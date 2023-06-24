Festival ödülleri "Kör Noktadan" ve "Joyland"a

Uluslararası niteliği de olan bu festival sinemaya ve müziğe olduğu gibi İzmir'e de değer katıyor. Artık rüştünü ispat eden ve gelenekselleşen festivale İzmirliler de bu defa önceki yıllara göre daha çok ilgi gösterdi.

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Muzaffer Ayhan Kara

Muzaffer Ayhan Kara

m.ayhankara@gmail.com

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İzmir Büyükşehir Belediyesi' nin üçüncü kez düzenlediği, direktörlüğünü de bir süre önce bendeniz gibi İzmir'e yerleşen Vecdi Sayar'ın yaptığı, gelenekselleşen İzmir Uluslararası Film ve  Müzik Festivali'nin Kristal Flamingo ödül töreni 21 Haziran'da İstinye Park Teras Renk  Sineması’nda yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye  Başkanı Tunç Soyer’in  konuşmasıyla başlayan, Korhan  Abay’ın sunuculuğunu  üstlendiği gecede festivalin  Onur Ödülleri de sahiplerini buldu. Ödül törenine  Vedat Sakman’ın verdiği,  sürpriz yaparak Zuhal Olcay’ ın da Yalnızlığım ve Ayrılık  da Sevdaya Dahil şarkılarında  eşlik ettiği mini bir konser  renk kattı. 

Zuhal Olcay, Erkan Oğur ve  Grégoire Hetzel’e ödüllerini Soyer takdim etti.

ULUSAL YARIŞMADA EN İYİ FİLM VE EN İYİ YÖNETMEN"KÖR NOKTADA"NIN 

Başkanlığını oyuncu ve  müzisyen Zuhal Olcay’ın  yaptığı sinema yazarı Mehmet  Açar, besteci,  akademisyen  Mehmet Can Özer, oyuncu Murat  Kılıç, müzisyen Vedat Sakman,  yönetmen Vuslat Saraçoğlu ve  yapımcı Zeynep Ünal’dan  oluşan Ulusal Yarışma jürisi  3. İzmir Uluslararası Film ve  Müzik Festivali’nde En İyi  Film Ödülü’ne Ayşe Polat’ın  yönettiği Kör Noktada filmini  layık gördü. Ayşe Polat,  ödülünü İzmir Büyükşehir  Belediye Başkanı Tunç Soyer  ve Ulusal Yarışma jüri  başkanı Zuhal Olcay’dan aldı. 

Biket İlhan, Feyzi Tuna ve  Sefa Öztürk’ten oluşan Film  Yönetmenleri Derneği (FİLM- YÖN) jürisi, bu yıl Duygu  Sağıroğlu anısında verilen En  İyi Yönetmen Ödülü’ne Kör  Noktada filmiyle Ayşe Polat’ı  layık gördü. Kör Noktada  filmi gecede aynı zamanda  Sinema Yazarları Derneği ( SİYAD) En İyi Film ödülünü de  aldı. 

DİĞER ÖDÜLLER 

Festivalin Jüri Özel Ödülü’ne  ise Özcan Alper’in yönettiği  Karanlık Gece filmi layık  görüldü. Sinema yazarı Mehmet  Açar’ın açıkladığı ödülü  filmin yapımcısı Soner Alper’ e usta yönetmen Tayfun  Pirselimoğlu takdim etti.

Müzisyen Vedat Sakman’ın  açıkladığı En İyi Özgün Müzik  Ödülü’ne Karanlık Gece  filminin müzikleri ile layık  görülen Cansun Küçüktürk’e  ödülünü Zuhal Olcay verdi.

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu’nun  açıkladığı En İyi Oyuncu  Ödülü ise Suna filmindeki  performansıyla Nurcan Eren  ile Karanlık Gece filmiyle  Berkay Ateş arasında  paylaştırıldı. Nurcan Eren ve  Berkay Ateş ödülünü Murat  Kılıç ve İlker Ayrık’tan aldı.  

