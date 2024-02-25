Efsaneye göre eski Mısır başlangıçta karanlıklar altındaydı ve Nil’de bir karmaşa vardı. Bu karmaşa nilüfer çiçeğinin ortaya çıkmasına kadar sürdü. O ana kadar her yer karanlıkken bahar ayının gelmesiyle açan nilüferin etkisiyle aydınlandı. Öğle saatlerinde nilüferden yayılan tatlı koku yeryüzüne yaşam verdi.

Nilüfer çiçeği çamurlu sulardan yükselerek açan yapısı nedeniyle saflık ve ruhsal arınmanın yanı sıra, mükemmel güzellik içindeki potansiyeli de ifade eder. Bu nedenle manevi arayış içinde olanlar için ilham verici bir sembol olarak kabul edilir. Açık mor, sarı, pembe, beyaz renklerdeki büyük çiçekleri, genelde sakin suların üzerinde zarifçe salınır. Longozların, doğal su birikintilerinin ve günümüzde süs havuzlarının da kraliçesidir.

Nilüfer çiçeği hakkında sayfalarca yazabilirim ancak bu yazıda aslında adını bu güzel çiçekten alan başka bir nilüferden, Nilüfer Çınarlı Mutlu’dan söz edeceğim.

Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun adını Lal Denizli’den söz ettiğim “CHP’nin Kızı” başlıklı yazıda anmış ilk olarak ve CHP’nin İzmir’deki kadın belediye başkan adaylarını yazmayı sürdüreceğimi işaret etmiştim. İşte şimdi sıra bendenizin de yaşadığı Konak’ın Nilüfer’inde; CHP’nin en büyük merkez ilçelerinden birinin belediye başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu’da.

KONAK’TA BİRİ DIŞINDA BİR DÖNEMLİK BAŞKANLAR

Konak’ta iki dönem başkanlık yapan biri dışındaki bütün belediye başkanları bir dönem görev yaptı. Çünkü ikinci dönem aday gösterilmedi. Kurucu belediye başkanı Süha Baykal’dan sonra (1984-1989), Ahmet Sarışın (1989-1999; Konak sonra onu maalesef AK Parti’de de gördü!), Muzaffer Tunçağ, Erdal İzgi, Hakan Tartan (Aynı zamanda eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı), Sema Pektaş’tan sonra Narlıdere’de dört dönem belediye başkanlığı yapan Abdül Batur da bir dönemlik görevini 31 Mart’ta sonlandırıyor, çünkü yeniden aday gösterilmedi.

CHP’NİN KONAK ADAYI ÇABUCAK BENİMSENDİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP’nin İzmir’de gösterdiği dokuz kadın adaydan birisi de ilçedeki müstakbel ikinci kadın başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu. (İzmir’in en büyük beş metropol ilçesinden üçüne CHP kadın aday gösterdi; Konak dışında Karabağlar’a eski Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil Kınay, Karşıyaka’ya da B. Yıldız İşçimenler Ünsal aday oldu) Onun için “müstakbel başkan” demenin nedeni, geçen seçime göre CHP-AK Parti arasındaki büyük fark. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Konak’ta zarif bir “Nilüfer” salınacak 31 Mart sonrasında mazbatasını aldığında. Ancak, geçen defa CHP’nin İYİ Parti ittifakı ve HDP desteği vardı. Bu defa durum farklı… Karşıda da arkasında hükümet ve devlet desteği olan mevcut milletvekili ve yine sarı saçlı bir kadın aday var. Demek istediğim, CHP örgütü Konak’ta işi çok ciddiye almalı, azami oyla adayını kazandırıp Büyükşehir yarışına da katkıda bulunmalı.

Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun bir şansı, İzmir’de bazı ilçelerde yaşanan aday gerilimini hiç yaşamaması… CHP Konak ilçe örgütü ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla adayını son derece benimsedi. Bunu çalışmalarına başlamadan önce Konak İlçe Başkanlığı’na yaptığı ziyarette gözlemledim. Binanın girişi küçük bir mitinge dönüşmüştü. İçi de hınca hınç doluydu.

