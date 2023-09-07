Uzmanı açıkladı: Yalova'da üretildi, gençlik iksiri olarak biliniyor ve botoks etkisi yapıyor!

Prof. Dr. Vefik Arıca, Yalova'nın coğrafi işaretli aronya meyvesinin adete gençlik iksiri olduğunu söyledi.

Aronyanın özellikle yüksek antioksidan içeriği ile hücre yenilemesini sağlaması gibi bir takım faydaları olduğunu ifade eden Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, "Son bilimsel yayınlarda ciltte, yüzde botoks etkisi yaptığı, bir kolajen deposu olduğu belirtiliyor" dedi.

"CİLDİ NEMLENDİRİYOR"

"Süper meyve olarak adlandırılıyor" diyen Arıca, "Yalova ve bölgesinde yetişen aronya meyvesini yediğimizde, özellikle merhemlerini, kremlerini kullandığımızda cilt en az 10 yaş gençleşiyor. Cildi nemlendiriyor. Ciltteki o hücresel yapılanmayı güçlendirdiği ve kolojen deposunu sıklaştırdığı biliniyor" dedi.

"CİLDE RENK KATAR, EN AZ 10 YIL GENÇLEŞTİRİR"

"Böylelikle yüzümüze aynı botoks olmuş gibi etkisi vardır" diyen Arıca, "Gençlik iksiri bu süper Yalova aronyası. Özellikle yüz bölgesini yüksek miktarda nemlendirerek cilde renk katar, en az 10 yıl gençleştirir" ifadelerini kullandı.

SÜPER MEYVE ARONYA NEDİR?

Aronya, Kuzey Amerika ve Avrupa'ya özgü, siyah renkli, küçük bir meyvedir. Son yıllarda, antioksidan içeriği ve çeşitli sağlık yararları nedeniyle popülerlik kazanmıştır.

Aronya, bilinen diğer meyvelerden daha fazla antioksidan içerir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikallerin zararlarından koruyan bileşiklerdir. Serbest radikaller, yaşlanmaya, hastalıklara ve kansere yol açabilecek kararsız moleküllerdir.

Aronya, aynı zamanda C vitamini, PP, B, E vitamini ve yüksek miktarda antosiyanin de içerir. Antosiyaninler, güçlü antioksidan özelliklere sahip olan ve meyvelere kırmızı, mavi ve mor renklerini veren pigmentlerdir.

Aronya meyvesinin faydaları arasında şunlar sayılabilir:

Kalp sağlığını destekler: Aronya, kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, kan dolaşımını iyileştirerek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: Aronya, antioksidanlar açısından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu, enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir.

Kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olur: Aronya, kan şekerini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu, diyabet riskini azaltabilir.

Kanser riskini azaltabilir: Aronya, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir.

Beyin sağlığını destekler: Aronya, beyin hücrelerini korumaya ve yaşlanmaya bağlı zihinsel gerilemeyi yavaşlatmaya yardımcı olabilir.

ARONYA MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Aronya meyvesi, çiğ olarak, kurutulmuş olarak, meyve suyu olarak veya çay olarak tüketilebilir. Ayrıca, aronya özü ve kapsülleri de mevcuttur.

Kaynak: Gerçek Gündem