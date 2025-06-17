Ne Leke Çıkarıcı, ne Çamaşır Suyu, ne Bulaşık Deterjanı: Halıdaki Lekeleri En İyi Bu Çıkartıyor

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Evlerin vazgeçilmez eşyalarından biri olan halılar, konfor ve sıcaklık sağlamalarının yanı sıra kir ve lekeleri de kolayca üzerine çeker. Özellikle açık renkli halılar üzerinde oluşan kahve, çay veya yemek lekeleri zamanla can sıkıcı hale gelebilir. Ancak endişeye gerek yok! Evde kolayca uygulanabilecek doğal yöntemlerle bu lekeleri kimyasal ürün kullanmadan yok etmek mümkün.

HALIDAKİ İNATÇI LEKEYİ ÇIKARMADA EN ETKİLİ YÖNTEM

Uzman temizlikçilere göre, halıdaki zorlu lekeleri çıkarmanın ilk adımı lekenin yayılmasını önlemek. Bunun için leke oluşur oluşmaz mutfak bıçağının tersiyle fazla kalıntı kazınmalı ve ardından soğuk suya batırılmış bezle lekenin merkezine doğru nazikçe silinmeli.

KARBONATIN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAYIN

Karbonat, halı liflerine işleyerek kiri ve kokuyu içine çeker. Bir miktar karbonatı sıcak suyla karıştırarak hazırlayacağınız doğal temizleyici karışımı, lekeli bölgeye döküp kısa bir süre bekledikten sonra fırçayla hafifçe ovun. Sonrasında nemli bir bez yardımıyla bölgeyi silin. Bu yöntem hem lekeyi yok eder hem de kötü kokuları giderir.

SİRKE İLE TEK HAMLEDE TEMİZLİK

Beyaz sirke, güçlü asidik yapısıyla lekelerin çözünmesini kolaylaştırır. Su ve sirkeyi eşit oranda karıştırıp bir sprey şişesine doldurun. Lekeli alana sıkarak birkaç dakika bekletin, ardından temiz bir bezle silin. Bu yöntem hem lekeyi çıkarır hem de hijyen sağlar.

Karbonat ve sirke gibi doğal ürünler, halı temizliğinde kimyasal içerikli deterjanlara etkili ve güvenli bir alternatif sunar. Üstelik evcil hayvan bulunan ortamlarda da rahatlıkla kullanılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi