Başarının Yerini Hiçbir Şey Tutamaz

Fenerbahçe'nin bir önceki Başkanı Ali Koç’un başına gelenler kitlesel gruplarda en önemli motive edici faktörün başarı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Başarı var ise varsın, yok ise yoksun.

Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ali Koç, yakışıklı, karizmatik, zengin, kısaca ülkedeki her annenin ideal damat adayı bir kişi. (Bu benzetmeden ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Beğeni anlamında kullanıyorum.) Ancak ne kadar zengin ve ünlü olursanız olun Fenerbahçe boyutunda kitleselliğe sahip gruplarda tek yapmanız gereken şey başarılı olmaktır. Onun yerini hiçbir şey tutamıyor.

Fenerbahçe kongre üyeleri de başarı taleplerini başkan değiştirerek gösterdiler. Şimdiki başkan da yakışıklı, karizmatik, zengin.

Ve biliyoruz ki Sadettin Bey de eğer başarı kazanamaz ise başına gelecek şey çok benzer olacak.

Aslında Fenerbahçe’nin yaşadıkları CHP ile benzeşiyor. Gerçi Kemal Bey için yakışıklı denir mi bilmiyorum ama zengin olmadığı kesin. Ancak karizmatik denebilir gibi. En azından karizmatik bulanlar vardır veya vardı.

Kemal Bey’in bir sürü üstün insani özellikleri vardır. Ancak bir türlü galibiyeti getirecek golü atamadı. Son dakika penaltısında uyarıları dinlemeyip “Atışı ben yapacağım” diye ısrar etmese şimdi başka şeyleri tartışıyor olurduk. En azından Muharrem İnce’nin adaylığında olduğu gibi CHP Genel Başkanı hala kendi olurdu.

Fakat Fenerbahçe’deki liderlik değişimi ile CHP’deki değişimi karşılaştırırken Ali Bey’e haksızlık etmeyelim. Kemal Bey’in tersine o işi hiç uzatmadı. Delegenin tercihini kabul etti.

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç

Hatice Turhan Arşivi

Bölük Dur, Kandıralı Sen de Dur... ORC Bu Anketleri Nerede Yapıyor? 16 Eylül 2025
Silah Serbest Olmalı 09 Eylül 2025
Google Çöktü, Beter Olsun 04 Eylül 2025
Belediyeler Yatacak Yeriniz Yok 03 Eylül 2025
Yeni Nesil Akıllara Durgunluk Veren Dolandırıcılık Yöntemi 02 Eylül 2025
Allah Rızası İçin Akıllı Muhalefet Arıyorum 01 Eylül 2025
Hatice Turhan Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster Sudan Ucuz mu? O da Ne?
Mete Yolaş
Mete Yolaş Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi: Son 23 Yılda Ne Oldu?
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Hangi Burcu, Ne Eğlendirir?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Napoli Geleneğiyle Anadolu Bereketi Buluştu... 72 Saatlik Hamurla Zamanı Yavaşlatmak
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler Parayla Rezil Olmak… Galatasaray Rüyadan Uyandı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis Bir Sorunun Bedeli 2 Bin TL! Cezası 10 Yıla Kadar Hapis
İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı İthal Otomobillerde Vergi Yükü Katlandı
Türk Futbolunda Deprem! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Resmen Onayladı: Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı Tepkiler Sonrası İstifa Kararı Aldı
Altın Haftaya Rekorla Başladı: Gram Altın 5 Bin Liraya Koşuyor Altın Haftaya Rekorla Başladı