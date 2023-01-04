Bahçeli görüşmesi sonrası Saray'da toplantı: Seçim tarihi netleşti, Erdoğan'dan kurmaylarına "ilk tur" talimatı

Basına yansıdığı üzere yakın zamanda seçim tarihinin 14 Mayıs olacağı yönünde çeşitli haberler, paylaşımlar ve spekülasyonlar çıkmıştı. Ancak bu konu daha sonra farklı bir hal almış. 16 Nisan başta olmak üzere çeşitli tarihler belirtilmişti.

Bu arada CHP ve İYİ Parti 6 Nisan sonrasında yapılacak hiçbir seçime Meclis’te destek olmayacaklarını açıklamışlardı. Bildiğimiz gibi 6 Nisan 2023’te Cumhur İttifakı’nın getirdiği seçim kanununun yürürlüğe girişinden itibaren bir yıl geçmiş oluyor. Anayasaya göre seçimlerle ilgili düzenlemeler bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. Bu nedenle 6 Nisan 2023’ün geçmesi bekleniyor.

Ancak bu arada ilginç bir gelişme oldu. Geçtiğimiz hafta Erdoğan ile Bahçeli görüştüler. İkilinin seçim tarihi konusunda görüştüğü ve seçimin 30 Nisan’da yapılacağı öğrendiğimiz kadarıyla kamuoyuna bilinçli sızdırıldı. Kulis bilgisi gibi her yerde yazıldı…

Yalnız Bir Kulis Bir İddia olarak çok daha farklı ve önemli bir bilgiye eriştik.

BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ SONRASI SARAY’DA TOPLANTI

Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından Erdoğan, Saray’da yakın kurmayları ile bir toplantı düzenliyor. Toplantı masasında grup başkanvekilleri, danışmanlar ile yakın bürokrat kadrosundan isimler yer alıyor. Toplantının ana nedeni ise seçime dönük siyasi hesaplar ya da siyasi planlamalar, stratejiler değil. Seçim tarihinin teknik olarak ele alınması.

Ramazan, bayram, bayramdan sonraki önemli tarihler, seçimin 18 Haziran’da yapılması durumunda karşılaşılacak olaylar ve diğer tarihlerin uygunluğu konuları ayrıntıyla değerlendiriliyor. Masada öne çıkan görüş ise 14 Mayıs oluyor. Seçimin 14 Mayıs’ta yapılmasının doğru olduğunu Erdoğan da kabul ediyor.

ERDOĞAN’DAN İLK TUR TALİMATI

Bir Kulis Bir İddia olarak ulaştığımız birkaç bilgi ise toplantının ne kadar ilginç geçtiği yönünde. Erdoğan’ın danışmanlarından birisi “ikinci tur tarihinin” de süreçte hesaplanması konusunda önerilerini sunacakken Erdoğan’ın kendisini susturduğu, “Bu seçim ilk turda bitecek, ilk turda bitmeli” dediği edindiğimiz bilgiler arasında.

“SEÇİM KARARINI BEN ALACAĞIM”

Toplantıda grup başkanvekillerinden birinin “Seçim kararının Meclis’ten alınması fikrini ortaya attığı, bunun için siyasi parti gruplarının ziyaret edilmesini, onlarla görüş alışverişinde bulunulmasını” önermesi üzerine ise Erdoğan “Kimseye gitmeye gerek yok, kararı ben alacağım” dediğini öğrendik.

Evet, oldukça ayrıntılı edindiğimiz bu bilgilerden seçimin 14 Mayıs’ta yapılması üzerine mutabık kalındığını anlıyoruz. Herhangi bir teknik içerikli değişiklik olmadığı takdirde şubat sonunda seçim kararının alınması bekleniyor. Bakalım ilerleyen günler nasıl gelişmeler getirecek.

Bir Kulis Bir İddia olarak iz sürmeye devam edeceğiz…