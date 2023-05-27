Şehirden izole bir gastronomik deneyim

2023 Michelin Rehberi'nde tavsiye edilen restoranlar arasında yer alan Octo’nun menüsü kısa bir aradan sonra İstanbul’a yeniden dönen Executive Şef Murat Taşdemir tarafından yenilenerek bu yaza damga vurmaya hazırlanıyor.

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Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

rtartici@gmail.com

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Şehirden izole bir gastronomik deneyim - Resim : 1

180 yıllık tarihi dokuya sahip, İstanbul’un her daim en önemli merkezlerinden birisi olan Karaköy’de konumlanan JW Marriott Istanbul Bosphorus’un 9. katında yer alan, Boğaz’ın mavisi ve Tarihi Yarımada’nın tüm renklerinin buluştuğu nefes kesen manzarası ile yerli ve yabancı misafirlerin vazgeçilmezi haline gelen Octo, Murat Taşdemir’in lezzetli dokunuşları ile menüsünü yeniledi..

Şehirden izole bir gastronomik deneyim - Resim : 2

2023 Michelin Rehberi’nin tavsiye edilen restoranları arasında yer almasının yanı sıra World Luxury Restaurant Awards tarafından “Global Winner in Luxury Seafood Restaurant / Lüks Deniz Ürünleri Restoranı” ve “Continent Win in Best Panoramic Views / En İyi Panoramik Manzaralı Restoran ödülü gibi global çapta bir çok prestijli ödüle de sahip olan Octo, manzarası ve menüsünde yer alan lezzetler ile denize ve deniz ürünlerine olan aşkını misafirlerine aktarıyor.

Şehirden izole bir gastronomik deneyim - Resim : 3

Bu ihtişamlı manzara eşliğinde sevgili dostum Executive Chef Murat Taşdemir’in kendine özgü tekniklerle harmanlayarak mevsime özel taze ve yerel ürünlerle hazırladığı yeni menünün tadımı gerçekleştirdik. Tatları kadar, benzersiz sunumları ile dikkatimi çeken menüyü gerçekten çok etkileyici buldum. Murat Şef’in Morini ve Glens’te denediğim lezzetlerinden sonra Octo’nun menüsünün tam bir ustalık eseri olduğunu söylemem yanlış olmayacak.

Şehirden izole bir gastronomik deneyim - Resim : 4

180 yıl önce İtalyan mimarlar tarafından inşa edilen ve önemli bir liman ticaret merkezi olan Veli Alemdar Han’ın tarihi dokusu korunarak restore edilmesi sonucu turizme kazandırılan JW Marriott Istanbul Bosphorus’un Tarihi Yarımada, Galata Kulesi, Adalar, Haliç, Kız Kulesi ve Boğaz’ı da kapsayan muhteşem manzarasına karşı denediğim menüde beni en çok lezzeti kadar tasarımıyla da dikkatimi çeken “Şef Usulü Kapsül Yoğurt” etkiledi.

Şehirden izole bir gastronomik deneyim - Resim : 5

Menüde yer alan mezelerden Enginar Tarama, salatalardan Izgara Şeftali ve Ispanak Salatası, başlangıçlardan Taze Kabak Çiçeği Dolması ve Zeytinyağlı Kuşkonmaz, makarnalardan Garganelli ve Pansotti ile ana yemeklerden Sicilya Usulü Lipsos Balığı geldiğinizde muhakkak denemeniz gereken lezzetler olarak öne çıkıyor.

Şehirden izole bir gastronomik deneyim - Resim : 6

Ünlü Danimarkalı filozof Soren Kierkegaard’ın “Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır” sözünü kendine rehber edinerek, geçmişteki tecrübelerinden faydalanarak daha yenilikçi ve yaratıcı işlere imza atan Executive Chef Murat Taşdemir’in hem damağınıza hem de duyularınıza hitap edecek yaz menüsünü Octo’nun etkileyici manzarası eşliğinde denemenizi öneriyorum.

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BO KARAKÖY AÇILDI

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Bu yaza damga vurmaya hazırlanan Bo Karaköy 24 Mayıs'ta kapılarını açtı. Menüsünde uluslararası mutfaklardan örnekler yer alan ve oldukça zengin bir kokteyl barına sahip olan Bo Karaköy sezona oldukça iddialı bir giriş yaptı. İş adamı Ahmet Kurt tarafından hayata geçirilen Bo Karaköy’ün işletmesi İstanbul gece hayatının deneyimli isimlerinden Melih Doğan tarafından gerçekleştiriliyor.

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GIDA VE BESLENME SEKTÖRÜ BULUŞUYOR

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5. Uluslararası Gıda, Beslenme Bileşenleri, İçerikleri ve Teknolojileri Fuarı (Food & Nutritional Ingredients) 31 Mayıs-2 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde sektörün önde gelen firmalarını ağırlayacak. Fuar gıda bileşenleri sektörüne dair dünyada ve ülkemizdeki en son gelişmeler, yenilikler ile sektöre dair gündemdeki konulara ev sahipliği yapacak.

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GASTRONOMİ MERAKLILARI BU FESTİVALDE BULUŞUYOR…

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Food Truck Festival, Türkiye’de ilk kez 9-10-11 Haziran’da Ankara Bilkent Center’da. Birbirinden lezzetli ürünlerle truck araçların bulunacağı festivalde eğlence dolu 3 gün gastronomi meraklılarını bekliyor. Konserler, atölyeler, DJ performansları, truck deneyim çadırları ve yemek deneyim alanlarının bulunacağı festivalde; atölyeler, kahve workshopları, girişimci & tasarımcı stantları da yer alacak. 

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