıya aldıklarını duyurmuştu. İran, müzakere iddialarını reddedince Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bunu kamuoyuna açıklamaktan çekindiğini ileri sürdü.