Banyo fayanslarında oluşan lekeleri temizleme tekniği! Tüm kararmış fayanslar beyazlıyor

Banyo fayansları zamanla lekelenir ve kararır. Bu durum, banyonuzun hijyenik olmamasına neden olabilir. Ancak endişelenmeyin, banyo fayanslarınızı beyazlatmanın doğal yolları var. Bu yazımızda, banyo fayanslarında oluşan lekeleri temizlemenin iki doğal yöntemini sizlerle paylaşacağız.

1. Sirke ve Karbonat Karışımı

Sirke ve karbonat karışımı, banyo fayanslarınızı temizlemek için harika bir doğal yöntemdir. Sirke, asidik özellikleri sayesinde lekeleri çözerken, karbonat ise lekeleri ovma gücüne sahiptir.

Malzemeler:

- 1 su bardağı beyaz sirke

- 1/2 su bardağı karbonat

- 1 lt su

Yapılışı:

1. Bir kovada suyu kaynatın ve beyaz sirkeyi ekleyin.

2. Karbonatı fayansların üzerine serpin ve sirke ile karıştırın.

3. Karışımı bir fırça yardımıyla fayanslara sürün ve 15 dakika bekletin.

4. Son olarak, fayansları bol su ile durulayın.

2. Limon Suyu ve Tuz Karışımı

Limon suyu ve tuz karışımı da banyo fayanslarınızı temizlemek için etkili bir doğal yöntemdir. Limon suyu, asidik özellikleri sayesinde lekeleri çözerken, tuz ise lekeleri ovma gücüne sahiptir.

Malzemeler:

- 1/2 su bardağı limon suyu

- 1/4 su bardağı tuz

Yapılışı:

1. Limon suyunu bir kaba dökün.

2. Tuzu limon suyunun üzerine serpin ve karıştırın.

3. Karışımı bir fırça yardımıyla fayanslara sürün ve 15 dakika bekletin.

4. Son olarak, fayansları bol su ile durulayın.

Bu doğal yöntemleri düzenli olarak uyguladığınızda, banyo fayanslarınızın beyazlığını koruyabilirsiniz. Ancak unutmayın, herhangi bir temizlik yöntemini uygulamadan önce fayansların temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu yöntemleri uygularken eldiven kullanmanızı öneririz.

Seramik Temizliği: Fayans Araları Nasıl Temizlenir?

Derz, fayanslarınızı bir arada tutan güçlü maddedir. Ancak derz aynı zamanda nemi, kiri ve lekeleri de bir o kadar iyi tutar. Fayanslarınızı çok iyi bir şekilde temizleseniz de zamanla o bembeyaz olan fayans araları kirlenerek gri, pis bir renge bürünebilir ve küf lekeleri oluşabilir.

Eğer hala yapmadıysanız, yapmanız gereken ilk şey derzlerinizi koruyucu ile kaplatmaktır. (Seramik veya fayans koruyucuları aynı zamanda derzleri de kaplayarak korur.) Özellikle fayans yüzeyinin dışına taşan silikon koruyuculardan uzak durmanız gerekmektedir. Bunlar matlaşmaya ve parça parça dökülmeye sebep olabilir.

Eğer derzleriniz çoktan kirlenmişse merak etmeyin. Bir ihtimaliniz daha var. Derz temizleyici boyama ürünlerini yapı marketlerde bulabilirsiniz. Bazı ürünler derzlerinizin eski rengine dönmesini bile sağlayabilir.

Seramik temizliği nasıl yapılır öğrendiğinize göre mutfağınızı ve banyonuzu derinlemesine temizleyebilir ve pırıl pırıl fayansların tadını çıkarabilirsiniz.