Kamp ve hazırlık maçları sürecinde Göztepe

Bu sezon Trendyol 1.Lig'de şampiyonluk parolası ile mücadele edecek olan İzmir'in sarı kırmızılısı Göztepe, haftanın son günü akşamında Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki son hazırlık maçında geçen sezon play-off'tan çıkamayan ve bu sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan 2. Lig'den hemşerisi Bucaspor 1928 ile karşı karşıya geldi. Daha önce bir buçuk sezon Süper Lig’de, geçen sezon da TFF 1'de kaptan olarak Göztepe forması giyen Yasin, bu kez Bucaspor 1928'in kaptanı olarak sahadaydı.

GÖZ GÖZ'ÜN HAZIRLIK MAÇLARI KARNESİ

Göztepe, 10 günlük İtalya kampındaki üç hazırlık maçından 1-0, 1-1 ve 7-0'lık olumlu sonuçlar almıştı. İtalya kampından önce de İzmir'de Championship'ten Southampton ile 1-1 berabere kalmış, Urla’da 2. Lig ekibi Somaspor'u ise 2-0 ile geçmişti. Bu süreçte kaleci Lis, Ogün, Tarkan, Taha, Diouf takıma monte oldu. Kiralık gelen Ümit, Taha ve Ali ile forma savaşı yapacak. 20'lik Senegalli İbo da ümit veren bir isim kadroda. Bu sezon hamle için ilk akla gelen oyuncu olacak gözüküyor. Satış listesinde gözüken ve Bucaspor karşısında ilk 11'de sahada olan Tijaniç de takımda kalacak gözüküyor. Emir'in yeniden kiralık gelmemesinin ağır bastığı koşullarda teknik direktör Kokoviç bu oyuncunun yerini Taha ile dolduracak gözüküyor. Sol stoper oynayan bu oyuncu hazırlık maçlarında ileri çıkarak iki gole de imza attı.

Ancak Göz Göz, 13 Ağustos'ta evinde Sakaryaspor ile oynayacağı ilk lig maçı öncesindeki son hazırlık maçında ilk yenilgisini tattı. Sarı kırmızılılar, her iki yarıda kalesinde gördüğü gollerle karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı. Kokoviç'in, Sakaryaspor maçının taktiğini ve 11'ini denediği maç taraftara kapalıydı.

KOKOVİÇ'İN 11'İ

Kokoviç takımı şu 11 ile sahaya sürdü: Lis, Ogün, Tarkan, Atınç, Taha, Ali, Yalçın, Tijanic, Palmer, Mamah, Diou.

Kaptan İsmail muhtemelen dinlendirildi ve sol kanatta Altınordu'dan gelen Ali forma giydi. Oyunun son bölümlerinde Yalçın, Palmer ve Mamah'ın yerine Traore, Celil ve Kubilay forma giydi.

2-0'lık yenilgi Göztepe için bir ölçü değil, bu maç nihayetinde taktik denemesi mahiyetinde bir hazırlık maçıydı.

GÖZTEPE AVANTAJLI

Göz, 13'ndeki ilk lig maçında sahadan galibiyetle ayrılıp taraftarı önünde iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Bunu yapabilecek güçte. Bu sezon Kokoviç de "teknik direktör" unvanıyla kulübede olacak. Bu da olumlu bir gelişme. Çok eleştirdiğim bu konu da çözümlenmiş oldu. Bir olumlu gelişme de yeni transferlerden çoğunun hazırlık kampı öncesinde takıma katılmış olması. Aynı teknik heyetle ve aynı oyuncu grubu omurgası ile devam edilmesi de bir avantaj.

Transfer süreci ise sürüyor. Junior L. ve Kvasina'ya kulüp aranıyor. Yılmaz ve Batuhan takıma veda eden son iki isim olurken altyapıdan Ege Yıldırım ile ise profesyonel sözleşme imzalandı.

Mali-İdari açıdan olsun, stat ve tesis kalitesi açısından olsun Süper Lig’de bile birçok takımdan iyi bir yerde olan Göz Göz'ün bir avantajı da ortalama tribünü ile Süper Lig’deki takımlardan beşinin hemen arkasından gelmesi. TFF 1'de ise hem nicelik hem nitelik açısından açık ara birinci. Tabii Göz Göz tribünün dilindeki favori beste ise "Şampiyonluk istiyoruz bu sene..." olacak. 100. Kuruluş yılı öncesinde şampiyonluk ise Göztepe'ye çok yakışacak.

Not: GS'de dört sezon oynayıp iki kez şampiyonluk yaşayan ve A Milli olan; 36 yaşına karşın Bucaspor'un 2. Lig’de şampiyon olarak bir üst lige çıkması için elini taşın altına koyarak iki yıllık sözleşme imzalayan, kaptanlığı da üstlenen Yasin Öztekin'e yeni takımında başarılar diliyorum. Göztepe camiası iki buçuk sezon formasını giyen ve takıma önemli katkıları olan Yasin'i unutmaz. Bir zamanlar Süper Lig’de mücadele eden Bucaspor da, umarım sezonu şampiyon olarak tamamlar.