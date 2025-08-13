Parfümün Kalıcılığı Meğer Şişesinden Anlaşılıyormuş! İşte Türlerine Göre Etki Süreleri

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Parfüm tercihinde koku kadar kalıcılık süresi de belirleyici bir faktör. Uzmanlara göre bir parfümün ne kadar süre kalıcı olacağı, içerdiği esans (yağ) oranına bakılarak anlaşılabiliyor. Bu oran, parfümün türünü ve gün boyu ne kadar etkili olacağını doğrudan belirliyor.

ESANS ORANI KALICILIĞI BELİRLİYOR

Perfume (Parfum): %15-40 esans oranıyla 6-8 saat etkili.

Eau de Parfum (EDP): %15-20 oranında esans içerir, 5-6 saat kalıcılık sağlar.

Eau de Toilette (EDT): %5-15 esans oranıyla ortalama 4-5 saat kalıcıdır.

Eau de Cologne (EDC): %2-4 esans oranına sahiptir, 2-3 saat etkilidir.

Eau Fraiche: %1-3 esans oranıyla 1-2 saatlik hafif bir etki sunar.

KULLANIM AMACINA GÖRE SEÇİM

Gün boyu kokunun hissedilmesini isteyenler için esans oranı yüksek Parfum veya Eau de Parfum seçenekleri öne çıkıyor. Daha hafif ve kısa süreli koku tercih edenler ise Eau Fraiche veya Eau de Cologne çeşitlerini tercih edebilir.

Parfüm alırken sadece fiyatına veya şişe tasarımına değil, esans oranına da dikkat etmek uzun süreli memnuniyet sağlıyor. Böylece hem beklentinize hem de kullanım amacınıza en uygun kokuyu seçebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi