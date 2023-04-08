Lider Samsunspor İzmir'de yıkıldı 

Dün akşam İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan 31. Hafta maçında Göztepe, TFF 1'de lider olan ve direk Süper Lig’e çıkma havasındaki Samsunspor'a çelme taktı. Sezonun en dolu tribününde, 16 bin taraftarı önünde oynayan İzmir'in sarı kırmızılıları rakibini ikinci yarı başında Mamah'ın kaleciyi de geçerek defansın arasından yaptığı nefis plase ile kaydettiği golle 1-0 ile geçmeyi başardı. İlk yarıda kaptan İsmail'in frikiğine vurduğu nefis kafa ile Emir topu uzak doksana taktı ancak VAR incelemesi sonucunda hakem Tugay Kaan Numanoğlu golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

90 dakika boyunca üst düzey bir mücadeleye sahne olan maçta lider İlk yarıda oldukça etkisiz kaldı. Göztepe'nin skoru bulmasından sonra yaptığı değişikliklerle beraberlik sayısını arayan lider Samsunspor kaleci Arda'yı geçemedi. Son bölümlerde kırmızı beyazlıların gelişen ataklarında çekilen şutlar ise direğin üstünden dışarı çıktı.

Sert ve kora kor geçen maçta her iki takıma üçer sarı kart çıktı. Hakemin sertliğe müsamaha göstermesi tribünlerde tepkiye yol açtı.

Göztepe'de sakatlıkları geçen Kaptan Yasin ve Ngalina maç kadrosunda yer aldı. Yasin süre almazken Ngalina son bölümde süre aldı. Emre ise ilk yarı sonlarında sakatlanınca 46'da yerini Erhan'a bıraktı. Sarı kırmızılılarda hemen herkes görevini yaparken Traore, Palmer ve Mamah mücadele güçleriyle takımı ateşleyen isimler oldu. Göztepe'yi ateşleyen bir de coşkulu taraftarı vardı. Tribünü dolduran taraftarlar maç sonunda da takımla birlikte İsyan Marşı'nı söyledi.

Samsunspor'da kaptan Osman ve Fofana kulübede başladı ve ikinci yarıda süre aldılar.

Samsunspor'da Soner Aydoğdu eski takımına karşı forma giyerken, Eyüpspor'da oynayan Göztepe'nin Süper Lig’de oynadığı dönemde formasını giyen Berkan da maçı izleyenler arasındaydı.

İzmir'deki 1-0'lık sonuçla Samsunspor 63 puanda kalmasına karşın haftayı lider kapattı. Göztepe ise 47 puana ulaşarak play-off hattının en altındaki Keçiörengücü'nü yakaladı. Böylelikle, salı günü Ankara'da oynanacak Keçiörengücü Göztepe maçı play-off yarışında büyük önem kazandı.