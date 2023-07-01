Gazetecilik suç değildir, Yanardağ serbest bırakılmalıdır 

Sadık okur anımsayacak; Merdan Yanardağ'ın tutuklandığı gün ilk köşe yazısı bu köşede çıktı. "Merdan" başlıklı yazıda kısa pantolon zamanlarından tanıdığım ve üniversite dahil bütün okullarda beraber okuduğumuz arkadaşımı anlatmıştım. Yazıyı okuyan Şişli Siyasal'dan okul arkadaşlarımızın tepkisi de verdiğim tepkiyle ortaklaşıyordu. Tepkilerin özeti, gazeteciliğin suç olmadığı ve Merdan’ın serbest bırakılması gerektiğiydi.

Fakülte arkadaşlarımızdan bana ulaşabilenler Gerçek Gündem için kısa görüş ve değerlendirmelerini ilettiler. Aralarında Gerçek Gündem yazarı ve 24. Dönem CHP Milletvekili Melda Onur, Halk TV'den Serpil Yılmaz, Prof. Dr. Şule Necef, şair-yazar Hasan Öztoprak ve CHP 2014 ve 2019 Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Seyfettin Yıldırım'ın da olduğu arkadaşlarımızın görüşleri şöyle:

ZAMANIN RUHUNA GÖRE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Melda Onur: Türkiye'de ifade özgürlüğünün zamanın ruhuna ve en güçlü kişinin tahayyülüne göre değişim gösterişine yine, yeniden tanık olduk. Bundan yaklaşık 10 yıl önce oldukça iddialı bir barış süreci yaşadık. Öyle bir dönemdi ki, Habur mahkemeleriyle, son yılların benzersiz Nevruzuyla, İmralı mektubu, akil insanlarıyla, iktidara yakın ve süreci koşulsuz destekleyen köşe yazarlarının coşkulu sloganlarıyla, bugün aklımıza hayalimize sığmayacak bir film şeridi gibi geldi geçti. Zira bu sürecin ikliminde gidilen 2015 parlamento seçimlerinde ilk kez tek başına iktidar olamayışın tepkisi, süreçte 180 derecelik bir dönüşe neden oldu.

İnsanlar hızlı dönebilir ama fikirler, görüşler, ifadeler o kadar hızlı dönüş yapamaz. Yaşananlar ve yaşatılanlar bir süngerle silinir gibi unutturulamaz. O gün neyi savunmuşlarsa bugün aynı şeyi savunanları, o gün Ergenekoncu bugün PKK'lı diye yaftalamaya kalkışsanız da evrensel hukuk ve basın özgürlüğü ensenizden ayrılmaz.

Merdan Yanardağ, gazetecidir, zamanın ruhuna, iklimine göre görüşlerini değiştirmez, iktidarı eylemez. Derhal serbest bırakılmalı ve bu "siyasi" tutukluluk sona ermelidir.

Seyfettin Yıldırım: Bağnaz ve tutucu saldırılarla birer birer yıpratılan demokrasi kalelerinin burçlarında kararlılıkla özgürlük adına, laiklik adına, çağdaşlaşma adına, adalet adına savunma yaptığı için hedefe oturtulan TELE1 televizyonu genel yayın yönetmeni arkadaşımız Merdan Yanardağ’ın 'terörü övme' savıyla tutuklanması, demokrasi savunucularını yıldıramayacağı gibi bilakis kamçılamakta ve kenetlemektedir .

Merdan yıllar yılı emperyalist saldırıların, işbirlikçi kumpasların karşısında yurtsever kimliği ile dimdik ayakta durmuş, haksızca tutuklansa bile mücadelesinden ödün vermemiştir.

Tutuklama mantığı çerçevesinde Merdan'ın programında ironik söylemlerini, iktidar borozanlarının çözüm sürecindeki söylemleriyle örtüştürdüğünüzde, bu borozanların bir tanesinin dahi dışarda kalmaması gerekir.

