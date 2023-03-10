Saray’da Kılıçdaroğlu hazırlığı: Seçim döneminde bizi neler bekliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkedeki bütün haber kanallarının canlı yayınladığı bir törenle seçim kararını imzaladı ve alışılmışın dışında bir konuşma yaptı. Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağına dair karar, Resmi Gazete’de de yayımlandı ve YSK Başkanı seçim takvimini açıkladı.

Bir Kulis Bir İddia olarak, Erdoğan'ın seçim kararını almasının ardından Ankara'da yaşanan gelişmeleri yoklamaya koyulduk. Aslında dün itibariyle kulak kabarttığımız gelişmeleri bugün sizlerle paylaşacağız.

CHP’DE ADAYLIK TAKVİMİ NET

Öncelikle CHP'den bilgi verelim: CHP, dün gerçekleştirdiği Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 14 Mayıs'ta seçim olacakmış gibi kendi hazırladıkları alternatif seçim takvimine göre bazı kararlar aldı.

Buna göre, 13 ile 20 Mart arasında milletvekili aday adaylarının başvuruları alınacak. Başvurular, erkekler için 30 bin TL, engelli, genç ve kadınlar için 15 bin TL olacak. Bu arada deprem bölgesinden başvurular için özel bir tarife belirlenmesi bekleniyor.

ADAYLARI KOMİSYON BELİRLEYECEK

Bunun haricinde 13-20 Mart arasında yapılacak başvurularda, Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir komisyonun, milletvekili aday adaylarıyla bir görüşme gerçekleştireceği ve bu görüşmelerin komisyonda değerlendirilerek milletvekili listelerinin oluşturulacağı bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU ENDİŞESİYLE İKTİDARDA PLANLAR YAPILIYOR

Gelelim iktidar cephesine...

Öncelikle şu tespiti yapalım; İktidar tarafı, önlerinde kolay bir seçimin olmadığının farkında.

İktidar kanadı ilginç bir biçimde; Meral Akşener’in Altılı Masa’dan kalkmasının ardından gömüldüğü sessizliğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Adaylığının açıklanmasından sonra da sürdürüyor. Akşener’in masadan kalkmasına dair Erdoğan küçük bir yorumda bulunmuş bir daha da konuyu açmamıştı.

Şimdi ise; Saray ve AKP Genel Merkez koridorlarında yaptığımız görüşmeler, işi ilginç bir yere götürüyor. Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmaya gerçekten yakın olduğunun Saray da farkında... Bu nedenle çeşitli stratejiler konuşuluyor, çeşitli stratejiler deneniyor... 14 Mayıs'a göre olasılıklar değerlendiriliyor.

MASAYI ŞEYTANLAŞTIRMA STRATEJİSİ

Bu olasılıkların başında “Millet İttifakı'nın 7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın bir kaosa, bir kargaşaya sebep olacağı, burada yönetimin olmayacağı, yine bütün sorunları çözerse AKP'nin çözebileceğine” dair bir algı çalışması yapılacak.

İktidar cenahı seçim sürecinde sık sık, “Altılı Masa'da kavganın bitmeyeceği yarın bir gün yine masada genel başkanlardan birinin sorun çıkaracağı, bu halde ülkeyi yönetemeyeceklerine” dair söylemler geliştirmeye devam edecekler.

POZİTİF PROPAGANDA ÇALIŞMASI

AKP’de alınan bir diğer seçim kararı ise, iktidar kanadı seçim döneminde pozitif bir propaganda gerçekleştirecek.

Özellikle “deprem nedeniyle yıkılan binaların yenisinin yapılacağı, insanların konut sahibi yapılacağı” gibi pozitif mesajların verileceği bir kampanya dönemi izlenmesi kararlaştırıldı.

Bu konuda birçok alternatif de değerlendiriliyor.

Bir Kulis Bir İddia olarak, Ankara’daki gelişmelerin takipçisiyiz.