Doğan Ergün yazdı: Koç, öğretmen sandalyesi ve şeref

Tekeller Türkiye’de de, öğretmenin sandalyesini elinden alacak bir rejim, bir iktidar istedi. Önlenebilir mi? Elbette… Henüz geç de değil. Yeter ki, “Şeref”i hak ettiği yere, köşeyi dönmeye değil de öğretmenin sandalyesine verelim.

Son Güncelleme:
Doğan Ergün

Doğan Ergün

doganergun1182@gmail.com

Tüm Yazıları

Bertolt Brecht’in “Arturo Ui’nin Önlenebilir Yükselişi” adlı oyununu bilir misiniz?

Tekellerin, ihtiyaç duydukları çetelerle kol kola faşist bir iktidar yaratmasını anlatan o destansı tiyatro oyunu. Ve Brecht’in, oyunun başlığına “önlenebilir” ifadesini ekleyerek sergilediği o devrimci iyimserlik.

Rahmi Koç’un Oksijen Gazetesi’nde yayımlanan söyleşisini okurken, nedendir bilinmez, aklıma Arturo Ui geldi. 1970’lerin sonlarından itibaren yaşadığı krizi aşmak için neo-liberal politikalara yönelen sermaye, Türkiye de dahil dünyanın dört bir yanında satılan kamu işletmeleri, özelleştirmeler, kamuya ve kamusallığa açılan savaş, işçi ve emekçi haklarının törpülenmesi, bu politikaları uygulayabilecek demir yumruklar, otoriter ve neo-faşist iktidarlar…

Ne diyordu Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç:

“Devlette 5.5 milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner.”

Patron devlet dönsün istiyor. Devletteki dönüş, dönüşüm durmasın, böylece sermaye de köşeyi dönsün istiyor.

Türkiye’de kişi başına düşen kamu emekçisi sayısı zaten ortalamanın altında olsa da, ona yetmiyor. Değerli KHK’li akademisyen Hakan Koçak’ın KESK için hazırladığı rapor ayrıntılarını veriyor. Kamu istihdamı her geçen gün daha esnekleşmiş, güvencesizleşmiş.

Türkiye’de çalışma saatleri dünya ortalamasının çok üzerinde. Ortalama ücretler ve sendikalaşma oranı da aynı şekilde. Ama hedef “devlet daha çok dönüşsün, sermaye köşeyi dönsün” olunca, elbette bu veriler yetmiyor. Hep daha fazlası gerekiyor.

***

İstenmeyen 5,5 milyon kamu emekçisinin çok büyük bir bölümünü sağlıkçılar ve eğitimciler oluşturuyor. Bu iki alanda 2 milyon emekçi mevcut.

Öyleyse onların da sayısını azaltmamız lazım, öyle değil mi?

Ama Avrupa’da kişi başına düşen hekim sayısının en düşük olduğu ülke Türkiye! Hekimler bu yüzden hastalarına zaman ayıramıyor. Avrupa’da en uzun çalışan hekimler ve sağlık emekçileri Türkiye’de ama buna rağmen şiddete maruz kalıyor, öldürülüyorlar.

***

Geçen yıl bir odak grup çalışmasına tanık olmuştum. Özel okullarda çalışan öğretmenlerle ilgili bir çalışmaydı. Özel eğitim kurumlarının sayısı, AKP iktidarı döneminde 7 kat arttı. Tam da Koç’un şeref başkanının istediği gibi…

Özel okul öğretmenleri, haftada 40 ila 60 saat arasında derse giriyor. Maaş ortalamaları kamuda çalışan öğretmenlerden daha düşük. Bir buçuk asgari ücret dolaylarında. Yıllık sözleşme dayatmasıyla karşı karşıyalar. Üstüne üstlük, alınır satılır bir meta haline getirilen eğitimin emekçileri oldukları için, müşteriye dönüşen velilerin ve patron eğitim kurumu sahiplerinin yoğun baskısı altında çalışıyorlar.

Buraya kadarı bildik bir hikaye.

Ama odak grup çalışmasının sonuçlarına bakınca bu bildik hikayede hiç aklıma gelmeyen bir detayla karşılaştım.

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin en önemli sorunlarından biri sandalyeydi…

Dersliklerde kendilerine sandalye verilmesini istiyorlardı.

Patronlar ve müşteri veliler, öğretmenlerin oturmasına imkan vermek istemiyormuş. Öğretmen oturunca performansı düşüyormuş, sandalyeye ne gerek varmış!

***

Brecht’in oyununda Arturo Ui’nin yükselişi için “önlenebilir” deniyordu.

Evet, Hitler’i simgeleyen Ui önlenebilirdi ama sermaye önlenmesini değil yükselmesini istedi.

Tekeller Türkiye’de de, öğretmenin sandalyesini elinden alacak bir rejim, bir iktidar istedi.

Önlenebilir mi? Elbette… Henüz geç de değil.

Yeter ki, “Şeref”i hak ettiği yere, köşeyi dönmeye değil de öğretmenin sandalyesine verelim.

Etiketler
Hitler Rahmi Koç KESK Kamu işçisi Öğretmen
Son Güncelleme:

Doğan Ergün Arşivi

AKP Türkiyesinde ‘darbe’ bağımlılığı 15 Kasım 2023
Yeniden ‘Ortanın Solu’ mu? 08 Kasım 2023
Hesapları değiştiren sol ve yeni sınamalar 01 Kasım 2023
Can Atalay kararı: Bu daha başlangıç! 25 Ekim 2023
Gazze’de hastane katliamının ardından… 18 Ekim 2023
Doğan Ergün Tüm Yazıları
Yazarlar
Burak Uluer
Burak Uluer Döncem ben saa!!
Muzaffer Ayhan Kara
Muzaffer Ayhan Kara Özel'e ilk tavsiyem
Bircan Yorulmaz
Bircan Yorulmaz Çifte Cinayet: Palyaçolar/Çözüm
Sabri Arpaç
Sabri Arpaç Yabancılara konut ve işyeri satışında KDV yok
Hacer Foggo
Hacer Foggo Çocuklar için “manevi danışman” değil Okul Sosyal Hizmeti Programı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli' İslam Memiş'ten dolar için ezber bozan yorum: 'Biriktirmeye devam edenler bir kez daha düşünmeli'
Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı! Ayhan Bora Kaplan'ın itirafçı sağ koluna silahlı saldırı: Yoğun bakıma kaldırıldı!
Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı! Türkiye kara kışa teslim olacak: Bölge bölge kar, sağanak, fırtına uyarısı!
İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı! İstanbul'da kar alarmı: Tarih verildi, tedbirler sıkılaştırıldı!
Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın' Dilan Polat'tan hamilelik iddialarına yanıt: 'Çok üzgün ve kırgın'