Tekeden süt çıkarırlarsa Merdan'dan da terör suçu çıkarırlar.

Merdan derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır.

Serpil Yılmaz: Üniversite birinci sınıftan beri arkadaşım Merdan’ın tam bağımsızlık, demokratik hak ve özgürlükler uğruna verdiği mücadele cezalandırılıyor diye düşünmek acı veriyor.

Gazetecilik ve şiddete teşvik etmediği sürece ifade özgürlüğü suç değildir.

BU TUTUKLAMA İFADE VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TAMAMEN RAFA KALKTIĞININ GÖSTERGESİ

Hasan Öztoprak: Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınıp tutuklanması Türkiye’de ifade ve düşünce özgürlüğünün tamamen rafa kaldırıldığının göstergesidir. Yapılmak istenen yalnızca Merdan’ı susturmak değil Tele-1 başta olmak üzere muhalif basına gözdağı vermek ve bütün muhalefeti susturmaktır. Şimdi, Merdan Yanardağ ve bütün siyasi mahkumlar ile dayanışma demokrasi mücadelesi için odak noktası haline gelmiştir.

Ayşın Top: Dürüst, herzaman gerçekleri araştırıp ortaya koyan, güvenilir gazeteci, televizyoncu, demokrasi savunucusu Merdan Yanardağ'ın özgurlüğüne kavuşmasını talep ediyoruz.

Selçuk Tanrıkulu: Şişli Siyasallı okul arkadaşımız Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır.

İbrahim Yüksel: Merdan Yanardağ herhangi bir suç işlememiştir, sadece gazetecilik yapmıştır. Gazetecilik suç değildir.

Muktedirler kendi yasalarına bile uymayıp Merdan Yanardağ'ı hukuksuz bir şekilde tutukladılar. Merdan derhal serbest bırakılmalıdır.

Saadettin Karabulut: Merdan Yanardağ gazetecidir, Tele 1 susturulamaz!

Vehbi Torunoğlu: Haksız suçlamalarla tutuklanan Siyasallı arkadaşımız Merdan Yanardağ serbest bırakılsın.

Muzaffer Çetinkaya: Biz Şişli Siyasallı sınıf arkadaşları Merdan Yanardağ'ı 45 yıldır iyi tanırız. Biz Siyasallıların laik demokratik hukuk devleti mücadelemiz onu susturmak isteyen AKP iktidarından daha eskidir. Cumhuriyetin 100. yılında ucube bir başkanlık sistemiyle monarşi hayali kuranlar bilmelidirler ki ne Merdan Yanardağ ne de Şişli Siyasallı dostları darbe yönetimleri de dahil hiçbir dönemde Cumhuriyet ve demokrasi talebimizden vazgeçmedik. Merdan Yanardağ ve bağımsız gazeteciler gerçekleri anlatmaktan geri durmayacaktır. Arkadaşımız serbest bırakılmalıdır.

Aliye Ürpekli : Merdan Yanardağ, ülkenin birlik ve bütünlüğünü savunan aydın ve sorumluluk bilinci içinde mesleğinin onuruna yakışan onurlu bir gazeteci ve

aydındır. Hukuka aykırı olarak tutuklanmasına itiraz ediyor ve en kısa sürede hukuk işletilerek aydınlık gelecek adına serbest bırakılmasını talep ediyorum.

Yasemin Akanur: Merdan Yanardağ ülkenin birlik ve bütünlüğünü savunan aydın bir gazetecidir.Hukuka aykırı olarak tutuklanmasına itiraz ediyor,serbest bırakılmasını talep ediyorum.

Recep Çarşafçıoğlu: Merdan Yanardağ dürüst, ilkeli, eğilip, bükülmeyen, ülkesinin geleceği ile ilgili yurtseverlerimizin en önünde yer almaktadır. Haksız ve mesnetsiz suçlamalarla tutuklanmıştır ve derhal serbest bırakılmalıdır.

