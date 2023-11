Göztepe evinin her yerini kullanmak için sabırsızlanıyor

Sport Republic'in profesyonel futbol yarışmacı hakları çoğunluk hisselerine sahip olduğu Göztepe Spor Kulübü CEO'luğuna getirilen Kerem Ertan ile dün Gürsel Aksel Stadı’ndaki basın buluşmasında bir araya geldik. Ertan, daha önce 2015-17 arasında da Mehmet Sepil'in başkanlığının ilk yıllarında aynı görevde bulunan bir isim. Göztepe camiasının yabancısı değil. O yüzden bir ön kabul ile görevine başladı. Daha önce profesyonel yönetici olarak GS'de de iki ayrı kez görevde bulunan, yayıncı kuruluş olduğu dönemde Digitürk'te de görev yapan Ertan'ın yaptığı açıklamalar nereye geldiğini ve geldiği yerin hedeflerini, Sport Republic'in yarışmacı haklarını elinde bulundurduğu profesyonel futbolla ilgili olarak camianın beklentilerini çok iyi bildiğini ortaya koyuyor.

Ertan, Göztepe’nin bir buçuk yıl sonra 100 yaşına basacak Göztepe’de hedefin bu sezon Süper Lig’e çıkmak ve 100. yılda bu ligde olmak olduğunun bilinci içinde. Asıl hedefin bu ligde kalıcı olmak ve mazideki gibi Avrupa'da adından söz ettirmek olduğunu da öngörüyor. Bu bağlamda Sportif Direktör Ivan Mance ve Başkan Ankersen arasında iyi bir köprü olacak gözüküyor.

Ertan'ın açıklamaları içinde "Göztepe'nin haklarının savunulması" ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı ile ilgili olanlar dikkat çekiciydi. Göztepe dört yıl kadar önce neredeyse bir asırdır özlediği stadına, evine kavuştu ama pandemi yapıştı yakasına... Bir buçuk yıl sonra bir daha açılsa da bu kez geçen sezon Altay maçıyla yeniden haftalarca kapanma... Şimdi ise kulüp ve taraftarlar stadın bütün ünitelerinin Göztepe'nin hizmetinde olması için sabırsızlanıyor.

Ertan, dört yıldır stadın bütün üniteleriyle kullanıma açılamamış olmasının sıkıntısıyla şunları söyledi:

STAT, ATIL...

"Bu stadyum, Göztepe açısından aslında geç kalmış bir armağandı. Stadyuma gelecek olursak şöyle düşünün: 12 aylığına bir ev kiralıyorsunuz ve evin içinde sadece 20 hafta oturuyorsunuz. Bunun sizin açınızdan bir mantığı var mı? Yani 52 haftalık kira ödüyorsunuz ve evin içinde 20 hafta oturuyorsunuz. Aslında stat böyle bir şey. Stat; elektriği, suyu, ısınması ve güvenliğiyle 365 gün yaşıyor. Stat, atıl bir şekilde kalıyor. Gürsel Aksel Stadı’nı daha yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Burayı sadece spor müsabakalarının oynandığı bir yer değil, aynı zamanda toplantıların ve kutlamaların da yapıldığı daha yaşayan bir yer haline getireceğiz. Bizim de stadımızda aynen bu tip aktiviteleri sağlayabileceğimiz mekanlar oluşturuyoruz ve bunların planlamalarını yapıyoruz. (...) Türkiye’nin en modern, kompakt ve bu tip aktivitelere olanak veren yapısı. Bunu kullanmamamızın hem şehir hem de kulüp açısından hiçbir mantığı yok. Burada bildiğiniz gibi 17 bin metrekare civarında kulüp ve İzmir ekonomisi açısından kiralanabilir alan var. Dolayısıyla bunların da bir an önce hayata geçmesi ve kente katkı sağlamak açısından da çalışmalarımız her seviyede devam ediyor. Umarım çok kısa bir süre sonra bundan da sonuç alıp burayı daha da yaşayan bir hale getireceğiz. Gerçekten şehrin çok değerli bir yerindeyiz. Burada maç günü dışında da daha fazla hareket göreceksiniz. Buraya gelenlerin, bu statta daha fazla vakit geçirmek isteyecekleri bir ortam için her türlü çalışmayı yapacağız."

