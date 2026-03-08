Mutfakta Stratejik Akıl Nasıl Kullanılır?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kurucusu olduğu Chef’s Table Mutfak Akademisi ile mutfağı sadece bir uygulama alanı değil, aynı zamanda bir bilim ve yönetim merkezi olarak konumlandırıyor. Uluslararası arenadaki (WACS-Dünya Şefler Birliği) başarılarını akademik bir metodolojiye dönüştüren Bozkurt, mezunlarını dünyanın en seçkin restoranlarına, otel markalarına ve pastanelerine birer profesyonel olarak ihraç etmeye devam ediyor. Eğitimde "tarif ezberlemek" yerine "tekniği kavramayı" odağa alan bu yaklaşım, sektörün ihtiyaç duyduğu analitik şef profilini yeniden tanımlıyor. Meslek hayatının bu uzun ve derinlikli yolculuğuna odaklandığımızda, Serkan Bozkurt isminin nasıl bir kurumsal vizyona dönüştüğünü daha net görüyoruz.

Mengen’den Berlin’e, uluslararası yarışmalardan akademi kuruculuğuna uzanan bu 36 yıllık serüvende; "Serkan Bozkurt" kimliğini şekillendiren en kritik üç eşiği anlatır mısın?

İlk eşik kuşkusuz 1990 yılındaki Mengen Anadolu Aşçılık Meslek Lisesi dönemimdir; mesleğin disiplinini ve temelini orada aldım. İkincisi, 1997’de Hollanda’da Tekirdağ Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi öğrencisi olarak Türkiye’ye mutfak dalında ilk uluslararası ödülü kazandırdığım andır; bu bana vizyonumu küreselleştirme cesareti verdi. Üçüncü ve en kalıcı eşik ise 2011 yılında, tüm bu birikimi bir sistem dahilinde başkalarına aktarma isteğiyle Chef’s Table Mutfak Akademisi’ni kurmamdır. Bu üç nokta, beni sadece yemek yapan bir şeften, sistem kuran bir eğitmene dönüştürdü.

Akademideki "U düzeni" ve stüdyo mutfak yapısını kurgularken, bir öğrencinin bireysel gelişim hızıyla eğitmenin "koçluk" rolü arasında nasıl bir denge kurdun?

Bu düzen aslında bir senkronizasyon sanatı. Her öğrencinin kendi istasyonunda olması, onlara bireysel bir sorumluluk alanı tanırken; U düzeni sayesinde benimle aynı anda, göz teması kopmadan uygulama yapabilmelerini sağlıyor. Burada eğitmen bir "komutan" değil, bir "koç" rolünde. Hata yaptıkları an müdahale edebiliyor, doğru tekniği o saniyede düzeltebiliyoruz. Bu da öğrenme hızını geleneksel yöntemlere göre en az üç kat artırıyor.

Sıkça vurguladığın "mutfağın matematiği" kavramı, sadece bir tarif uygulayıcısı olmaktan ziyade bir "mutfak mühendisi" yetiştirmeyi mi hedefliyor?

Kesinlikle. Tarifler değişkendir ama teknikler ve kimyasal süreçler sabittir. Bir öğrenciye sadece bir sos tarifi verirsen o yemeği yapar; ama ona o sosun neden bağlandığını, ısının protein üzerindeki etkisini ve asidite dengesinin matematiğini öğretirsen, o öğrenci kendi tariflerini yazabilen bir şefe dönüşür. Bizim amacımız "ne yapacağını" söylemek değil, "nasıl yapacağını" ve "nedenini" kavratmak.

WACS (Dünya Şefler Birliği) akreditasyonunun bir mezun için sadece bir sertifika olmanın ötesinde, global iş piyasasında açtığı somut kapılar sence neler?

Bu akreditasyon aslında küresel bir pasaport. Bir mezunumuz Japonya’da veya Amerika’da bir mutfağa girdiğinde, oradaki şef onun hangi standartlarda, hangi hijyen ve teknik disiplinle yetiştiğini bu sertifika sayesinde biliyor. Dünyanın en üst otoritesi tarafından onaylanmış bir eğitimden geçmek, mezunlarımızı Michelin yıldızlı restoranlar gibi yüksek standartlı yerlerin kapısında ön sıraya taşıyor.

Sence bugünün genç şef adaylarının kariyer yolculuğundaki en büyük yanılgısı nedir; teknik eksiklik mi yoksa "şef imajına" fazla odaklanmak mı?

En büyük yanılgı, bu işin sadece "sunum ve görsellikten" ibaret olduğunu sanmak. Sosyal medyanın etkisiyle popülerlik çok cazip geliyor ancak mutfak 12-14 saatlik fiziksel ve zihinsel bir dayanıklılık gerektirir. Teknik altyapı zayıfsa, o ışıltılı tabaklar sadece birer resimden ibaret kalır. Gençlere hep şunu söylüyorum: Önce mutfağın tozunu ve matematiğini yutmalısın, imaj zaten başarının arkasından gelir.