Sabri Evren: Bu ülkenin aydınlık yüzlerinden, inadına demokrat, inadına Cumhuriyetçi, basın dünyasının yüz akı Merdan Yanardağ'ı hangi akılla, hangi vicdanla, terörle yan yana koyabilirsiniz !?. Doğruları konuşanları susturma gayretlerine, baskılara, zulümlere son verin, Merdan Yanardağ ve hukuksuz tutuklu tüm demokratlara aydınlara hemen özgürlük!..

EMPERYALİZMİN SALDIRILARINA KARŞI ÜLKENİN BİRLİĞİNİ BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNDU

Prof. Dr. Şule Daldal: Merdan Yanardağ emperyalizmin saldırılarına karşı her zaman ülkenin birlik ve bütünlüğünü savunmuş sosyalist bir aydındır.

Hukuka aykırı olarak tutuklanmasına itiraz ediyor ve en kısa sürede serbest bırakılmasını talep ediyorum.

Fatih Aydın: Güzel ülkemizin havası çok puslu. Kurtlar da puslu havayı sever, kurtlar için avlanma zamanı! Ülkemizin dört bir yanı sarılmış, kurtların pençeleri ve azgın dişleri parçalamaya odaklı harekete geçmiştir. Ülkemizin üzerine çöken bu puslu hava yurtsever, devrimcilerin kararlı direnişi ile eninde sonunda dağıtılacak ve aydınlığa ulaşılacaktır. Merdan Yanardağ yalnız değildir. Serbest bırakılmalıdır.

Aynur Tokur: Gazeteciler özgürce fikirlerini dile getirebilmelidir. Merdan Yanardağ yanız değildir. Serbest bırakılmalıdır..

Gülümser Ílker: Arkadaşımız Merdan Yanardağ'ın yanındayız. Haksız suçlamalarla tutuklanmıştır. Serbest bırakılmalıdır.

Faruk Tokur: Gazeteci Merdan Yanardağ’ın tutuklanması, tek adam rejimine direnenlere karşı bir meydan okumadır. Mücadelemizi test etmeye çalışanlara en iyi cevap Merdan Yanardağ’ın yanında olmaktır. Merdan Yanardağ yalnız değildir.

Halil Yıldız: İktidarlar bütün bir toplumu hapsedemeyeceklerini çok iyi bildiklerinden, toplumun umudunu hapsetmeyi tercih ediyorlar.

80'lerin cunta koşullarının üzerinden 40 yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına karşın; demokrasi, insan hakları, basın özgürlüğü ve hak-hukuk adına pek bir yol almamış olmalıyız ki, sistem yine hapsetmekte buluyor çözümü.

Daha kötü günlerde nasıl kaybetmediysek hayattan yana umudu, yine öyle olacak.

Sevgiler, değerli dostum...

Gülcan Suveren: Mesleği gazetecilik olan, mesleğini yapan, yersiz suçlamalarla tutuklanan Şişli Siyasallı arkadaşımız Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır

Hüseyin Kişioğlu: Mesleği yalnızca gazetecilik olan okul arkadaşımız Merdan Yanardağ, derhal serbest bırakılmalıdır.

Çiğdem Ekiz: Merdan Yanardağ'a yapılan hukuka aykırı müdahalenin ortadan kaldırılmasını ve serbest bırakılmasını talep ediyorum.

Nermin Sağtekin: Merdan yurtsever, sosyalist ,eğilip bükülmeyen ilkeli bir gazeteci olarak her zaman haksızlıklara ve hukuksuzluklara karşı çıktı ve bunun mücadelesini verdi .

Üzerine atılı suçların hiçbiriyle suçlanacak bir eylem yok ortada... Anayasa'nın bütün bireylere tanıdığı düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında bir gazetecinin değerlendirmeleri o kadar... Ama amaçları iktidarı rahatsız eden Merdan Yanardağ ‘ı susturmak ,Tele 1'i kapatmak! Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır.

Şener Çınar: Merdan Yanardağ derhal özgürlüğüne kavuşmalıdır!

