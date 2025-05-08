Vicdanı Olmayan İnsanların 5 Ortak Özelliği Ortaya Çıktı: Sessizce Sizi Böyle Yıpratıyorlar

Bazı insanlar vardır ki, ne başkasının acısına kulak verir ne de kendi hatalarının ağırlığını hisseder. Onlarla yaşanan her tartışma, her kriz dönüp dolaşıp sizin suçunuz haline gelir. Sessiz ama etkili bir şekilde zarar veren bu kişilik yapısının arkasında ise ortak bazı özellikler yatar.

Vicdan, insanın iç sesidir. Hatalarıyla yüzleşmesini, empati kurmasını ve pişmanlık duymasını sağlayan manevi bir denge unsurudur. Ancak kimi insanlar için bu ses hiç var olmamış gibidir. Onlara göre pişmanlık bir zayıflık, özür dilemekse gereksiz bir eylemdir. Peki vicdansız kişiler nasıl anlaşılır? İşte uzmanlara göre vicdansız olarak tanımlanan bireylerde en sık rastlanan 5 özellik...

1. EMPATİ KURAMAZLAR

Vicdanı olmayan kişiler, karşısındakinin duygularını anlamakta güçlük çeker. Birinin acısı, hüznü ya da sıkıntısı onlar için anlamsızdır. Empati eksikliklerini genellikle "Ben olsam üzülmezdim" gibi ifadelerle geçiştirirler.

2. BENCİLLİĞİN ZİRVESİNDE YAŞARLAR

Bu kişilerin dünyasında önce kendileri gelir. Kendi menfaatleri her şeyin üzerindedir. Başkalarının zarar görmesi, hedeflerine ulaşmalarını engellemediği sürece önemsenmez. “Ben hak ediyorum, gerisi beni ilgilendirmez” anlayışıyla hareket ederler.

3. YALANA VE MANİPÜLASYONA BAŞVURURLAR

Gerçeği çarpıtmak ya da olayları kendi lehine çevirmek için yalan söylemekten çekinmezler. Yaptıkları manipülasyonlarda herhangi bir suçluluk ya da utanç duymazlar. Onlar için önemli olan sonucun kendi istedikleri gibi olmasıdır.

4. SORUMLULUK ALMAZLAR

Vicdansız bireyler hata yaptıklarında sorumluluğu kabul etmek yerine, suçu başkalarına atarlar. Sürekli kendilerini mağdur göstererek olaylardan sıyrılmaya çalışırlar. Özür dilemek yerine savunmaya geçer ya da karşı saldırıya yönelirler.

5. ASLA PİŞMANLIK HİSSETMEZLER

Bu kişilerin belki de en belirgin özelliği, yaptıkları yanlışların ardından herhangi bir vicdan azabı duymamalarıdır. Kırdıkları insanlar ya da verdikleri zarar, onlar için yalnızca "zorunlu bedeller" olarak görülür. Kendilerini sorgulamaz, yollarına devam ederler.

Kaynak: Haber Merkezi