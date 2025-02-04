Egzersiz için Vakit Bulamayanlara Hayat Kurtaran 4 Dakika

Sydney Üniversitesi’nden yapılan yeni bir araştırma, gün boyunca ama sık sık sadece 1,5 ila 4 dakikalık yoğun egzersiz nöbetlerinin, kalp ve damar sağlığı üzerinde çarpıcı etkileri olduğunu ortaya koydu. Bu kısa süreli egzersizlerin, özellikle kadınlarda kalp krizi ve felç gibi en çok görülen kalp ve damar hastalıklarının riskini önemli ölçüde azaltabileceği gözlemlendi.

Yoğun Egzersiz Nöbetleri (VILPA) Nedir?

Bilimsel adıyla "Şiddetli Aralıklı Yaşam Tarzı Fiziksel Aktivitesi" (Violent Intermittent Lifestyle Physical Activity - VILPA), bireylerin günlük yaşamlarına entegre edebileceği kısa ama yoğun aktiviteleri ifade eder. Bu aktiviteler genellikle 10 saniye ile 1 dakika arasında sürer ve hazırlık, ekipman ya da spor salonu gibi ek gereksinimler olmadan yapılabilir.

Örnekler:

-Asansör yerine merdiven kullanmak

-Ağır eşyaları kısa mesafelerde taşımak

-Gün içinde hızlı adımlarla birkaç dakika yürümek

ARAŞTIRMANIN ÖNE ÇIKAN BULGULARI

Çalışma, yaş ortalaması 61 olan 103.000’den fazla orta yaşlı birey üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcıların, günde 24 saat boyunca fiziksel aktivitelerini kaydeden takip cihazları kullanıldı. Bulgular ise dikkat çekiciydi.

ETKİLERİ

Belli aralıklarla gün içinde sadece 3,4 dakika VILPA yapan kadınlarda:

Kalp krizi riskini yüzde 51,

Kalp yetmezliği riskini yüzde 67,

Kalp krizi ve felç riskini yüzde 45 azalttı.

Belli aralıklarla gün içinde 5,6 dakika süreyle VILPA yapan erkeklerde kalp krizi ve felç riski yüzde 16 azaldı.

Kadınların VILPA sırasında kendilerini erkeklere kıyasla daha fazla zorlaması ve özellikle mutfakta daha fazla zaman geçirmeleri, bu farklılığın temel nedeni olarak değerlendirildi.

NASIL YAPABİLİRSİNİZ?

Merdiven kullanın: Asansör yerine merdivenleri tercih edin ve tempolu bir şekilde çıkın.

Hızlı yürüyüşler yapın: Gün içinde birkaç dakikalık tempolu yürüyüşler ekleyin.

Evde hareket edin: Evde ağır eşyaları taşımak gibi işler sırasında daha hızlı hareket edin.

Hatırlatıcılar kurun: Akıllı saat veya telefonunuzdan saat başı ya da daha sık hareket etmek için uyarılar oluşturun.

SONUÇ

Kısa süreli yoğun egzersizler, zaman problemi yaşayanlar için etkili bir alternatif sunmakta. Günlük rutine entegre edilebilen bu aktiviteler, kalp sağlığını koruma ve yaşam kalitesini artırma yolunda basit ama güçlü bir çözüm olabilir. Kadınların mutfak ve ev işlerinde kısa aralıklarla ve sürekli çalışmaları VILPA için tipik örnektir. Uzun ve sağlıklı bir yaşamın anahtarı bu faaliyetler olabilir.

Bu egzersizlerin küçük adımlarla başlayarak alışkanlık haline getirilmesi, bireylerin uzun vadede daha sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayacak. Sağlığınız için her gün birkaç dakikanızı ayırmaya ne dersiniz?

Sağlıklı günler dilerim.

Sorularınız için Instagram: dr.bayramyildiz