Merdan Yanardağ'ın hukuksuz tutukluluğuna itiraz ediyorum.

Hatice Yegi: Merdan Yanardağ mesleğini layıkıyla yapan, dürüst, onurlu, vatansever bir gazetecidir. Hukuka aykırı olarak tutuklanmasına itiraz ediyor ve en kısa zamanda serbest bırakılmasını talep ediyorum.

Seda Selçuk Yüce: Merdan'ı susturamadınız, milyonlari harekete geçirdiniz, amacınıza erişemeyeceksiniz.

Banu Atamanlar: Merdan Yanardağ mesleğini dürüstlük ve doğruluk ilkeleriyle yapan aydın bir gazetecidir .Haksız yere tutuklanmıştır. Serbest bırakılmalıdır

Hürriyet Akkan: Okul arkadaşımız Merdan Yanardağ'ın haksız gerekçelerle tutuklanması hukuk dışıdır, serbest bırakılmalıdır.

Mehmet Mumcuoğlu: Ülkemizin aydınlarından Merdan Yanardağ'ın hukuka aykırı olarak tutuklanmasına karşıyım.En kısa sürede serbest bırakılmasını talep ediyorum.

Zait Çetin: Kendisinin de dediği gibi Merdan yurtsever ve sosyalisttir, suçla ve suçluyu övmekle işi olamaz. 40 yıl önce de mertti hiçbir dönemde döneklik yapmadı, güce karşı eğilmedi yetmez ama evetçilik de yapmadı. Amaçları kumpaslarla korku imparatorluğu yaratmak ve aydınları susturmaktır. En kısa sürede serbest bırakılmalıdır..

İlhan Uysal: Terörist başı Öcalan’ın mektubu meydanda okutulup halka dinletildiğinde suç ve suçluyu övmek olmuyordu fakat bir soru üzerine, Merdan’ın yaptığı yorumun içinden cımbızlayıp alınan bir kaç cümle montajlanıp suç yaratılıyor! Bu adalet olduğu iddia edilen hiç bir ülkede kabul edilemez. Merdan Yanardağ yalnız değil, onurlu duruşunu sonuna kadar destekliyoruz. Bu tutuklama onun ve Türkiye’nin özgürlük mücadelesinde bir madalya gibi parlayacaktır.

Nazan Kılavuz: Merdan Yanardağ'ın dönem ve okul arkadaşı olarak o bizim dönemimizin insanlarının sesi, nefesi ve görünen yüzüdür. Onun söyledikleri çoğu zaman bizim söylemek istediklerimiz, itirazlarımız ve taleplerimizdir, Aynı zamanda bir akademik kariyere sahip olması onun doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilme objektifliğini getirmektedir. İktidarı eleştirirken aynı zamanda ülkenin kalan yüzde 50'sini oluşturan vatandaşların haklarını yeterince savunamadığını düşündüğünde muhalefeti de gayet net bir şekilde eleştirir. Akıllı bir iktidarın her zaman doğru bir muhalefete ve muhalif olan insanlara ihtiyacı vardır.Muhalifleri susturmak en kolay yol bir iktidar için. Bu kadar basit ve bu derece seviyesiz bir görüntü bu ülkede yaşayan biri olarak beni ciddi manada olumsuz etkilemektedir. Merdan Yanardağ derhal serbest bırakılmalıdır.

Servet Karadaş: Sevgili Merdan, her zaman her türlü demokrasi karşıtı olaylarda gösterdiğin dik duruşun için, hiç eğilip bukulmedigin için, hep demokrasiden yana olduğun için seninle gurur duyuyoruz. İyi ki yollarımız aynı okulda keşişmiş ve arkadaşım dediğim kişi olmuşsun. Bu da geçecek.

Emel Aktan Öztürk: Öcalan için övgüler düzen AKP yöneticileri için tek laf edilmezken, Öcalan'ın mektubu TRT ekranlarinda okunmuşken aydın, yurtsever gazeteci Merdan Yanardağ'in hukuksuz şekilde yargılanması kabul edilemez. Derhal yapılan yanlıştan dönülmelidir.

