Az Kıymayla İki Katı Köfte Yaptıracak Mutfak Sırrı Açığa Çıktı! Her Öğününüzde Yer Alacak

Kıymanın içine eklenen sebzeler, sadece hacmi artırmakla kalmaz, aynı zamanda köfteye yumuşaklık ve ekstra tat katar. 500 gram kıymaya 3 orta boy rendelenmiş patates ve yaklaşık 200 gram ince doğranmış lahana ekleyerek köftenizi hem daha bereketli hem de ağızda dağılan bir kıvama ulaştırabilirsiniz. Yaz aylarında bolca bulunan kabak da harika bir alternatiftir. Sebzeler sayesinde köfteler daha hafif olurken, lezzeti de katlanır.

EKMEKLE KIVAMI TUTUN

Klasik ama etkili bir yöntem: Bayat ekmek dilimini sütle ıslatarak köfte harcına eklemek. Bu yöntem, köftelerin içinin nemli kalmasını sağlar ve kolayca dağılmalarını önler. Üstelik ekmek, kıymayı da daha iyi tutar.

PİRİNÇ DE İŞE YARAYABİLİR

Evde sebze yoksa üzülmeyin. Önceden haşlanıp soğutulmuş pirinç de köfteye hem doku hem de hacim katar. Pirinç, özellikle çocukların da severek yiyeceği daha yumuşak köfteler yapmanızı sağlar.

YULAF EZMESİNİN SIRRI

Kıyma miktarını çoğaltmanın bir başka püf noktası da yulaf ezmesi kullanmaktır. 400 gram kıymaya bir su bardağı yulaf ezmesi ekleyebilirsiniz. Kaynar suyla ıslattığınız yulafı 10 dakika kadar bekletin ve sonra harcınıza karıştırın. Ne tadı değişir ne de dokusu.. Ama köfteniz, neredeyse iki katına çıkar.

Kaynak: Haber Merkezi