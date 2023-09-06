Yoğurt çabuk ekşiyorsa aşçıların bu sırrını deneyin! Ekşimiyor ve sulanmıyor

Yoğurt en sevilen besinler arasında ilk sırada yer almaktadır. Yoğurdun faydaları saymakla bitmiyor. Diş ve kemik sağlığına iyi gelen yoğurdun bünyesinde potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri yer almaktadır.

Bu da yoğurdu gastrointestinel bozukluklara, hipertansiyona yol açan kötü kolesterol ve kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu kalkan haline getirmektedir.

Türk mutfağındaki çok sayıda hamur işinde de yoğurt kullanılmaktadır. Yoğurt, mutfağımızın vazgeçilmez besinleri arasında yer almaktadır.

Çok tükettiğimiz için mutfağımızda da bolca yoğurt bulunur. Ancak yoğurt çoğu zaman çabuk ekşimesiyle bilinir.

Yoğurdun ekşimemesi için bir kaç küçük püf nokta bulunuyor.

EVDE YOĞURT YAPARKEN BİLMENİZ GEREKENLER

1. Sütün Kalitesi



Yoğurdun kalitesi, kullanılan sütün kalitesine bağlıdır. Bu nedenle, yoğurt yaparken sütün kalitesine dikkat etmek önemlidir. İdeal olarak, organik süt kullanılmalıdır. Ancak organik süt bulmak mümkün değilse, en azından sütün doğal olmasına dikkat edilmelidir.

2. Yoğurt Mayası



Yoğurt mayası, yoğurdun kalitesini belirleyen en önemli faktördür. Yoğurt mayası olarak kullanacağınız yoğurdun kalitesi çok önemlidir. Eğer kaliteli bir yoğurt mayası kullanmazsanız, yoğurdunuz istediğiniz kıvama gelmeyebilir. Bu nedenle, yoğurt mayası olarak kullanacağınız yoğurdun kalitesine dikkat etmelisiniz.

3. Sıcaklık Kontrolü



Yoğurt yaparken sıcaklık kontrolü çok önemlidir. Yoğurdun mayalanması için sıcaklığın uygun olması gerekir. İdeal sıcaklık 40-45 derece arasındadır. Bu nedenle, yoğurt yaparken sıcaklık kontrolü yapmanız gerekmektedir.

4. Hijyen Kurallarına Dikkat Edin



Yoğurt yaparken hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemlidir. Yoğurt yapacağınız kap ve kaşık gibi malzemelerin temiz ve hijyenik olması gerekmektedir. Aksi takdirde, yoğurdunuzda istenmeyen bakteriler üreyebilir.

5. Yoğurdun Saklanması



Yoğurdun saklanması da önemlidir. Yoğurdunuzun bozulmaması için, kapaklı bir kapta buzdolabında saklamanız gerekmektedir. Ayrıca, yoğurdunuzun taze kalması için her zaman taze yoğurt yapmanız önerilmektedir.

cumhuriyet.com.tr, gercekgundem.com