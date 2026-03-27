Türkiye ile Azerbaycan'dan Ortak Medya Hamlesi

Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki iş birliğini güçlendirecek yeni bir adım atıldı. İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi kapsamında iki ülke arasında 'Ortak Medya Platformu'na ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmed İsmayilov tarafından imza altına alındı.

KRİTİK ALANLARDA İŞBİRLİĞİ

Mutabakat zaptı, dijital ve sosyal medya, görsel-işitsel yayıncılık, stratejik iletişim ve kriz yönetimi gibi alanlarda iş birliğinin geliştirilmesini öngörüyor. Bu kapsamda, iki ülke arasında ortak çalışma komisyonu ve daimi komitelerin kurulması planlanıyor. Türkiye-Azerbaycan Ortak Medya Platformu, iki ülke medyası arasındaki koordinasyonu artırmayı, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamayı ve dezenformasyonla ortak mücadele yürütmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA