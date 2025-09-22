Başarının Yerini Hiçbir Şey Tutamaz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ali Koç, yakışıklı, karizmatik, zengin, kısaca ülkedeki her annenin ideal damat adayı bir kişi. (Bu benzetmeden ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Beğeni anlamında kullanıyorum.) Ancak ne kadar zengin ve ünlü olursanız olun Fenerbahçe boyutunda kitleselliğe sahip gruplarda tek yapmanız gereken şey başarılı olmaktır. Onun yerini hiçbir şey tutamıyor.



Fenerbahçe kongre üyeleri de başarı taleplerini başkan değiştirerek gösterdiler. Şimdiki başkan da yakışıklı, karizmatik, zengin.



Ve biliyoruz ki Sadettin Bey de eğer başarı kazanamaz ise başına gelecek şey çok benzer olacak.



Aslında Fenerbahçe’nin yaşadıkları CHP ile benzeşiyor. Gerçi Kemal Bey için yakışıklı denir mi bilmiyorum ama zengin olmadığı kesin. Ancak karizmatik denebilir gibi. En azından karizmatik bulanlar vardır veya vardı.



Kemal Bey’in bir sürü üstün insani özellikleri vardır. Ancak bir türlü galibiyeti getirecek golü atamadı. Son dakika penaltısında uyarıları dinlemeyip “Atışı ben yapacağım” diye ısrar etmese şimdi başka şeyleri tartışıyor olurduk. En azından Muharrem İnce’nin adaylığında olduğu gibi CHP Genel Başkanı hala kendi olurdu.



Fakat Fenerbahçe’deki liderlik değişimi ile CHP’deki değişimi karşılaştırırken Ali Bey’e haksızlık etmeyelim. Kemal Bey’in tersine o işi hiç uzatmadı. Delegenin tercihini kabul etti.