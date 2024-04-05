Taklit-Tağşiş Listesi’ne Ne Oldu?

Taklit-Tağşiş Listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gizli nitelikli kurum içi raporu, yazışması, belgesi değil. Bu liste gıdada yapılan sahtecilikleri, bu sahteciliği yapan gıda sahtekarlarını ve bu sahtekarların faaliyet gösterdiği lokasyonu ifşa eden, en kısa aylık ve en uzun altı aylık periyotlarda yurttaşa duyurulması zorunlu olan bir bilgi notu.

AKP’nin gıda politikalarının iflas etmesiyle Taklit-Tağşiş Listesi iki yıldır yurttaşla kasıtlı olarak paylaşılmıyor, yurttaş kendine ait bilgi notunu göremiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit-Tağşiş’in Yüzde Kaçını Yakalayabiliyor?

Taklit-Tağşiş Listesi yakın bir zamanda uygulamaya girdi. Tabii, AKP Hükümeti yurttaşı önemsediği için olmadı bu. Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında gıda işletmelerinde gıda mühendisi, ziraat mühendisi, veteriner hekim, kimya mühendisi gibi mesleki personel çalışmasının zorunlu tutulması gibi bir zorunluluk sonucu hayata geçti.

Teoride uygulaması çok basit. Tarım ve Orman Bakanlığı, rutin gıda denetimlerini ve gıda analizlerini gerçekleştirirken düzenli periyotlarda yakaladığı sahtekarlıkları afişe edecek. Fakat bu AKP Hükümeti’nin elinde zaman zaman bir silaha da dönüştü. Eğer bir gıda işletmen varsa, AKP Hükümeti’ne ters gidiyorsan ve dikkat çekiyorsan bu listede yer alma ihtimalin artıyor. Bir kamu kurumu bile isteye yurttaşla arasındaki güven bağını çöpe atıyor.

Taklit-Tağşiş Listesi, Türkiye’de çoğu zaman düzenli periyotlarda yayınlanmadı. Temel neden gıda politikalarındaki beceriksizliği aleni şekilde ortaya çıkartması. Tarım ve Orman Bakanlığı, bugünkü kadrosuyla Türkiye’nin en büyük kentinde etkin ve nitelikli gıda denetiminin yüzde 40’ını gerçekleştirebiliyor. Bu oran diğer kentlerde çok daha düşük. Yine aynı kamu kurumu gıda sahteciliklerini ortaya dökemiyor.

Gıda denetimleri, sosyal medyadaki boy boy maskesiz, bonesiz, galoşsuz fotoğraflardan ibaret. Personelini giydiremeyen, bir denetim standardı yakalayamayan Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit-Tağşiş’in yüzde kaçını yakalayabilir? Bu arada, yukarıda anlattığım çalışması zorunlu tutulan mesleki personeller vardı ya. Heh, Tarım ve Orman Bakanlığı o uygulamayı da kaldırmaya hazırlanıyor.

Yayınlanmayan Listede Kaç Gıda Ürünü, Kaç Gıda İşletmesi Var?

Yurttaş kendi ülkesinde üretilen gıdayı, kendi ülkesinde yediği gıdanın vücudunda yarattığı olumsuz etkileri Avrupa Birliği gümrüklerinden gelen bildirimlerle, diğer ülkelerin kendi yurttaşlarına yaptığı duyurularla, yurtdışındaki hastane raporlarının yayınlanmasıyla öğreniyor.

Bir de her ne olursa olsun işini doğru, düzgün yapan, yurttaşın sağlığını önemseyen personelleri var Tarım ve Orman Bakanlığı’nın. Gerçekleştirdikleri denetimlerde numune alıyorlar, analiz sonuçlarına göre taklit-tağşiş yapılan gıdaları tespit ediyorlar. Raporlarını yazıp Bakanlık bürokrasisine bildiriyorlar. Bakanlık bürokrasisi ne yapıyor? AKP’nin en az zarar göreceği zamanda, büyük bir ajans kampanyasıyla duyurmak için masanın çekmecesine koyuyor bildirimleri. Bu bildirimlerden biri yayınlanmadan patlarsa bunu yakalayan personeli ateşe atıp kendisi sıyrılmak için cadı avı başlatıyor. Sahadaki bu personellerin çoğu bugün istifanın eşiğinde, yakaladıkları taklit-tağşiş almış başını gidiyor.

Çekmecede kaç taklit-tağşiş bildirimi var? Bu bildirimler yakalanmamış taklit-tağşişin yüzde kaçına denk geliyor?