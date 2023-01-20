Gastronomide fark yaratanlar

ABRAKADABRA’NIN SİHRİ HAMBURGERLERİN LEZZETİNE LEZZET KATIYOR

Hamburger severler için sihirli bir önerim var: “Abrakadabra”, Etiler Ulus’ta bir kere gelenin bir daha vazgeçemediği bir hamburger restoranı. Akmerkez’den Ulus’a giden Adnan Saygun Caddesi’ne 10 adım mesafede biraz saklı kalmış bir lezzet durağı. Kurucusu Başar Keskin bir lezzet avcısı. Yemek peşinden koşmaktan aldığı keyfi; mühendis olmasına rağmen, hayallerinin peşinde koşmayı tercih ederek işe dönüştürmüş.

Prensiplerinden asla taviz vermediği bir restoran yaratmış. Menü oldukça selektif. Reçeteler Abrakadabra’ya özel olarak hazırlanmış. Menüde yer alan neredeyse her şeyi kendileri üretiyorlar. Kullandıkları sosları çok beğendim. Özellikle mevsimsel dokunuşlarla yarattıkları soslar hamburgerlerine inanılmaz bir derinlik katıyor. Her damak zevkine uyacak sos seçenekleri bence Abrakadabra’nın yarattığı en önemli fark.

Bu sempatik hamburger restoranına geldiğinizde damağınıza uygun bir seçenek bulacağınıza eminim ama bence bir klasik olan “Cheeseburer”i mutlaka denemelisiniz. Tabii bir de Abrakadabra’nın özel reçetesiyle üretilen sosislerle hazırlanan “Hot Dog” çeşitlerinden “Franktruffle”ın tadına bakmadan buradan ayrılmamalısınız.

Kullandıkları hamburger ekmekleri ve sandviçler de Abrakadabra imzası taşıyor ve bunlarda buram buram tereyağını hissediyorsunuz. Bu da hamburgerin lezzetine lezzet katıyor. Uzun lafın kısası, hamburger seviyorsanız ve hâlâ bu sihirli hamburgerleri denemediyseniz rotanızı Ulus’a çevirmenizi öneriyorum.

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ALTIN KAŞIKLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Türkiye’nin gastronomi alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşu Mutfak Dostları Derneği, 4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’ni 17 Ocak 2023’de düzenlenen tören ile sahipleriyle buluşturdu.

Gastronomi dünyamızın bu ayrıcalıklı ödüllerinin kategorileri ve kazananları ise şöyle:

1. Yılın Türk Şefi: Maksut Aşkar, Neolokal

2. Yılın Yabancı Şefi: Claudio Chinali, Eataly

3. Yılın Genç Şefi: Yaren Çarpar, Ema Bakery & Catering

4. Yılın Pasta Şefi: Metin Saruhanlı, Arpège, Patisserie

5. Yılın Geleneksel Lokantası: Yanyalı Fehmi

6. Yılın Yabancı Konsept Lokantası: Fauna

7. Yılın Tek Ürün Geleneksel Lokantası: Aslanboğa Kokoreç

8. Yılın Pastanesi veya Tatlı Evi: Léone Patisserie

9. Yılın Ürün Satış Noktası: Antre Gourmet

10. Yılın Gastronomi Kitabı: Meyhane İhtisas Kitabı

11. Yılın Dijital Yayını: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği (E-Dergi & Instagram Hesabı)

Gecede; Jüri Özel Ödülü’nü İstanbul’un gastronomi destinasyonu olarak güçlenmesine ve mutfak kültürümüzün global çapta tanıtımına sağladığı önemli katkılarla Turk Fatih Tutak, Tuğrul Şavkay Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü ise gastronomi dünyamızın mihenk taşlarından Beyti Güler aldı.

Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’ni sahipleriyle buluşturan Mutfak Dostları Derneği’ni ve ödül kazananları can-ı gönülden alkışlıyorum.

