Yazın Kokan Ayakkabıları Hızla Tazelemenin Tüyosu Açıklandı

Sıcak yaz aylarında ayaklar daha çok terler ve bu durum, bakterilerin çoğalması için ideal ortam oluşturur. Spor ayakkabılardan günlük modellere, botlardan sneakers’lara kadar her tür ayakkabıda oluşan kötü kokuların temel nedeni bakterilerdir.

Son Güncelleme:
Yazın Kokan Ayakkabıları Hızla Tazelemenin Tüyosu Açıklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mağazalardan temin edilen sprey ve pedler genellikle sorunu sadece maskeler; kalıcı çözüm sunmaz. Ancak evde uygulanabilecek basit yöntemlerle ayakkabılarınızı temizleme veya kuru temizlemeye gerek kalmadan uzun süre taze tutabilirsiniz.

Yazın Kokan Ayakkabıları Hızla Tazelemenin Tüyosu Açıklandı - Resim : 1

EV YAPIMI ANTİBAKTERİYEL SPREY

Kendi spreyinizi hazırlamak, kokuyu nötralize edip bakterileri öldürmenin etkili bir yoludur. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler: alkol veya votka, karbonat, çay ağacı yağı ve gliserin. 100 ml alkolü 1 yemek kaşığı karbonat ile karıştırın, üzerine 1 çay kaşığı gliserin ve 3 damla çay ağacı ile nane esansiyel yağı ekleyin. Karışım yoğun olursa biraz su ile seyreltebilirsiniz. Spreyi ayakkabıların içine akşamları uygulayın; birkaç saat sonra gerekirse işlemi tekrarlayın. Tazeliği korumak için sprey uygulamasını dört günde bir yapmanız yeterli.

ULTRAVİYOLE AYAKKABI KURUTUCULAR

Kompakt UV kurutucular, sadece ayakkabıları kurutmakla kalmaz, aynı zamanda UV ışınları sayesinde bakteri ve mantar oluşumunu da engeller. Özellikle deri ve süet gibi kuruması uzun süren malzemeler için ideal olan bu yöntem, düzenli kullanıldığında ayakkabılarınızın hijyenini ve tazeliğini uzun süre korur.

Yazın Kokan Ayakkabıları Hızla Tazelemenin Tüyosu Açıklandı - Resim : 2

ÇAY POŞETİ İLE PRATİK ÇÖZÜM

Kurutma cihazınız veya sprey malzemeleriniz yoksa, evdeki kuru çay poşetleri de etkili olabilir. Her ayakkabının içine gece boyunca iki poşet yerleştirin. Çay, kötü kokuyu emerek sabah ayakkabılarınızın çok daha ferah olmasını sağlar.

Dünyaca Ünlü Mücevher Devi Rekor Fiyata El Değiştirdi: 140 Yıllık Serüvenin Yeni Dönemi BaşladıDünyaca Ünlü Mücevher Devi Rekor Fiyata El Değiştirdi: 140 Yıllık Serüvenin Yeni Dönemi BaşladıEkonomi

Türkiye’nin En Sağlıklı Şehirleri Açıklandı: Zirvedeki İsim Sürpriz OlduTürkiye’nin En Sağlıklı Şehirleri Açıklandı: Zirvedeki İsim Sürpriz OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ayakkabı temizlik
Son Güncelleme:
Ellerinizi 1 Dakika Buzlu Suda Bekletince Bakın Ne Oluyor! Etkisine İnanamayacaksınız Ellerinizi 1 Dakika Buzlu Suda Bekletince Bakın Ne Oluyor! Etkisine İnanamayacaksınız
Dehşete Düşüren Görüntüler: Elektrik Akımına Kapılıp Beton Zemine Çakıldı Elektrik Akımına Kapılıp Beton Zemine Çakıldı
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Parfümün Kalıcılığı Meğer Şişesinden Anlaşılıyormuş! İşte Türlerine Göre Etki Süreleri Parfümün Kalıcılığı Meğer Şişesinden Anlaşılıyormuş! İşte Türlerine Göre Etki Süreleri
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Özgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' İddialarına İlk Yanıt Özgür Özel'den 'Özlem Çerçioğlu' Çıkışı