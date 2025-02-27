19 Çuval Ele Geçirildi: Denize Geri Bırakıldı

Çanakkale'de ekipler tarafından kaçak avlanmış olan 19 çuval deniz hıyarı denize geri bırakıldı.

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19 Çuval Ele Geçirildi: Denize Geri Bırakıldı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde sahil güvenlik ekiplerince kaçak avlandığı tespit edilen 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada ilçesi açıklarındaki Ortafener Adası önlerindeki şamandırada çuvallar içinde deniz patlıcanlarının bulunduğu tespit edildi.

Yapılan kontrollerde kaçak avlanan deniz patlıcanlarının canlı olduğu belirlendi.

Bunun üzerine ekipler, deniz patlıcanlarını yeniden denize bıraktı.

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Kaynak: AA

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