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ARTIK MESELEYE ÇABUCAK NEŞTER VURMALI

Statla ilgili açıklaması hakkında Ertan'a Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın stadın bütün üniteleriyle kullanıma açılması konusunda gerekli yasal düzenlemeler açısından hangi noktada olduğunu sordum. Tabii malum, bakanlık gerekli düzenlemeyi yapmadan kulüp statta bir tasarrufta bulunamıyor. Ertan, yerel seçimlerden önce gerekli düzenlemelerin yapılması beklentisi içinde olduklarını ifade etti. Umarım bu gerçekleşir ve zor ekonomik koşullardaki bütün kulüpler, bu arada Göztepe de rahat bir nefes alır. Zaten hükümetin, bakanlığın şimdiye kadar bu sorunu çözmemesi, meseleye neşter vurmaması anlaşılır gibi değil!

ERTAN: "GÜCÜMÜZÜ HİSSETTİRECEĞİZ"

Ertan, iki hafta önceki Erzurumspor maçına VAR hakemi olarak klasman rakipleri Kocaelispor olmasına karşın, Kocaeli bölgesinden bir hakemin atanmasına gönderme yaparak Göztepe’nin haklarını her platformda savunacaklarını, sessiz kalmayacaklarına da şöyle değindi:

"Göztepe, Avrupa kupalarında ilk başarıyı kazanan 100 yıllık bir kulüp. Bu taraftar, bu kulübe en kötü zamanında bile sahip çıktı. Bu camianın ileri gelenleri imkanları ölçüsünde bu kulübe her daim destek oldu. Burası sadece futbol kulübü değil. Burada 2 bin kardeşimiz sadece olimpik branşlarda faaliyet gösteriyorlar. Dolayısıyla her platformda Göztepe’nin haklarını mantık dahilinde ve kendimize yakışan şekilde her platformda takip edeceğiz. Göztepe’nin haklarını savunmak için hep beraber buradayız. Haksızlıklara karşı gereken tepkiyi bize yakışan şekilde göstermek için buradayız. Burada sessiz kalmayacağımızı özellikle söylemek istiyorum. Bu kulübün, camianın ve taraftarın bir duruşu var. Bu duruşu bozmadan, gücümüzü de çok ciddi şekilde hissettirerek gereken her türlü girişimi yapacağız."

SEPİL'İN HİSSE DEVRİ SONRASINDA KULÜBÜN YAPISI

Bilindiği gibi Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, 8 yıl sonra hisselerinin yüzde 70'ini 2022-23 sezonu başlarken karşılıksız olarak Sport Republic'e devretmiş ve ilk defa üç ülkede profesyonel futbola yatırım yapan bir yabancı yatırımcı kuruluşu Türkiye’ye getirmişti. Sepil ise kulüp yönetimde olimpik branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam ediyor. Göztepe, 16 amatör branşta yarışıyor ve altyapı okullarıyla da faaliyetini sürdürüyor.

KOKOVİÇ GİTTİ, STOİLOV GELDİ

Göztepe futbol takımında Ivan Mance Sportif Direktör olarak görev yapıyor. Geçen sezondan bu yana görev yapan Teknik Direktör Kokoviç'in yerine ise iki hafta üst üste yaşanan yenilgi sonrasında geçen hafta FB'de 90'larda bir sezon futbol oynayan ve Bulgaristan A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Bulgaristan'dan Stoilov getirildi. Göztepe Trendyol TFF 1. Lig’de 13. hafta sonunda 23 puanla 4. sırada ve play-off hattında yer alıyor.