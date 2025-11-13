UKOME’den Flaş Karar: Metrobüs Güzergahı Değişiyor! İşte Yeni Rota

İstanbul’da maraton, bisiklet turu ve resmi törenler gibi etkinliklerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldığında metrobüs seferlerinin aksamaması için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün alternatif güzergah olarak kullanılması kararlaştırıldı. UKOME, düzenlemeyi oybirliğiyle onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), kentin ulaşım düzenini yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Toplantıda, belirli etkinlikler sırasında metrobüsün Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü’nü kullanması oybirliğiyle kabul edildi.

ALTERNATİF GÜZERGAH ŞART OLDU

İstanbul Maratonu, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu gibi büyük spor organizasyonlarının yanı sıra;

  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı,
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    gibi tören ve anma etkinliklerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, zaman zaman tamamen ya da kısmi olarak trafiğe kapatılıyor.

Köprünün kapalı olduğu bu dönemlerde metrobüs seferlerinin aksamaması için yeni bir ulaşım planı zorunlu hale geldi.

İKİ YAKA ARASINDA FSM KÖPRÜSÜ

UKOME’de kabul edilen yeni plana göre metrobüs, köprünün kapalı olduğu günlerde şu güzergâhı kullanacak:

Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte:

  • Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu
  • Çevreyolu bağlantısı
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
  • Büyükdere Caddesi
  • Barbaros Bulvarı
  • Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu

Avrupa’dan Anadolu’ya geçişte:

  • Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu
  • Barbaros Bulvarı
  • Büyükdere Caddesi
  • FSM Köprüsü
  • Çevreyolu
  • Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu

Bu güzergah, yalnızca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün trafiğe kapatıldığı durumlarda uygulanacak.

OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin’in başkanlık ettiği UKOME toplantısında teklif oybirliğiyle onaylandı. Böylece metrobüs, belirlenen günlerde FSM Köprüsü’nü resmi olarak kullanabilecek.

Kaynak: AA

İstanbul Metrobüs
