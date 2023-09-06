Poğaça dağılıyor ve iyi pişmiyorsa hamura 1 kaşık koyun! Puf Puf kabaracak

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan poğaça, herkesin severek tükettiği bir hamur işidir. Ancak, poğaça yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Bu noktalara dikkat ederek poğaçanızın daha lezzetli ve kabarık olmasını sağlayabilirsiniz.

1. Hamurun Kıvamı Önemlidir

Poğaça hamuru, kıvamı doğru ayarlanmazsa kabarmaz ve dağılabilir. Bu nedenle hamurunuzu yoğururken, un miktarını iyi ayarlamalısınız. Hamurunuzun kıvamı, kulak memesi kıvamında olmalıdır.

2. Poğaça Dağılmasın Diye 1 Kaşık Koyun

Eğer poğaçanız dağılıyor ve iyi pişmiyorsa, hamura bir kaşık sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Bu sayede poğaçanız daha kabarık ve lezzetli olacaktır.

3. Sirke Poğaçanızın Daha Lezzetli Olmasını Sağlar

Poğaça hamuruna eklenen bir tatlı kaşığı sirke, poğaçanızın daha lezzetli olmasını sağlar. Sirke, hamurun kabarmasına ve poğaçanın daha yumuşak olmasına yardımcı olur.

4. Poğaçalarınızın Eşit Boyutlarda Olmasına Dikkat Edin

Poğaça yaparken, poğaçalarınızın eşit boyutlarda olmasına dikkat etmelisiniz. Bu sayede poğaçalarınız aynı sürede pişer ve daha estetik görünür.

5. Pişirme Süresine Dikkat Edin

Poğaçalarınızın pişirme süresine dikkat etmelisiniz. Fırınınızın sıcaklığına göre pişirme süresi değişebilir. Ancak genellikle poğaçalarınızın pişmesi için 20-25 dakika yeterli olacaktır.

Yumuşak Poğaça Malzemeler:

Yarım paket yaş maya

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı yoğurt

1 tatlı kaşığı tozşeker

2 adet yumurta

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı



Yumuşak Poğaça Yapılışı:

İlkönce yoğurma kabının içine yaş mayayı alalım.

Üzerine 1 çay bardağı ılık su ilave ederek mayanın aktifleşmesini sağlayalım.

1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ ve yoğurdu ilave edin.

1 tatlı kaşığı tozşeker de katıp çırpma teliyle karıştıralım.

Daha sonra 2 yumurtanın birisinin sarısını bir kenara ayırarak karışımın içine koyalım.

Unumuzu eklemeden önce bu karışımım iyice karıştıralım.

Daha sonra unun bir kısmını dökelim ve yoğuralım.

Kalan unu da dökerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edelim.

1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra yoğurmaya devam edelim.

Hamurun mayalanması için üzerini kapatıp 30 dakika ılık bir ortamda bırakalım.

Mayalanmış hamurumuzdan bezeler kopartarak şekil verelim.

Arzu ederseniz içine peynir, kıyma vs. koyabilirsiniz.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinde 160 derecede 30-35 dakika kadar pişirelim.

Piştikten sonra ilk sıcaklığı geçince servise hazırdır.

Afiyet olsun…

kaynaklar: mynet.com, youtube.com