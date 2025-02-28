Emlak Konut'un Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası Başladı! Başvuru Süreci Ve Şartlar Neler?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulan orta gelir grubuna yönelik konut kampanyası resmen başladı. Emlak Konut'un öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerde yer alan 25 farklı projede avantajlı ödeme seçenekleri sunulacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Emlak Konut tarafından başlatılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" çerçevesinde üç farklı ödeme modeli uygulanacak...
Leasing yöntemi: Emlak Katılım Bankası aracılığıyla 120 aya kadar kredilendirme imkânı sağlanacak.
Ertelemeli ödeme: İlk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak, 13. aydan itibaren ise yüzde 1,29 vade farkıyla 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.
Peşinatsız ödeme: Peşinat ödemeden doğrudan taksitlere başlanacak ve taksit tutarları her ay azalarak devam edecek. Bu yöntemde 60 ay vadede yüzde 0,99 vade farkı uygulanacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
Kampanya kapsamında yaklaşık 4 bin 500 bağımsız bölüm satışa sunulacak. Başvurular, açık satış yöntemiyle gerçekleştirilecek ve vatandaşlar Emlak Konut satış ofisleri aracılığıyla işlemlerini tamamlayabilecek. Kampanyaya başvurular 23 Mart’a kadar devam edecek.
Daire seçenekleri 1+1’den 5+1’e kadar farklılık gösterecek ve başvuru sahipleri ihtiyaçlarına uygun alternatifleri değerlendirebilecek.
EMLAK KONUT’TAN SEKTÖRE YENİ ADIM
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyanın ayrıntılarını Ataşehir’deki Emlak Konut Genel Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Şirketin 72 yıllık geçmişiyle sektörde değer üretmeye devam ettiğini belirten Yılmaz, orta gelir grubuna yönelik projelerin finansman modeliyle piyasa koşullarına kıyasla daha avantajlı olduğunu vurguladı.
Yılmaz, Emlak Konut projelerinin farklı gelir gruplarına hitap ettiğini ve vatandaşların ödeme planlarını kendi imkânlarına göre belirleyebileceğini ifade etti. Ayrıca, kampanya kapsamında teslim süreci devam eden ve önümüzdeki üç yıl içinde tamamlanması planlanan projelerin de yer aldığını belirtti.
FAİZ ORANLARI VE TAKİP SÜRECİ
Kampanyada yer alan projeler için sunulan finansman modellerinde düşük vade farkları uygulanırken, leasing yöntemiyle kredi kullanımında faiz oranının yüzde 1,89 seviyesinde olduğu açıklandı. Emlak Konut borçlanmalı modelde gecikmelerin şirket tarafından takip edileceği, leasing modelinde ise Emlak Katılım Bankası’nın süreci yöneteceği belirtildi.
Yılmaz, aynı aileden birden fazla kişinin başvuruda bulunabileceğini ve projelerin talebe göre şekillendirilmeye devam edileceğini söyledi. Türkiye genelinde konut ihtiyacının arttığını belirten Yılmaz, sektörü canlandırmaya yönelik yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.