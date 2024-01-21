Ankara'da yoğun temas trafiğinin ardından görünüm

Geride kalan haftanın dördüncü günü sabah ilk uçakla başkent Ankara'ya gidip son uçakla döndüm. Yaklaşık iki yıldır gitmemiştim ve en azından Gazi Mustafa Kemal Atatürk havası almak iyi geldi. Fakat en yakınlarıma dokunamamak, onlarla görüşmemek ukde kaldı içimde.

Sabah 10.00'dan 18.00'e kadar TBMM ve CHP Genel Merkezi'nde birçok MYK üyesi ve milletvekili ile yoğun temaslarda bulundum. Son olarak da Murat Karayalçın'ı Cinnah'taki çalışma ofisinde ziyaret ettim. Kısa zamandaki yoğun programımı kolaylaştıran, mecliste ev sahipliği yapan kıymetli eski çalışma arkadaşım, CHP Hatay Milletvekili Servet Mollaoğlu'nun danışmanı Lütfiye Umaç Can'a teşekkür borçluyum. Bu arada Mollaoğlu ile de tanıştık, nazik ilgisini not etmeliyim.

İZMİR'DE DÜĞÜMÜ OCAK SONU ÖZEL ÇÖZER

Görüştüğüm yetkili isimlere hem genel olarak hem de özelde İzmir ile ilgili olarak görüş ve değerlendirmelerimi aktardım. Onlardan da izlenim aldım. Kayıtdışı olanlara girmeden şu kadarını not edeyim herkesin yararlanması için; İstanbul, Ankara ve İzmir'in eldeki ilçeleri belki birkaç istisna dışında en erken 29 Ocak'ta açıklanacak gözüküyor. Tabii bu tarih birkaç gün sonra, ya da iki parçaya bölünerek birkaç gün arayla da olabilir. Aynı şekilde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının da 29 Ocak veya izleyen günlerde açıklanacağı izlenimini aldım.

Bu noktada şunu da not edeyim; önümüzdeki hafta en büyük üç büyükşehirin elde olmayan ilçeleri muhtemelen açıklanacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de genel başkan Özel, genel sekreter Böke ve genel başkan yardımcısı Zeybek son rötuşları yapacak. Özellikle İzmir Büyükşehir ile Konak, Karşıyaka, Buca, Bornova ve Karabağlar için de son kararı bizzat Özel verecek. Tabii bu noktada Özel'in MYK'nın İzmir ekibinden Bakan ve Yücel ile istişaresi de doğal. İl ve ilçe örgütleri ise bu süreçte devre dışı. Rolleri istenen bilgileri iletmekle sınırlı. Buca ve Bornova'da değişim kesin gibi. Metropolde Gaziemir'de Halil Arda yeniden aday diyebiliriz. Selçuk'ta da Filiz Sengel. Ödemiş ve Beydağ'da da mevcut başkanların yeniden aday olmaları sürpriz olmaz. İzmir'in elde olmayan beş ilçesi yanında eldeki Torbalı'nın adayı açıklanmıştı. Metropol ve dış İlçelerde çok büyük oranda değişim gözüküyor.

Büyükşehir'de potada mevcut başkan Soyer yanında Konak Belediye Başkanı Batur ve eski Bornova Belediye Başkanı Atilla dışında bir de resmi başvurusu olmadığı için adını vermeyeceğim bir isim daha var. Ancak bu isim için güçlendirilmiş bir Urla adaylığı da şayet kabul edip de olursa kimse şaşırmasın. Buğra Gökçe de son dönemde öyle olmasa bile sanki İstanbul'dan empoze ediliyor görünüşünden dolayı Büyükşehir için denklemin dışında gibi. Ancak Gökçe büyük bir metropol ilçede adaylaşırsa da şaşırtıcı olmaz. Herkes Tunç Soyer’i merak ediyor, soruyor. Ankara'daki temaslarımda da adı sık geçti. Ortak kanı şu Soyer’le ilgili: Sürecin başında değişeceği beklentisi yüksekti ama son iki üç haftada yeniden aday gösterilmesi olasılığı arttı. Bunu İzmir kamuoyunda da izlemek mümkün. HDP'nin hala aday çıkarmamış olması da Soyer’i öne çıkaran bir etken. Bendeniz Ankara'da iken yoğun kulis faaliyeti yürüten Batur ile de karşılaştık. İzmir ile ilgili şunu not edeyim son olarak; bazı Büyükşehir aday adayları büyük metropol ilçelerde değerlendirilerek deneyim ve tanınırlıklarından yararlanılacak. Tabii başlıca kriter yaptırılan anketlerin ne gösterdiği.

