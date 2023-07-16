Sen varsın, yokluğun var: Özkan Uğur

Onu anlatırken övgü dolu bir söz söylemeye çekiniyorum çünkü yarattığı duyguya yeterince iyi bir karşılık bulamıyorum. Zaten "Ne lüzum var aşkı tarife"… Herkes onu güzel hatırlayacak.

OYUNCULUĞA GİRİŞ

1970 Yılında müzik hayatına başlayan Özkan Uğur, Ferhan Şensoy'un yazıp, sahneye koyduğu Şahları da Vururlar’da (1980) Fuat Güner ile birlikte oyuncu ve müzisyen olarak görev aldı. Politik eleştiriler nedeniyle tepki çeken, epik türde bir oyundu. Bu oyun için Fuat Güner ile besteledikleri şarkılardan biri sonrasında Ele Güne Karşı olarak yeniden yorumlandı.

“Tiyatronun ilk tozunu Ferhan Şensoy Orta Oyuncuları'nda yuttum. Benim için konservatuar eğitimi gibiydi. Ferhan’cım Orta Oyuncular'da öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yapı endüstri merkezinde ve küçük sahne tiyatrolarında unutulmaz günler yaşadık.” Ö. Uğur

1981’de Kahraman Bakkal Süpermarket’e Karşı’da, Şensoy ile çalışan sanatçının ilk sinema deneyimi ise küçük bir roldü. Şimdi biraz albümleri karıştıralım...

Mazhar Alanson ve Ali Poyrazoğlu'nun başrolünde yer aldığı, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Arkadaşım Şeytan filminde bir müzisyeni canlandırdı. Sonrasında Yavuz Turgul'un yönettiği, başrolünde Şener Şen ve Uğur Yücel’ in oynadığı Eşkıya (1996)’da Sedat karakterine hayat verdi. Fakat hafızalara kazınan rolü ona İkinci Bahar dizisiyle geldi ve oyunculuk serüveni tam olarak başladı.

ZABITA ŞECAATTİN

“Adamı muma çeviririm. Ben buranın kralıyım. Padişahım. Napolyon’um ben!”

İkinci Bahar dizinde teftiş sırasında söylediği sözler ve yarattığı izlenim ile Orhan Kemal’in, Bekçi Murtaza karakterine benzetebileceğimiz, üniforma sevdalısıydı Zabıta Şecaattin. Sanatçı genizden konuşarak sergilemiş olduğu performans ile karakterin zaaflarını ve komplekslerini ortaya koyuyor, onu karikatürleştiriyordu. 2001 senesinde Komser Şekspir' de yer aldıktan sonra ilk başrol deneyimini Türk Tiyatrosu'nun en önemli isimlerinden Suna Pekuysal ile paylaştı.

SAPITICAM YA!

Kadrosunda Toron Karacaoğlu, Derya Baykal’ın yer aldığı Yeter Anne isimli dizide Suna Pekuysal ile anne - oğul rolünde izlediğimiz Özkan Uğur’ un “Sapıtıcam ya! ” repliği ise hala kulaklarımızda. Suna Pekuysal'a ayrı, ona ayrı hayran kaldık. Pinpon oynar gibi paslaşırlarken, dönemin en başarılı durum komedisini ortaya çıkardılar. Bizler de bu tuhaf ana-oğul ilişkisinin parodisini izleme şansı edindik.

Ardından sırasıyla Alacakaranlık (2003), Cennet Mahallesi (2004), Sıkı Dostlar (2009), Türk Malı (2010), Bir Ömür Yetmez (2011), Şubat (2012) ve son olarak Jet Sosyete (2019)’te izlediğimiz Özkan Uğur geniş bir zaman aralığında Cem Yılmaz ile çalıştı.







OOUW YARABBİM!

"Güven Bey kardeşim, bakın, şu an altıma işiyorum."

Uğur'un enerjisini en iyi sergilediği rollerinin özellikle Cem Yılmaz filmlerinde olduğunu görüyoruz. 2004 yılında G.O.R.A. ile başlayan çalışmaları A.R.O.G. (2008), Yahşi Batı (2010), Pek Yakında (2014), Arif v 216 (2018) filmleriyle devam etti ve Özkan Uğur artık yönetmenin filmlerinde aranan bir yüz oldu. Çünkü müzikte olduğu gibi oyunculukta da kendine has, başka kimsenin bilmediği bir dil oluşturuyordu.

Buna en güzel örnek ise birçok seyircide hayranlık uyandıran performansıyla, Kara Komik Filmler serisindeki Deli (2020)’ de hayat verdiği Tuncay karakteriydi. “Oouw Yarabbim!” dedik. Onun terennümlerine eşlik ederken, anlam aramayı bırakıyorduk ya aynen öyle. Bu karaktere dair diğer bütün olasılıkları ortadan kaldırıyordu.

Yaklaşık üç yıldır foliküler lenfoma ile mücadele eden Özkan Uğur, inanıyorum ki birçok hastaya da pozitif direnişiyle umut oldu. Tedavi sürecinde müzik ve oyunculuktan uzak kaldığında, ben bir şey izlerken “Özkan Uğur bunu nasıl oynardı acaba?” ya da “Bir daha sahnede ne zaman izlerim acaba?” diyordum. “İzlerim” diyordum çünkü sadece müzikal performans sergilemiyor orada da teatral bir şeyler ekliyordu muhakkak. 2022 yılında Netflix' te yayınlanan Erşan Kuneri' de gözlerim onu aradı ki özellikle son sahnede bunun nedenini daha iyi anladım.

Bir insanın yokluğu başka hiçbir şey ile dolmuyor. Fikret Kızılok' un dediği gibi “Sen varsın, yokluğun var.” O bizi sensiz bırakmıyor.

Saygı ve Sevgiyle…