Dünyayı geride mi bırakıyoruz?

Leave The World Behind,

2023, Sam Esmail

Siberterörizm

İzolasyon

Kaçış

Amerikanizm vs. Globalizm

Neoliberalizm.

Şekil değiştirmiş ırkçılık.

Önyargılar.

Kutuplaşma

Post -truth

Simülasyon toplumu.

Toplumsal ve bireysel kısır döngüler.

Küresel ısınma.

Kopuk ve iletişimsiz bireyler.

Kopuk ve iletişimsiz aileler.

Kopuk ve iletişimsiz bir toplum.

Holywood bizi bu sefer neye karşı uyarıyor?

Bu sefer neye hazırlıyor?

Teknoloji bizi özgürleştiriyor mu, tutsak mı alıyor?

Yeni şeytan kim?

Paranoyak olmanız takip edilmediğiniz anlamına gelir mi?

Yeni bir iç savaş Amerika için “Açık ve yakın bir tehlike” mi?

Tarih tekerrür mü eder, yoksa kafiye mi yapar?

Komdratyev eğrisi bu sefer ne zaman ve nerede kırılacak?

Dünyanın paradigması bu sefer, nasıl ve nerede ve ne zaman değişecek?

Kıyamet koptuğunda yine sınıfsal mı olacak?

Hiper zenginler sığınaklarını çoktan inşa etti mi?

NY’un altında geçen hafta bulunan gizli tünelleri kim inşa etti, ortaya çıktığında polisle çatışan kim?

Kimler dünyayı geride bırakabilecek, kimler başaramayacak?