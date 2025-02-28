Soğuk Havalarda Aracınızı Sakın Böyle Çalıştırmayın: Binlerce Liralık Motor Masrafına Hazır Olun

SOĞUK HAVALARDA MOTOR NASIL ISITILMALI?

Benzinli araçlar çalıştırıldıktan kısa bir süre sonra harekete geçebilir. Ancak aşırı soğuk havalarda, motor yağının tüm parçalara eşit şekilde dağılması için en az birkaç dakika beklemek faydalıdır.

Dizel motorlar ise yakıt yapısı gereği daha uzun bir ısınma süresine ihtiyaç duyar. Motoru çalıştırdıktan sonra 30-60 saniye beklemek, yağın sistem içinde dolaşmasını sağlayarak aşınmayı önler. Özellikle hava sıcaklığı -10°C'nin altına düştüğünde bu süreç daha kritik hale gelir.