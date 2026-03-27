Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran Uyarısı: 'Çatışmalar Sona Ermezse...'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran savaşına ilişkin "Bu anlamsız, hukuksuz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyo" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca çatışmalar sona ermezse çıkacak faturanın ağırlığına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Türkiye Ülke Stratejisi Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Bir aydır bölgemizi derinden sarsan bu anlamsız, hukuksuz ve gereksiz savaşın faturasını çatışmaların tarafları kadar tüm insanlık da ödüyor. Enerji piyasalarından üretim, bilişim, ulaşım ve ticaret ağlarının işleyişine kadar geniş bir alanda savaşın olumsuz etkilerini tüm dünya hissediyor.

* Diplomasi ve diyalog yoluyla ortak bir paydada buluşma imkanı varken bu yolların sabote edilmesinin yükünü insanlık ailesi olarak hepimiz birlikte çekiyoruz. Şu bir gerçek ki, çatışmalar sona ermezse ödenecek fatura kabaracaktır. Coğrafi mesafenin bu süreçte bir anlamı olmayacak.

