Soğuk Havalarda Aracınızı Sakın Böyle Çalıştırmayın: Binlerce Liralık Motor Masrafına Hazır Olun
Kış mevsiminin etkisiyle birlikte araç sahipleri hem yollarda hem de yola çıkmadan öncesinde de zorluklar yaşıyor. Bununla birlikte, araç motorunu da soğuk hava koşullarından etkilenmemesi bazı durumlara dikkat etmek gerekiyor.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte araç sahiplerinin motor ısıtma kurallarına dikkat etmesi büyük önem taşıyor. Özellikle şiddetli don olaylarında, motorun zarar görmemesi ve aracın sorunsuz çalışması için belirli önlemlerin alınması gerekiyor.
SOĞUK HAVALARDA MOTOR NASIL ISITILMALI?
Benzinli araçlar çalıştırıldıktan kısa bir süre sonra harekete geçebilir. Ancak aşırı soğuk havalarda, motor yağının tüm parçalara eşit şekilde dağılması için en az birkaç dakika beklemek faydalıdır.
Dizel motorlar ise yakıt yapısı gereği daha uzun bir ısınma süresine ihtiyaç duyar. Motoru çalıştırdıktan sonra 30-60 saniye beklemek, yağın sistem içinde dolaşmasını sağlayarak aşınmayı önler. Özellikle hava sıcaklığı -10°C'nin altına düştüğünde bu süreç daha kritik hale gelir.
Gaz pedalına hemen basmayın. Soğuk motorda yüksek devirle çalışmak, motor parçalarının aşırı aşınmasına neden olabilir. Bu nedenle hareket ettikten sonra hızınızı kademeli olarak artırmalısınız.
En etkili ısınma yöntemi sürüş sırasında gerçekleşir. Araç düşük hızlarda (yaklaşık 2500 devir/dakika) kullanıldığında, motor ve diğer sıvılar çalışma sıcaklığına daha hızlı ulaşır.
Kaputu açık bırakma yöntemi de dondurucu havalarda aracın çalıştırılmasını kolaylaştırabilir. Bu, motorun kısa sürede ısınmasını destekleyen bir uygulamadır.
Batarya ve soğutma sistemini düzenli kontrol edin. Soğuk havalarda antifriz ve motor yağı kalınlaşır, akü zayıflayarak aracın çalışmasını engelleyebilir. Sorun yaşamamak için sıvı seviyeleri ve akü şarj durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir.
MOTORUN ÖMRÜNÜ KISALTAN HATALAR
Uzun süre rölantide bekletmek yakıt israfına neden olur ve motor performansını olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, aracın gereksiz yere rölantide tutulmasını önermiyor.
Ani gaz vermek motora ciddi zarar verebilir. Aracı çalıştırdıktan hemen sonra gaz pedalına sert bir şekilde basmaktan kaçının.
Yanlış motor yağı kullanımı da motorun aşırı zorlanmasına neden olabilir. Soğuk havalar için uygun ince viskoziteli motor yağlarını tercih etmek motorun ömrünü uzatır.
Kış aylarında bu kurallara uymak, aracınızın motorunun daha uzun ömürlü olmasını, yakıt tasarrufu sağlamasını ve en zorlu hava koşullarında bile güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.