Ellerinizi 1 Dakika Buzlu Suda Bekletince Bakın Ne Oluyor! Etkisine İnanamayacaksınız

Japonların yüzyıllardır uyguladığı basit bir yöntemle güne daha enerjik ve zinde başlamak mümkün. Ellerinizi sadece 1 dakika buzlu suda bekletince vücudunuzda neler olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız.

Ellerinizi 1 Dakika Buzlu Suda Bekletince Bakın Ne Oluyor! Etkisine İnanamayacaksınız
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Japon kültüründe uzun süredir uygulanan ve basitliğiyle dikkat çeken buzlu su yöntemi, son günlerde yeniden popüler oldu. Hem bedeni hem de zihni kısa sürede canlandıran bu pratik ritüel, güne enerjik başlamanın en kolay yollarından biri olarak gösteriliyor.

JAPONYA’NIN 1 DAKİKALIK SABAH ALIŞKANLIĞI

Japonya’da birçok kişi, güne başlamadan önce ellerini ve bileklerini kısa süreliğine buzlu suda bekletmeyi günlük rutinin bir parçası haline getirmiş durumda. İlk bakışta sıradışı gibi görünen bu yöntem, hem bilimsel hem de psikolojik faydalar sağlıyor. Soğuk suyla temas, bedeni hızla uyandırıyor ve zihni tazeliyor.Ellerinizi 1 Dakika Buzlu Suda Bekletince Bakın Ne Oluyor! Etkisine İnanamayacaksınız - Resim : 1VÜCUDA ETKİLERİNE İNANAMAYACAKSINIZ

Elleri buzlu suya daldırmak, kan damarlarının ani şekilde daralmasına neden oluyor ve kan akışı merkez organlara yöneliyor. Bu süreç dolaşımı hızlandırırken, ellerdeki sinir uçlarının uyarılmasıyla beyne "uyanma" sinyali gönderiliyor. Araştırmalara göre, kısa süreli soğuk su teması ödem ve şişkinliği azaltıyor, bağışıklık sistemini destekliyor ve stresi hafifletiyor.

RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Ellerinizi 1 Dakika Buzlu Suda Bekletince Bakın Ne Oluyor! Etkisine İnanamayacaksınız - Resim : 2

Soğuk suya temas, vücudun mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin salgısını artırabiliyor. Düzenli uygulayanlar, gün boyu daha enerjik ve dengeli hissettiklerini belirtiyor.

EVDE KOLAYCA YAPILABİLİR

Yöntemi uygulamak için küçük bir kabı buzla doldurup üzerine soğuk su eklemek yeterli. Ellerinizi bilek hizasına kadar daldırarak 30 saniye ile 1 dakika arası bekletmek tavsiye ediliyor. Etkiyi artırmak isteyenler, bu ritüeli sabah saatlerinde veya yorucu bir günün ardından deneyebilir.

Parfümün Kalıcılığı Meğer Şişesinden Anlaşılıyormuş! İşte Türlerine Göre Etki SüreleriParfümün Kalıcılığı Meğer Şişesinden Anlaşılıyormuş! İşte Türlerine Göre Etki SüreleriYaşam

Zorlu Mesai Başladı: 20 Gün Çalışıyorlar, 1 Saatte 4 Bin 500 TL KazanıyorlarZorlu Mesai Başladı: 20 Gün Çalışıyorlar, 1 Saatte 4 Bin 500 TL KazanıyorlarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Parfümün Kalıcılığı Meğer Şişesinden Anlaşılıyormuş! İşte Türlerine Göre Etki Süreleri Parfümün Kalıcılığı Meğer Şişesinden Anlaşılıyormuş! İşte Türlerine Göre Etki Süreleri
Fikir Sorup Saatlerce Yorduktan Sonra Yine Bildiğini Okuyan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Fikir Sorup Saatlerce Yorduktan Sonra Yine Bildiğini Okuyan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Merakla Bekleniyordu, Togg Yeni Modelinin Çıkış Tarihini Duyurdu: Togg T10F Ne Zaman Satışa Çıkacak? Togg T10F Ön Siparişi Ne Zaman? İşte Güncel Fiyatı Togg Yeni Modelinin Çıkış Tarihini Duyurdu!
Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor! Cinli Köyde Gece Besmele Çeke Çeke Gezdi! Yer Sivas: Bu Köye 15 Senedir Kimse Ayak Basmıyor!
ÇOK OKUNANLAR
Beklenen Haber Geldi: Kamuya 10 Bin 972 Personel Alımı Yapılacak! İşte Aranan Şartlar ve Alım Yapacak Kurumlar Kamuya Binlerce Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar
Emekliye İki Ödeme Birden: 44 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak, İşte Aranan Tek Şart Emekliye Yıllar Sonra İki Ödeme
Hollanda Basını Feyenoord’un ‘Acı’ Yenilgisiyle Sallanıyor: Mourinho Büyüklüğünü Gösterdi, GOAT Sensin Fenerbahçe Hollanda'da Manşetleri Yaktı
CHP’yi Sarsan Haber! CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor CHP'li Vekil İddiayı Doğruladı... Çerçioğlu ve 3 Belediye Başkanı AKP’ye Katılıyor
Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Uyarı Üstüne Uyarı! Üçü Birden Vuracak