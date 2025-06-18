Ünlülerin Hızlı Kilo Verme Formülü Ortaya Çıktı: Meğer Su Yerine Bunu İçiyorlarmış

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Donald Trump ve Taylor Swift gibi dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği diyet sodalar, son günlerde sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Özellikle TikTok'ta paylaşılan içeriklerde, diyet soda tüketiminin su içmekten daha etkili bir şekilde kilo verdirdiği öne sürülüyor. Peki bu iddialar ne kadar doğru?

ÜNLÜLERİN EN HIZLI KİLO VERME YÖNTEMİ

Bazı beslenme uzmanları, yapay tatlandırıcı içeren içeceklerin şeker isteğini geçici olarak bastırabileceğini belirtiyor. Bu da bazı bireylerde aşırı yeme alışkanlığını kontrol altına alarak kalori alımını azaltabiliyor. Ancak uzmanlar bu içeceklerin “mucizevi” sonuçlar doğurmadığının altını çiziyor.

Cerrah Dr. Hector Perez, bazı hastalarında diyet sodanın kısa vadeli faydalar sağladığını gözlemlediğini söylese de, uzun vadede bu içeceklerin tatlı isteğini köreltmediğini ve yeniden kilo alımına zemin hazırlayabileceğini vurguluyor.

DİYET SODALAR UZMANLARIN RADARINDA

Diyet sodalar, sıfıra yakın kalorisiyle dikkat çekse de içerdikleri yapay tatlandırıcılar özellikle aspartam nedeniyle sağlık uzmanlarının radarında. Araştırmalar, bu tür içecekleri düzenli tüketen kişilerde tip 2 diyabet, metabolizma sorunları ve insülin direnci gibi rahatsızlıkların görülme riskinin artabileceğine işaret ediyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINA ZARAR VEREBİLİR

Diyetisyen Avery Zenker, bu içeceklerin bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyerek sindirim sistemini bozabileceğini söylüyor. Bu durumun, zamanla kilo verme sürecini yavaşlattığını ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını baltalayabileceğini belirtiyor. Ayrıca yapay tatların tatlıya olan iştahı artırabileceği uyarısında bulunuyor.