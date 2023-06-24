Festival ödülleri "Kör Noktadan" ve "Joyland"a

İzmir Büyükşehir Belediyesi' nin üçüncü kez düzenlediği, direktörlüğünü de bir süre önce bendeniz gibi İzmir'e yerleşen Vecdi Sayar'ın yaptığı, gelenekselleşen İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali'nin Kristal Flamingo ödül töreni 21 Haziran'da İstinye Park Teras Renk Sineması’nda yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuşmasıyla başlayan, Korhan Abay’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede festivalin Onur Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödül törenine Vedat Sakman’ın verdiği, sürpriz yaparak Zuhal Olcay’ ın da Yalnızlığım ve Ayrılık da Sevdaya Dahil şarkılarında eşlik ettiği mini bir konser renk kattı.

Zuhal Olcay, Erkan Oğur ve Grégoire Hetzel’e ödüllerini Soyer takdim etti.

ULUSAL YARIŞMADA EN İYİ FİLM VE EN İYİ YÖNETMEN"KÖR NOKTADA"NIN

Başkanlığını oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay’ın yaptığı sinema yazarı Mehmet Açar, besteci, akademisyen Mehmet Can Özer, oyuncu Murat Kılıç, müzisyen Vedat Sakman, yönetmen Vuslat Saraçoğlu ve yapımcı Zeynep Ünal’dan oluşan Ulusal Yarışma jürisi 3. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde En İyi Film Ödülü’ne Ayşe Polat’ın yönettiği Kör Noktada filmini layık gördü. Ayşe Polat, ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ulusal Yarışma jüri başkanı Zuhal Olcay’dan aldı.

Biket İlhan, Feyzi Tuna ve Sefa Öztürk’ten oluşan Film Yönetmenleri Derneği (FİLM- YÖN) jürisi, bu yıl Duygu Sağıroğlu anısında verilen En İyi Yönetmen Ödülü’ne Kör Noktada filmiyle Ayşe Polat’ı layık gördü. Kör Noktada filmi gecede aynı zamanda Sinema Yazarları Derneği ( SİYAD) En İyi Film ödülünü de aldı.

DİĞER ÖDÜLLER

Festivalin Jüri Özel Ödülü’ne ise Özcan Alper’in yönettiği Karanlık Gece filmi layık görüldü. Sinema yazarı Mehmet Açar’ın açıkladığı ödülü filmin yapımcısı Soner Alper’ e usta yönetmen Tayfun Pirselimoğlu takdim etti.

Müzisyen Vedat Sakman’ın açıkladığı En İyi Özgün Müzik Ödülü’ne Karanlık Gece filminin müzikleri ile layık görülen Cansun Küçüktürk’e ödülünü Zuhal Olcay verdi.

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun açıkladığı En İyi Oyuncu Ödülü ise Suna filmindeki performansıyla Nurcan Eren ile Karanlık Gece filmiyle Berkay Ateş arasında paylaştırıldı. Nurcan Eren ve Berkay Ateş ödülünü Murat Kılıç ve İlker Ayrık’tan aldı.

Besteci, akademisyen Mehmet Can Özer’in açıkladığı En İyi Ses Tasarımı Ödülü’ne Ayna Ayna filmiyle Eli Haligua ve Fatih Rağbet layık görüldü. Ödülü filmin yönetmeni Belmin Söylemez aldı.

Yapımcı Zeynep Ünal’ın açıkladığı En İyi Özgün Film Şarkısı Ödülü Kendi Yolumda filmindeki Bu Da Geçer şarkısıyla Athena grubuna verildi. Athena grubu adına ödülü oyuncu Melih Değirmenci, Pelin Batu’dan aldı.

İzmir Kent Konseyi jürisi bu yıl ilk kez verilen İzmir Kent Konseyi Ödülü’ne de Kendi Yolumda filmini layık gördü.

ULUSLARARASI YARIŞMA BİRİNCİLİĞİ PAKİSTAN'A

Alexandra Enberg, Krisztina Goda, Pelin Batu, Serdar Kökçeoğlu ve Minko Lambov’dan oluşan Uluslararası Yarışma jürisi En İyi Film Ödülü’ne Saim Sadiq yönetmenliğindeki Joyland filmi layık görüldü. Yönetmen Saim Sadiq festivalde olmadığı için kendisi adına ödülü Pakistan Fahri Başkonsolosu Cahit Yaşar Eren aldı.

Jüri Özel Ödülü ise Marie- Castille Mention-Schaar’ın imzasını taşıyan Divertimento filmine, En İyi Özgün Müzik Ödülü Dans Başlasın / Let the Dance Begin filminin müzikleriyle Nicolás Guerschberg’e verildi.

DİZİ MÜZİĞİ ÖDÜLLERİ DE SAHİBİNİ BULDU

Ali Can Sekmeç, Burak Göral, Cumhur Canbazoğlu, Elçin Yahşi, Nezih Ünen, Özlem Özdemir, Sina Koloğlu, Serdar Kalafatoğlu ve Tuğçe Madayanti Dizici’nin jüriliğini üstlendiği Dizi Müziği Ödülleri Yarışması’nın dört kategorideki ödülleri açıklandı. Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü, Ömer dizisiyle Alp Yenier’e, Sina Koloğlu’ nun açıkladığı Platform Dizisi En İyi Özgün Jenerik Müziği Ödülü Şahmaran dizisiyle Hakan Özer’e verildi.

Serdar Kalafatoğlu’nun açıkladığı Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü’ne Duy Beni dizisiyle Serkan Ölçer, Ece Ölçer, Mert Carim; Burak Göral’ın açıkladığı Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı Ödülü’ne ise Erşan Kuneri dizisindeki Bir Bakman Lazım şarkısıyla Özkan Uğur layık görüldü.

FESTİVALE İLGİ ARTIYOR

Uluslararası niteliği de olan bu festival sinemaya ve müziğe olduğu gibi İzmir'e de değer katıyor. Artık rüştünü ispat eden ve gelenekselleşen festivale İzmirliler de bu defa önceki yıllara göre daha çok ilgi gösterdi. Gelecek yıllar için ise birkaç öneride bulunmak isterim. Birincisi, festival tarihi okulların devam ettiği ve yaz tatilinin henüz başlamadığı bir tarihe, haziran ayı başlarına çekilebilirse gençlere daha çok yaklaşabilir. İkincisi, festivale katılan sanatçılar çeşitli etkinliklerle kamusal alanda halkla buluşturulabilir. Örneğin, üstü açık araçlarla Karşıyaka, Bornova, Konak, Buca, Karabağlar gibi metropol ilçelerde kortej; sanatçılarla gazete ve dergi yazarlarının buluşması vb.

Festivale emeği geçenleri kutluyorum.