Mersin'de Kamyon Şarampole Devrildi: 2 Ölü

Mersin'de kamyonun şarampole yuvarlanması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Mersin'de Kamyon Şarampole Devrildi: 2 Ölü

Mersin'in Mut ilçesinde S.K.'nın (60) kullandığı kamyon şarampole devrildi. Kazanın sonucunda sürücü S.K. ve yanında bulunan M.T. (61) yaşamını yitirdi.

S.K. (60) idaresindeki 42 AFZ 127 plakalı kamyon, Yapıntı Mahallesi Mut-Karaman kara yolunda şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü S.K. ile yanındaki M.T'nin (61) yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından cenazeler Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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