Adana mutfağında fark yaratan dokunuşlar

Ataşehir’de yıllardır en sevdiğim adreslerden olan Adana Dostlar son yıllarda kabuk değiştiriyor. Değişimin mimarı babasından görevi devralarak işletmenin başına geçen Sultan Aydoğdu. Genç bir diyetisyen olarak hayata atılan ve mesleğinin yanı sıra baba mesleği olan kebapçılığa da soyunan Sultan Aydoğdu işletmenin başına geçer geçmez önce dekorasyonu değiştirerek işe başlamış. Sonrasında kurumsallaşma adına adımlar atmış. Şimdi de Adana Dostlar’ın klasik menüsüne getirdiği yeniliklerle fark yaratıyor.

Mesleğinin temel unsurlarından olan sağlıklı beslenmeyi odağına alan Sultan Aydoğdu geleneksel Adana lezzetlerinin vegan yorumlarını menüye eklemeye başlamış. Uzun süren Ar-Ge çalışmalarının ardından menüye ilk olarak “Vegan Lahmacun”u sonrasında da “Vegan Güveç”i eklemiş. Kıyma yerine mercimek ve bezelye kullanılarak hazırlanan “Vegan Lahmacun” oldukça lezzetli bulduğumu bilmenizi istiyor ve vegan olmayanlara da buraya geldiklerinde denemelerini tavsiye ediyorum.

Adana usulü güvecin vegan versiyonunu başarılı buldum. Sultan Aydoğdu denediğim bu iki lezzetle ilgili yorumlarımı dinledikten sonra hedefinde bu alternatifleri arttırmak olduğunu ve bu yönde araştırmalarını sürdürdüğünü belirtti. Kendisini Adana Dostlar’ı babasının getirdiği noktanın üzerine çıkardığı ve yepyeni bir boyuta taşıdığı için tebrik ediyorum.

Bir kez daha gördüm ki Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti’ni boşu boşuna gençlere emanet etmemiş. Onun gördüğünü günümüzde hala göremeyip bu gençlerden bir şey olmaz diye düşünenlere en güzel cevabı yine onlar veriyorlar ve vermeye de devam edecekler. Herkesin içi rahat olsun geleceğimiz gençlere emanet.

Sultan Aydoğdu’nun vizyoner işletme anlayışı ile farklılık ve derinlik kazanan Adana Dostlar’ı kebap sevenlere ve vegan yaşam biçimi benimseyenlere öneriyorum.

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ROMU RİSTORANTE ATAKÖY’DE KAPILARINI AÇTI

Dünya tarihi boyunca pek çok efsaneye ve tarihi olaya ev sahipliği yapmış Roma’nın kuruluş efsanesinden ilham alan Romu Ristorante, kurmuş olduğu lezzet krallığının kapılarını kusursuz bir yemek deneyiminin peşinde olan lezzet düşkünleri için geçtiğimiz günlerde açtı.

Akdeniz mutfağının seçkin yemeklerini İtalyan mutfağının ana ürünleriyle bir lezzet harmonisi yaratarak, Anadolu misafirperverliğini koşulsuz misafir memnuniyetine dayalı bir sunum ve servis anlayışıyla birleştiren Romu Ristorante, İstanbul Avrupa Yakası’nın gözde semti Ataköy’de misafirlerini ağırlıyor. Limon ağaçlarının ve endemik bitkilerin çevrelediği ferah bahçesi ve modernize edilmiş İtalyan tarzı mimarisiyle misafirlerini şehrin tüm karmaşasından uzaklaştırarak keyifli bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor. Şehrin ortasında taş fırından gelen inanılmaz pizza kokuları, taze makarna çeşitleri ve geleneksel İtalyan mutfağının en sevilen lezzetleriyle unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

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TAYA AĞIRLAMA HİZMETLERİ & PERAKENDE GRUP CEO’SU SADETTİN CESUR OLDU

Bölgedeki en önemli aktarma merkezi olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi olan İGA, Sadettin Cesur’un 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla “TAYA Ağırlama Hizmetleri & Perakende Grup CEO’su” ve “TUM Yönetim Kurulu Üyesi“ olarak göreve başladığını duyurdu.

13 yıl boyunca İcra Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yaptığı BTA Havalimanları Yiyecek ve İçecek Hizmetleri çatısı altında ulusal ve uluslararası alanda ülkemiz gastronomisi ve kültürünün yanı sıra Türkiye coğrafyasının sahip olduğu ürünlerin de dünyaca tanınması için çok önemli projelere imza atarak göğsümüzü kabartan Sadettin Cesur’a yeni görevinde tüm kalbimle başarılar diliyorum.