Yola Çıkacaklar Dikkat: Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yol durum bülteni açıklandı. Yola çıkacak sürücülerin bu güzergahlardaki durumları göz önünde bulundurarak yola çıkmaları konusunda uyarıldı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki çalışmalar sebebiyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın-Muğla devlet yolundan her iki yönde çevre yoluna bağlantıyı sağlayan kolları üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatılarak, trafik akışı Aydın şehir merkezinden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 6-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak, ulaşıma Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Antalya-Burdur yolunun 37-38. kilometrelerinde tırmanma şeridindeki çalışma dolayısıyla şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa-Karacabey yolunun 7-8. kilometreleri yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Mardin-Savur yolunun 31-32. kilometrelerinde Savur Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Kastamonu-İnebolu ayrımı-Devrekani-Çatalzeytin yolunun 28-35. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Kaynak: AA