Turgut Yıldırım: Gazeteci Dr.Merdan Yanardağ'ın tutukluluğunun haksız olduğunu düşünüyor ve en kısa zamanda serbest kalmasını istiyoruz.

Hamdi Ata: Arkadaşımız Merdan Yanardağ'ın yanındayız. Düşünce ve fikirler suç unsuru olmamalıdır.

Yaşar Eraslan: Merdan Yanardağ benim olduğu gibi birçok okuldaşımızın da basındaki ak yüzü ve temsilcisidir. Yıldıramadınız, yıldıramayacaksınız!

ŞİŞLİ SİYASAL'DAN YETİŞENLERDEN AYRILIKÇI TERÖRE DESTEK ÇIKMAZ

Merdan'ın da içinde olduğu hepimiz Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar, Prof. Dr. Server Tanilli, Prof. Dr. Aydın Aybay, Prof. Dr. Mübeccel Kıray, Prof. Dr. Turan Güneş, Prof. Dr. Haluk Ülman, Prof. Dr. Çetin Yetkin, Prof. Dr. Melih Tümer, Prof. Dr. Emin Artuk, Prof. Dr. Yaşar Gürbüz, Prof. Ümit Doğanay, Prof. Cavit Tütengil ve onlar gibi bir çırpıda aklıma gelmeyen Türkiye’nin yapıtaşı isimlerinden feyz aldık. Andığım hocalardan ders alanlar içinden çok sayıda akademisyen, gazeteci, yazar, iletişimci, siyasetçi, kamu görevlisi de çıkmıştır iş insanları, bankacılar, mali müşavirler vb. yanında. Mustafa Kul, Melda Onur, Prof. Dr. Birgül Ayman (CHP), Prof. Dr. Edibe Sözen (AK Parti) milletvekili seçilmiştir. Ancak bizim okuldan çıkıp da ayrılıkçı teröre sempati ile bakan kimseyi tanımıyorum. Yukarıdaki görüşlere bakıldığında sosyal demokrat, sosyalist ağırlıklı arkadaşlarımızın ortak paydası yurtsever olmalarıdır, emperyalizmin karşısında olmalarıdır. Merdan da bu ortalamayı yansıtır. Merdan ayrılıkçı teröre değil, barışa, kardeşliğe, özgürlüğe, eşitliğe; Türkiye’nin laik, demokratik hukuk devleti olmasına göz kırpar.

MERDAN'LA VE TELE 1 İLE DAYANIŞMA YÜKSELECEK

Merdan'la dayanışmayı yükselten sadece yüzlerce fakülte arkadaşı değil elbette. Ulusal ve uluslararası düzeydeki önemli basın örgütleri, meslektaşları da teyakkuzda. CHP de bu arada bir heyet kurdu Merdan ile süreci takip için. Gazeteci kökenli Enis Berberoğlu, Utku Çakırözer, Yüksel Mansur Kılınç'ın yanında Aydın ve Erzincan'dan iki milletvekili daha var heyette. Aydın milletvekilinin medya ile ilgisi var mı bilmiyorum ama Erzincan milletvekilinin hiç ilgisinin olmadığını biliyorum. Oysa CHP'de MYK Üyesi Eren Erdem var, yine gazeteci kökenli PM Üyesi ve milletvekili Ali Öztunç var. Umarım heyette bir revizyon yapılır; en azından üç gazeteci kökenli üye yanında iki gazeteci kökenli üye alınmazsa da iki hukukçu üye alınır. Bu hatadan dönmek gerekir heyetin güçlü olması adına.

Son olarak şunu da not etmeden olmaz, çünkü çok ileti aldım: CHP sosyal medyadan sorumlu MYK Üyesi Erdem, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini Merdan tutuklandıktan sonra değil, henüz gözaltına alındığında attırsa daha yerinde olmaz mıydı?