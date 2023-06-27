Merdan yine tutuklandı! 'Suçu' büyük! 'Suçu' az sayıdaki muhalif kanallardan birisini hayata geçirmek... Muhalefete ekran şansı tanımak... Kanalda yaşadıklarından öğrendiklerini, bildiklerini anlatmak... Olup bitenlere ilişkin yorum yapmak. Bir AK Parti milletvekilinin bir gazeteye verdiği röportajı yorumlamak 'gafletinde' bulunmak...

Merdan'ın söz konusu röportajı değerlendirdiği programdan cımbızlanan birkaç cümleden hareketle savcılık harekete geçiyor, mahkemeye sevk edilen gazeteci tutuklanıyor.

Merdan, enteresan biçimde söz konusu yayını izah ettiği önceki günkü programı sırasında televizyon stüdyosunda gözaltına alınıyor! Hatta yayın sırasında rejiden kulağına polislerin geldiği duyuruluyor.

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Merdan daha önce neden tutuklanmıştı? FETÖ kumpası ile ve FETÖ'nün damarına bastığı için! ABD'nin Türkiye’ye çökmek için örgütleyip palazlandırdığı ve bir zamanlar AK Parti'nin 'cemaat' olarak nitelendirip işbirliği yaptığı terör örgütüne çomak soktuğu için...

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Merdan çocuk denecek yaştan bu yana tanırım. Orta, lise, yüksek öğrenimimiz beraber geçti. Hep bir iki alt sınıfımda oldu. Akıllı, zeki, üretkendir. 60 yaşından sonra akademide "doktor" unvanı bile aldı. Çok sayıda kaleme aldığı kitap var. Gazetecilik onun için cazip oldu. 1984 olsa gerek; Günaydınn stajyer olarak başvuru yaptığını söylemişti bir gün. Başladı da ve meslekte devamlılık gösterdi.

Merdan herhangi bir gazeteci değildir, entelektüeldir. Zaman zaman yıllar içinde mutabık olduğumuz, olmadığımız konular, durumlar olmuştur. Ancak kendisinin iyi yetişmiş bir figür olduğunu medyada rahatlıkla söyleyebilirim. Hep bir gazetenin başında olmak isterdi. Yurt ile bunu denedi. Hatta bir buçuk yıl yazdım bendeniz de isteği üzerine. 1990'da Güneş'te o muhabirken bendeniz de Işık Yurtçu'nun isteği ile arada dışarıdan yazılar yazdım. Böyle kesiştiğimiz alanlar oldu kıyıdan köşeden. Tabii sadece okullar ve medya değil hayatın başka alanlarında da yoğun dönemlerin içinde olduk birlikte.

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Bütün bunları neden anlatıyorum; Merdan'dan terör örgütü propandisti çıkmaz! Merdan'dan terör örgütünün İmralı'daki başını öven bir kişi çıkmaz! Nitekim Merdan bunu ertesinde gözaltına alındığı programda açıkça ortaya koydu. İroni yaptığının altını çizdi.

Buradan iktidara da RTÜK'e de hatırlatayım; az sayıdaki muhalif kanal üzerinde onca ceza tasarrufunda bulundunuz da ne oldu? Seçimi ikinci turda ve az farkla ancak kazandınız. O da yığınakta hata yapan, eksik bırakan muhalefet kurmayları sayesinde... Demek istediğim, muhalif basına baskıyla, yıldırmaya dönük adımlarla varılacak bir yer yoktur.

Bakın, 2018-2023 arasında hiçbir surette Tele 1'e çıkmamış birisi olarak sesleniyorum; Tele 1 üzerindeki baskılara son verin. Merdan'ı serbest bırakın. Zaten hakkında yurtdışına çıkış yasağı olan birisi adli kontrol mekanizması da varken neden tutuklanır ki? Tutuklamayı bir önlem olmaktan çıkarıp bir cezaya dönüştürmeyi bırakın.

Basın örgütleri ve hukukçular Merdan'ın söz konusu programda söylediklerini "fikir ve ifade özgürlüğü" bağlamında değerlendiriyor. İlgili adli makamların bu seslere kulak vermelerini bekliyorum. Merdan serbest bırakılmalıdır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Merdan için "serbest bırakılmalıdır" derken herhalde hukukçu kurmaylarına danışmıştır.