TİRE’DE DOĞDU, 38 YILDIR KONAK’TA

1968 doğumlu Nilüfer Çınarlı Mutlu, eşim gibi İzmir’in Küçük Menderes ovasındaki tarih kokan ilçesi Tire’den. Çocukluk ve ilk gençlikte anıları var. Orta öğrenim sonrasında DEÜ Mimarlık Fakültesi’ne girince geldiği Konak’ta, İzmir’in kalbi Alsancak’ta geçen bir hayat, onu şimdi 38 yıldır yaşadığı muhite “şehremini” yapmak üzere. Eşi Necip Mutlu da meslektaşı, mimar ve aynı zamanda TMMOB-Mimarlar Odası genel sekreterliği yapan birisi. Her başarılı erkeğin gerisinde bir kadın vardır ama Konak’ın Nilüfer’inin arkasında sessiz ve arka planda ona destek olan bir erkek, Necip var. Bir de liseye giden bir oğlu, Tan’ı var.

HAYATI NEREDEYSE MESLEĞİ VE MİMARLAR ODASI

Nilüfer Hanım, fakülte sonrasında farklı mimarlık ofislerinde proje ve uygulamalarda çalışmış. Piyasa çalışmaları sonrasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde Ege Mimarlık Dergisi’nde görev almış. Uzun süre Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nde sekreter üye olarak görev yapmış. Bu süre aynı zamanda Nilüfer Hanım’ın mimarlığın geliştirilmesi, yapılı çevre niteliğinin artırılması yanında kent ve çevre mücadeleleri içinde olduğu dönemdir. Aynı zamanda İzmir Mimarlık Merkezi’nin kente kazandırılmasına katkısı yadsınamaz. Dirençli kentlerin yaratılması, sağlıklı kentsel dönüşüm, kentlerdeki barınma sorununa neşter vurulması, kent yoksulluğuna karşı mücadele, yenilenebilir enerji kaynakları, doğal çevrenin korunması, enerji etkin yapılanma, sürdürülebilirlik, toplumsal cinsiyet eşitliği Nilüfer Hanım’ın çalıştığı başlıca konu başlıkları.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR’DEKİ DÖRT YIL

Dört yıl da İzmir Büyükşehir Belediyesi-İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ YK Başkanlığı yapar ve bu dönemde belediyecilikle de haşır neşir olur. İzmir’in akıllı şehir olması doğrultusunda geliştirici çalışmalar yapar, projeler hayata geçirir. İzmir Büyükşehir’in toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek amacıyla yürüttüğü PERGEL projesinde çalışır. Bu dönem, benim de onu yakından tanıdığım dönemdir. Bakışı, duruşu, beden diliyle, hazırlığıyla daha önemli görevlere göz kırpan bir karakter olduğunu hissetmişimdir.

KENDİ YOLUNU KENDİ AÇAN BİR KARAKTER

Mutlu bir Konak için yola çıkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, hayatı boyunca kendisi var olan birisi. Hep kendi yolunu kendisi açan bir karakter… Ona göre fakültesinde de, çalıştığı odada da kadınlar çoktu ve etkindi ama hayatın genelinde ve siyasette öyle değil. Bunun bilincinde olarak bu dönemi kadınların nasıl yöneteceğini göstermeleri için önemli buluyor. Dokuz kadın belediye başkan adayı olarak rekabet değil, dayanışma içinde olacaklarının altını çiziyor. Önemli projelerinden birisi, toplumsal cinsiyet eşitliğini bütün Konak’ta içselleştirmek… Mimarlar Odası’nda uzun yıllar yöneticilik yapması kenti alabildiğine tanıma ve anlama fırsatı vermiş ona. Aldığı görevler, kentin sakini olmanın yanında sahibi olma yanını da geliştirmiş.

İDDİASI, FARK YARATIP İKİNCİ DÖNEMİ ALMASI OLMALI

Nilüfer Hanım, muhitimin belediye başkan adayı. Yani seçildiğinde yaşadığım Konak’ın belediye başkanı olacak. Sema Pekdaş’tan sonra Konak’a ikinci kez kadın eli değecek. Bir mimar olarak şehircilik uygulamaları açısından, kent estetiği ve temizliği açısından, daha çok parkı, bahçesi olan bir kent yaratma açısından; yerleşik kültür üretimi açısından, spora destek açısından, dezavantajlı kesimlere ve çocuklarla kadınlara bir de yaşlılara dokunuş açısından fark bekliyorum kendisinden. Bu farkı yaratabilir ve nilüfer çiçeği gibi başka kadınlara ilham olabilir. Ve bu farkı yarattığında Konak’ta ikinci kez ikinci dönemi alan başkan olarak tarihe geçer. Ve Konak’ta yerine muhtemelen bir başka kadın başkan bırakmanın gururuyla Alsancak’ta salınmaya devam eder.