Besteci, akademisyen Mehmet  Can Özer’in açıkladığı En İyi  Ses Tasarımı Ödülü’ne Ayna  Ayna filmiyle Eli Haligua ve  Fatih Rağbet layık görüldü.  Ödülü filmin yönetmeni Belmin  Söylemez aldı.

Yapımcı Zeynep Ünal’ın  açıkladığı En İyi Özgün Film  Şarkısı Ödülü Kendi Yolumda  filmindeki Bu Da Geçer  şarkısıyla Athena grubuna  verildi. Athena grubu adına  ödülü oyuncu Melih Değirmenci,  Pelin Batu’dan aldı.

 İzmir Kent Konseyi jürisi bu  yıl ilk kez verilen İzmir  Kent Konseyi Ödülü’ne de  Kendi Yolumda filmini layık  gördü. 

ULUSLARARASI YARIŞMA BİRİNCİLİĞİ PAKİSTAN'A 

Alexandra Enberg, Krisztina  Goda, Pelin Batu, Serdar  Kökçeoğlu ve Minko Lambov’dan  oluşan Uluslararası Yarışma  jürisi En İyi Film Ödülü’ne  Saim Sadiq yönetmenliğindeki  Joyland filmi layık görüldü.  Yönetmen Saim Sadiq  festivalde olmadığı için  kendisi adına ödülü Pakistan  Fahri Başkonsolosu Cahit  Yaşar Eren aldı. 

Jüri Özel Ödülü ise Marie- Castille Mention-Schaar’ın  imzasını taşıyan Divertimento  filmine, En İyi Özgün Müzik  Ödülü Dans Başlasın / Let the  Dance Begin filminin  müzikleriyle Nicolás  Guerschberg’e verildi. 

DİZİ MÜZİĞİ ÖDÜLLERİ DE SAHİBİNİ BULDU 

Ali Can Sekmeç, Burak Göral,  Cumhur Canbazoğlu, Elçin  Yahşi, Nezih Ünen, Özlem  Özdemir, Sina Koloğlu, Serdar  Kalafatoğlu ve Tuğçe  Madayanti Dizici’nin  jüriliğini üstlendiği Dizi  Müziği Ödülleri Yarışması’nın  dört kategorideki ödülleri  açıklandı. Ulusal Kanal  Dizisi En İyi Özgün Jenerik  Müziği Ödülü, Ömer dizisiyle  Alp Yenier’e, Sina Koloğlu’ nun açıkladığı Platform  Dizisi En İyi Özgün Jenerik  Müziği Ödülü Şahmaran  dizisiyle Hakan Özer’e  verildi. 

Serdar Kalafatoğlu’nun  açıkladığı Ulusal Kanal  Dizisi En İyi Özgün Şarkı  Ödülü’ne Duy Beni dizisiyle  Serkan Ölçer, Ece Ölçer, Mert  Carim; Burak Göral’ın  açıkladığı Platform Dizisi En  İyi Özgün Şarkı Ödülü’ne ise  Erşan Kuneri dizisindeki Bir  Bakman Lazım şarkısıyla Özkan  Uğur layık görüldü.

FESTİVALE İLGİ ARTIYOR 

Uluslararası niteliği de olan bu festival sinemaya ve müziğe olduğu gibi İzmir'e de değer katıyor. Artık rüştünü ispat eden ve gelenekselleşen festivale İzmirliler de bu defa önceki yıllara göre daha çok ilgi gösterdi. Gelecek yıllar için ise birkaç öneride bulunmak isterim. Birincisi, festival tarihi okulların devam ettiği ve yaz tatilinin henüz başlamadığı bir tarihe, haziran ayı başlarına çekilebilirse gençlere daha çok yaklaşabilir. İkincisi, festivale katılan sanatçılar çeşitli etkinliklerle kamusal alanda halkla buluşturulabilir. Örneğin, üstü açık araçlarla Karşıyaka, Bornova, Konak, Buca, Karabağlar gibi metropol ilçelerde kortej; sanatçılarla gazete ve dergi yazarlarının buluşması vb. 

Festivale emeği geçenleri kutluyorum. 

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