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ŞEF EBRU BAYBARA DEMİR AENNE BURDA YARATICI LİDERLİK ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ

Her yıl ocak ayında Münih’te düzenlenen DLD (Digital – Life – Design) Konferansı’na Türkiye’den konuşmacı olarak davet edilen ve konferans kapsamında ilk akşam yemeğini bizzat hazırlayarak Türk mutfağının lezzetinden sunumuna tüm kültürel ögelerini davetlilere sunan Ebru Baybara Demir, Aenne Burda Yaratıcı Liderlik Ödülü'ne layık görüldü. Demir; 2006 yılından bu yana cesur, iyimser, yenilikçi, yaratıcı ve ilham veren niteliklere sahip kadınlara takdim edilen bu ödülü ilk kez Türkiye’ye taşıdı.

Ebru Baybara Demir, DLD23 kapsamında yaptığı konuşmada Cercis Murat Konağı’ndan Sorgül Buğdayı’nın çoğaltımına, Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi projesine; daha iyi bir gelecek için sağlıklı gıdanın, tohumun, toprağın sürdürülebilirliği ve yerel ekonomilerin canlandırılması konusunda gastronominin dönüştürücü gücü ile hayata geçen projeleri aktardı. Aldığı ödüllerle dünyada Türk kadınını ve gastronomisini en iyi şekilde temsil eden sevgili dostum Ebru Baybara Demir’i can-ı gönülden kutluyorum.

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ANADOLU’DAN DÜNYAYA ARMAĞAN: BULGUR

Bir ödül haberi de yine çok sevdiğim dostlarımdan biri olan sevgili Asuman Kerkez’den geldi. Gastronomi profesyonelleri ve tutkunları tarafından büyük ilgi gören Asuman Kerkez imzalı ve bulgurun tarihçesi, türleri, tüketim önerilerinin yanı sıra kolay bulunabilir malzemelerle evde pişirilebilecek pek çok tarifini de içeren arşiv niteliğindeki “Anadolu’dan Dünyaya Armağan: Bulgur”; yemek kitapları yarışmalarının Oscar’ı olarak kabul edilen, Gourmand Uluslararası Yemek Kitapları Yarışması’nda tüm dünyanın en iyi yemek kitaplarının yarıştığı “Best in the world” kategorisinin bu yılki kazananı olarak göğsümüzü kabarttı.

Akademisyen-yazar ve televizyon programcısı Asuman Kerkez’in, bir dönemin hafızasında yer alan reçeteleri ölümsüzleştirirken akademik alanda da kaynak olabilmesi amacıyla tablolar, listeler ve kategoriler ile hazırladığı bu eser; bulgur üzerine yazılmış en kapsamlı kitap olma özelliğini taşıyor ve her türlü övgüyü hak ediyor. Asuman Kerkez’i bu önemli başarıdan dolayı tüm kalbimle tebrik ediyor, bugüne kadar bu kitabı okumamış olan herkese okumalarını ve kütüphanelerinde bu esere yer ayırmalarını öneriyorum.

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7 GÜNE 7 ÖNERİ

Hafta sonuna lezzet ve keyif katmak isteyenler, cumartesi akşamı için Aqua Florya’nın simge adreslerinden Meos Balık’ı leziz çeşitleriyle tercih edebilirler.

Pazar gününüzü tatlandırmak isterseniz; Fenerbahçe’de hizmet veren Brops World Cuisine’de keyifli bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yeni haftaya keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için Kadıköy Bahariye’de uzun yıllardır değişmeyen kalitesi ve lezzetiyle hizmet veren Sayla Mantı’nın iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum.

Salı günü için, Yeşilyurt’ta döner severlerin değişmez adresi olan Tadım Büfe biçilmiş kaftan.

Çarşamba gününe özel önerim her zaman olduğu gibi kahve severler için. Bu hafta rotanızı Şaşkınbakkal’a çevirin ve Fasshane’nin kahve çeşitleriyle ile kendinizi şımartın.

Perşembe günü Sirkeci’de lezzet peşinde koşanların değişmez adresi olan Güvenç Konyalı’yı tercih edebilirsiniz.

Cuma akşamı haftanın yorgunluğunu keyifli bir ortamda atmak isteyenlere Mezze House Fenerbahçe’yi öneriyorum.

Haftaya görüşmek üzere…