TAKSİCİLER "MANSUR BAŞGAN" DİYOR

CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayları çoktan açıklandı malum; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş yeniden aday. Ancak ilçelerin büyük çoğunluğu bekliyor. Ankara'da Yenimahalle ve Etimesgut açıklandı. Yenimahalle'de Fethi Yaşar yeniden aday. Geçen defa MHP'nin kazandığı Etimesgut'ta oyuncu Erdal Beşikçioğlu CHP'nin adayı olarak açıklandı. Umarım Beşikçioğlu salt popülerlik dürtüsü ile değil, yapabilirlik açısından da bakılarak adaylaştırılmıştır. Ankara'da bindiğim altı taksinin beşinin şoförü "Mansur Başgan" dedi lamsız cimsiz. Sadece birisi "Altınog" dedi. Ona, "Eski aylar kırpılıp yıldız olur mu?" deyince "O da doğru.." yanıtını aldım. Ankara'daki beklenti, iki dönemdir görevde olan başkentin kalbi Çankaya'nın değişmesi. Ki, burada yeni bir ismin aday gösterileceği gözüküyor. Aklıma ters köşe fikirler geliyor; Alper Taşdelen iyi eğitimli, başarılı bir belediye başkanı da bir yandan; örneğin Mamak'ta adaylaştırılsa?.. O zaman CHP'ye Mamak'ı kazandırarak daha büyük bir hizmette bulunabilir.

İMAMOĞLU'NUN MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU ALABİLMESİ İÇİN...

İstanbul'da elde olmayan ilçelerin yarısından çoğu açıklandı. Kazanmaya mecbur olan İmamoğlu'nun ve CHP Genel Merkezi'nin kılı kırk yararak adayları belirlediğini düşünüyorum. Örneğin tanıdığım, Şehir Hatları Genel Müdürü iken çalışmalarını yakından izlediğim Sinem Dedetaş çok doğru bir isim Üsküdar için. Gençlik basamaklarının sonlarında deneyimli, birikimli, bilgili güçlü bir kadın figürü. Denizcilikle ilgisi de bir deniz kenti olan Üsküdar ile örtüşüyor. Iyi ve mesleki dağılımı ile olsun, temsiliyet açısından olsun optimal bir meclis listesi de oluşursa Üsküdar çok uzun yıllar sonra Dedetaş ile CHP olur. Mahir Polat da Sinem Hanım gibi İmamoğlu'nun çalışma arkadaşlarından. Bizzat tanımıyorum ama çalışmalarını dikkatle izlediğim, görevde iken radarıma giren bir isim. İstanbul'un kalan ilçelerine de bundan sonra adaylaştırılacak isimlerin şaibeden uzak, birikimli, bilgili, güvenilir, temsil gücü yerinde ve kazanacak, kazanılamasa da meclis çoğunluğuna katkıda bulunacak kimseler olması çok önemli. Çekmeköy'de bu bağlamda Seyfettin Yıldırım'ı bekliyorum örnek vermek gerekirse. Beş yıldır atladığı bir tane cenaze, nişan, düğün, işyeri açılışı, dernek ziyareti vb. yok.

CHP'nin elinde olan 14 ilçe de Büyükşehir'e katkı açısından çok önemli. Tamam bu ilçeler CHP'nin oy deposu ama buralarda mecliste fazla sayıda meclis üyesi çıkarmaya katkıda bulunacak, birkaç puan fazla oy getirecek isimlere yer verilmeli. Zaten Bakırköy değişecek, kesin. Örneğin iyi bildiğim ve izlediğim Maltepe, Adalar ve Kadıköy'de de değişim şart. Mutlaka değişmesi gereken başka ilçeler de var elde olanlardan.

ERDOĞAN İZMİR'DE NEYİN OLMADIĞINI GÖRÜNCE...

Ankara seyahatimde Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, aynı zamanda Güzelbahçe Belediye Başkan Aday Adayı Özan Parlar ile birlikteydik ( Ankara'da Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi ve şimdi başkan aday adayı Yaşar Bey ve yine başkan adayı Altan Bey ile de karşılaştık ve temas ettik. Onların kaderi mevcut başkan İnce'ye dördüncü dönemin verilip verilmemesine bakıyor. Bu arada Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı iken ayrılıp Urla'dan aday adayı olan Mustafa Günaydın ile de genel merkezde karşılaştım. Güzelbahçe'den aday adayı olması daha yerinde olurdu. Ankara seyahatinde Urla'dan aday adayı olan Soyer’in ekibinden Onur Kadir Eryüce ile de temas ettik). Giderken ve dönerken uçakta çok sayıda CHP'li ve AK Partili de vardı. Malum, AK Parti'nin aday tanıtım vardı ATO'da. Haliyle, beklenen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Hamza Dağ da resmen açıklandı Bu isim AK Parti'den çok CHP'ye hayırlı olsun!

Manisa'nın Demirci'sinden Dağ. Daha çok İç Ege'yle, İzmir'deki o kökenle ilişki kurabilecek 'kısır' bir profil. Kıyı İzmir ve metropol ile Küçük Menderes havzasında aradığını bulamaz. Şehircilik deneyimi de, kamusal başka bir görevi de olmamış. Hukuk'ta beraber okuduğu CHP MYK Üyesi ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'le de aynı dönemden. Ancak, Yücel gibi renkli bir profil değil, silik. Çok başını ağrıtan bir hadise var ki mutlaka karşısına çıkacaktır. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan iki kez üst üste iki önemli bakanı ile nal topladığı İzmir'de belli ki bu defa ithal bir adayla yarışmak istemedi. Fakat Dağ'la da nal toplanır. Bu defa yalnız CHP'nin bir "İzmir İttifakı" kurması, Konya ve İç Ege ağırlıklı geleneksel kesimi ve Rumeli'yi ihmal etmemesi ve meclis listelerinde de dikkate alması gerekiyor, bunu da kulaklara küpe olsun diye hatırlatayım.