25 farklı ülkede Türk mutfağını temsil etmiş biri olarak, yerel değerlerimizi modern tekniklerle harmanlarken "özü korumak" ile "inovasyon" arasındaki çizgiyi nasıl çiziyorsun?

Özü korumak, o malzemenin hikayesine ve damak tadındaki hafızasına sadık kalmaktır. İnovasyon ise onu sunma biçimin veya pişirme tekniğinle ilgilidir. Örneğin bir patlıcan kebabının lezzet profilini bozmadan, onu modern bir dokuyla veya farklı bir pişirme tekniğiyle (sous-vide gibi) yorumlayabilirsin. Önemli olan, tabağa bakan kişinin "bu bizden bir lezzet" diyebilmesi ama "hiç böyle görmemiştim" diyerek şaşırmasıdır.

"Mezunlarımız için akademi bir mesleki evdir" diyorsun; bu aidiyet duygusunun öğrencilerin sektörde tutunma oranına etkisi sence nedir?

Mutfak sektörü sert ve bazen yalnızlaştırıcı olabilir. Mezunlarımızın takıldıkları bir noktada dönüp bize soru sorabilmeleri veya kariyer basamaklarında bizden mentorluk almaları onlara müthiş bir güven veriyor. "Benim arkamda bir akademi var" hissi, onların pes etme oranını düşürüyor ve mesleki sürdürülebilirliklerini sağlıyor. Biz sadece mezun vermiyoruz, bir topluluk oluşturuyoruz.

Pandemi gibi kriz anlarında mutfaktaki hijyen ve yönetim disiplinini öğrencilerinde bir "refleks" haline getirmeyi nasıl başardın?

Hijyen bizim için pandemiden önce de bir "ders" değil, mutfağa adım atma şartıydı. Öğrencilerimize kıyafet disiplininden istasyon temizliğine kadar her şeyi bir alışkanlık olarak aşılıyoruz. Kriz anları sadece bu disiplinin ne kadar hayati olduğunu ispatladı. Mutfağı bir laboratuvar titizliğinde yönetmeyi öğrendiklerinde, dış dünyadaki şartlar ne olursa olsun o profesyonelliği koruyorlar.

Mutfak teknolojileri hızla gelişiyor; sen akademinin envanterini güncellerken "geleneksel teknik" ile "teknolojik kolaylık" arasındaki dengeyi nasıl kuruyorsun?

Temel teknikleri daima geleneksel yöntemlerle öğretiyoruz; bir şef adayı önce bıçağını kullanmayı ve ateşi kontrol etmeyi bilmeli. Ancak yüksek teknolojili ekipmanları (paco jet, sous vide, thermo mix ,tütsüleyiciler vb.) süreci optimize etmek ve standardizasyonu sağlamak için müfredata dahil ediyoruz. Teknoloji şefin yerine geçmemeli, şefin elindeki en güçlü yardımcı enstrüman olmalı.

Bir şefin sadece iyi yemek yapması sence yeterli mi? Müfredatında işletme yönetimi ve maliyet analizi konularına neden bu kadar ağırlık veriyorsun?

Asla yeterli değil. İyi yemek yapan bir şef olabilirsiniz ama maliyetini hesaplayamadığınız bir tabakla işletmeyi batırabilirsiniz. Biz burada "Yiyecek-İçecek İşletmeciliği" disipliniyle; stok yönetiminden personel maliyetine, menü mühendisliğinden pazarlamaya kadar her şeyi öğretiyoruz. Mezunlarımızın sadece mutfakta değil, yönetici koltuğunda da oturabilmesini hedefliyoruz.

36 yıllık kariyerinde "Keşke daha önce yapsaydım" dediğin veya "İyi ki yapmışım" dediğin en belirgin profesyonel hamlen hangisi?

"İyi ki yapmışım" dediğim şey, yurt dışına çok genç yaşta çıkıp Michelin yıldızlı mutfaklardaki o "mükemmeliyetçi" disiplini görmemdir. "Keşke daha önce yapsaydım" dediğim bir şey yok çünkü her zorluk beni bugünkü akademi modeline hazırlayan birer dersti. Belki akademiyi birkaç yıl daha önce kurabilirdim ama o zaman da bu kadar olgun bir müfredat ortaya çıkmayabilirdi.

Chef’s Table’ın önümüzdeki 10 yıllık vizyonunda seni en çok heyecanlandıran, "bu sektöre daha neler katabiliriz" dediğin yeni hedeflerin neler?

En büyük heyecanım, Türk şeflerinin dünyadaki "nitelikli iş gücü" algısını tamamen değiştirmek. Mezunlarımızın sadece çalışmaya gitmesini değil, dünyadaki gastronomi trendlerine yön veren liderler olmasını istiyorum. Ayrıca dijitalleşen eğitim modelleriyle, bu akademik disiplini daha geniş kitlelere ulaştıracak hibrit projeler üzerinde çalışıyoruz. Chef’s Table ismini global bir eğitim ekolü olarak daha da kökleştirmek temel hedefim.