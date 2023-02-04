Eski zamanlardan günümüze uzanan lezzet yolculuğu

Yıllardır önünden geçtiğim ama hiç fark etmediğim tarihi bir binada açılmış Old Hammam. Oldukça hazin bir hikayesi var. Bina bakımsızlıktan harabeye dönmüş haliyle bir dönem görenlerin içini sızlatıyormuş. Sanırım benim de dikkatimi bu yüzden hiç çekmedi. Burası Altunizade semtinin kurucusu ve isim babası, Abdülmecid ve Abdülaziz dönemlerinin önemli devlet adamı İsmail Zühtü Paşa'nın 150 yıllık tarihi hamamıymış. Uzun süren bir restorasyon döneminin sonunda tarihi dokusuna sadık kalınarak yepyeni bir dekorasyonla sosyal hayata geri döndürülmüş ve Old Hammam adıyla 2022’nin sonunda hizmet vermeye başlamış.

Mekan oldukça etkileyici bir ambiyansa sahip. Giriş bölümünde yer alan beyaz piyano, viyolonsel ve hamam kurnaları mekana farklı bir hava katıyor. Alt katta yer alan kuzine soba ortama hem sıcaklık hem de nostalji katıyor. Misafirlerinin tüm duyularına hitap eden Old Hammam, farklı damak zevklerine göre tasarlanmış menüsünün yanı sıra haftanın her günü DJ ve belirli günlerdeki canlı müzik performansları ile hizmet veriyor.

Lezzetleri kadar sunumları da dikkatimi çeken Old Hammam’ın menüsü deneyimli işletmeci Ersan Şen’in imzasını taşıyor. Farklı damaklara hitap eden menüde yer alan Nazuktan, Fesleğenli Şakşuka, Ispanaklı Atom, Peynirli Girit Dolma, Humus, Elmalı Semizotu ve Mangolu Levrek Marin’i gerçekten çok beğendim.

Mezelerdeki acı ve ekşi dengesinin baş döndürücü olduğunu söyleyebilirim. Ara sıcaklardan beni en fazla etkileyenler Etli Pazı Sarma ve Ispanaklı Peynirli Mücver oldu. Meze ve ara sıcaklar ile karnınızı doyurmamanızı ve ana yemek seçenekleri arasında yer alan Buğday Risotto Yatağında Tiftik Tandır’a yer ayırmanızı öneriyorum.

Anadolu Yakası’nın gastronomi çıtasını ve eğlence kalitesini oldukça yukarıya taşımış olan Old Hammam’ı hem eğlenmek hem de damaklarda iz bırakacak bir deneyim yaşamak isteyenlere öneriyorum.

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HİLTON İSTANBUL MASLAK’A TRAVELLER REVIEW ÖDÜLÜ

Hilton İstanbul Maslak üst düzey misafirperverliği ile dünyanın en önemli online seyahat ve konaklama hizmeti sağlayıcılarından olan Booking.com tarafından 2023 Traveller Review Ödülü’ne layık görüldü. Booking.com’un gezginlerin ömür boyu hatırlayacakları anılar oluşturması için ellerinden gelenin fazlasını yapan iş ortaklarını kutlamak için verdiği ödül, 2023 yılında 11. kez sahiplerini buldu. 240 milyondan fazla gezgin yorumuyla toplam 220 ülke ve bölgeden seyahat sağlayıcılarının 1 Aralık 2019 ile 30 Kasım 2022 tarihleri arasında Booking.com web sitesinde ve uygulamasında yayımlanan doğrulanmış misafir değerlendirmelerinin ortalamasının alındığı sistemde, Hilton İstanbul Maslak olağanüstü hizmet kalitesi ile misafirlerinden aldığı yorumlarla ödüle layık görüldü. Bu ödülün alınmasına katkı sağlayan tüm Hilton İstanbul Maslak çalışanlarını can-ı gönülden alkışlıyorum.

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KARAKÖY GÜLLÜOĞLU’NUN YENİ DENEYİM ALANI NADİR GASTRONOMİ PLATFORMU AÇILDI

Ülkemiz gastronomisinde ayrıcalıklı bir yere sahip olan Karaköy Güllüoğlu çatısı altında özerk bir yapı olarak kurulan, gastronomi ve kültür alt başlıklarında birleştirici ortak projeler geliştirmeyi hedefleyen deneyim alanı ‘Nadir Gastronomi Platformu’ farklı disiplinlerden oluşturulan etkinlik ajandası ile her ay farklı içerikler sunmayı planlıyor. Türk gastronomisini dünyaya tanıtmak, geleneksel lezzetleri hatırlatmak, arşiv altına almak, yerli ve uluslararası şefler ile ortak projeler geliştirmek ve alanında başarılı, yeni şefler keşfetmek misyonuyla yola çıkan Nadir Gastronomi Platformu’nu hayata geçirmek için büyük emek harcayan Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü Murat Güllü’yü tebrik ediyorum.

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7 GÜNE 7 ÖNERİ

Hafta sonuna lezzet ve keyif katmak isteyenler, cumartesi akşamı için Eminönü’nde tarihi bir atmosferde iddialı bir gastronomi deneyimi sunan Olden 1772’yi tercih edebilirler.

Pazar gününüzü tatlandırmak isterseniz; Asmalımescit’de hizmet veren Simone’un muhteşem tarihi yarım ada manzarasıyla keyifli bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yeni haftaya keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için Florya’da hizmet veren L’Beirut Restaurant’ın iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum.

Salı günü için, Küçükçekmece’de yöresel lezzet severlerin değişmez adresi olan Emmim Develi Cıvıklısı biçilmiş kaftan.

Çarşamba gününe özel önerim her zaman olduğu gibi kahve severler için. Bu hafta rotanızı Caddebostan’a çevirin ve Mankind Coffee & Eatings’in kahve çeşitleriyle ile kendinizi şımartın.

Perşembe günü Çukurcuma’da lezzet peşinde koşanların mutlaka ziyaret etmesi gereken Mayko Lokanta’yı tercih edebilirsiniz.

Cuma akşamı haftanın yorgunluğunu keyifli bir ortamda atmak isteyenlere Suadiye’de vegan ve vejetaryenlere de hitap eden zengin menüsüyle Mélopée Suadiye’yi öneriyorum.

Haftaya görüşmek üzere…