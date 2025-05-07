Pet Şişe İle Hasat Yapılıyor, Veriminde Rekor Artış Oluyor

Artan gıda fiyatları ve doğal ürünlere duyulan ilgi, şehirde yaşayanları alternatif üretim yöntemlerine yöneltiyor. Bu arayışların başında ise 5 litrelik pet şişelerde domates yetiştirme yöntemi geliyor. Hem ekonomik hem de kolay uygulanabilir olmasıyla dikkat çeken bu yöntem, apartman dairelerinin balkon ve pencere kenarlarında küçük bir tarım alanı oluşturma imkânı sunuyor.

Pet Şişe İle Hasat Yapılıyor, Veriminde Rekor Artış Oluyor

Domates yetiştirmek için ihtiyaç duyulan malzemeler oldukça basit: 5 litrelik bir pet şişe, kaliteli bir toprak karışımı ve domates tohumu veya fidesi. Öncelikle şişenin alt kısmına birkaç drenaj deliği açmak gerekiyor. Bu delikler, fazla suyun dışarı atılmasını sağlayarak köklerin çürümesini engelliyor. Şişenin üst bölümü kesilerek geniş bir ekim alanı hazırlanıyor.

TOPRAK KARIŞIMI VE EKİM DETAYLARI

Şişenin içine torf, bahçe toprağı ve perlit karışımı dolduruluyor. Torf, toprağın nemini korurken; perlit ise hava akışını artırarak kök sağlığını destekliyor. Tohumlar, 1-2 cm derinliğe ekilip hafifçe bastırılırken; fideler toprağa kökleri tamamen kapanacak şekilde yerleştiriliyor.

GÜNEŞ IŞIĞI VE BAKIM İPUÇLARI

Domates bitkisinin verimli olabilmesi için şişenin günde en az 6 saat doğrudan güneş ışığı alabileceği bir noktaya yerleştirilmesi gerekiyor. Düzenli sulama yapılmalı ancak aşırı su verilmemeli. Bitki büyüdükçe dallar ağırlaşabileceği için çubuk veya ip yardımıyla desteklemek kırılmaları önlüyor.

2 AYDA HASAT ZAMANI

Ekimden birkaç hafta sonra çiçeklenen domates bitkisi, yaklaşık 2 ay içinde meyve veriyor. 5 litrelik bir pet şişede, bitkinin bakımına bağlı olarak kilo kilo domates elde edilebiliyor. Şişenin yan taraflarına açılacak ek deliklerle daha fazla fide dikimi yapılarak verim artırılabiliyor.

HEM DOĞAL HEM EKONOMİK ÇÖZÜM

Bu yöntem sayesinde, apartmanlarda küçük alanlarda doğal ve taze domates üretimi mümkün hale geliyor. Market fiyatlarının yükseldiği günümüzde hem bütçeye katkı sağlıyor hem de sağlıklı ürün tüketimine imkân tanıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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