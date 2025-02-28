Emlak Konut'un Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası Başladı! Başvuru Süreci Ve Şartlar Neler?

Yılmaz, Emlak Konut projelerinin farklı gelir gruplarına hitap ettiğini ve vatandaşların ödeme planlarını kendi imkânlarına göre belirleyebileceğini ifade etti. Ayrıca, kampanya kapsamında teslim süreci devam eden ve önümüzdeki üç yıl içinde tamamlanması planlanan projelerin de yer aldığını belirtti.