Sürücüler Dikkat! İstanbul'da Hız Limitleri Değişti! İşte Cadde Cadde Yeni Hız Sınırları...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Kasım ayı toplantısında trafiği yakından ilgilendiren önemli bir değişikliğe imza attı. Oybirliğiyle alınan kararla, kent genelinde toplam 84 noktada hız limitleri güncellendi.

Yeni düzenleme; D-100 Büyükçekmece Mimar Sinan Kavşağı–Beylikdüzü (TÜYAP), D-100 Büyükçekmece–Altunizade Köprülü Kavşağı, D-100 Harem–Tuzla ve D-100 Kartal–Samandıra güzergâhlarını kapsıyor. Ayrıca Sarıyer–Çayırbaşı, Avrasya, Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt tünellerinde de hız limitleri yeniden düzenlendi.

1168 NOKTADA TESPİT YAPILDI

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, söz konusu düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı’nın 2025/14 sayılı genelgesi doğrultusunda başlatıldığını belirtti. Oğul, şehir içindeki hız limitlerinin yol yapısı, ulaşım güvenliği ve ulusal standartlarla uyumlu olacak şekilde yeniden ele alındığını ifade etti.

Oğul’un açıklamasına göre, komisyon tarafından oluşturulan çalışma grubu 84 yol güzergâhında toplam 1.168 noktada inceleme yaptı ve mevcut hız levhaları tek tek değerlendirildi.

İSTANBUL GENELİNDE GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA

Yapılan incelemeler sonrası hem hız limitlerinin hem de levhaların yenilenmesine karar verildi. Buna göre:

1.105 yeni levha sahada uygulanacak,

14.655 levha ise kaldırılacak.

Avrupa Yakası’nda 57 noktada, Anadolu Yakası’nda ise 27 noktada hız sınırları revize edildi.

Oğul, düzenlemenin kapsamlı bir çalışma olduğunu belirterek saha uygulamalarının 31 Aralık 2025’e kadar tamamlanacağını söyledi.

YENİ HIZ LİMİTLERİ UYGULAMAYA GİRİYOR

UKOME’nin aldığı karar doğrultusunda hız levhalarının yenilenmesi ve yeni limitlerin uygulanması aşamalı olarak başlayacak. İstanbul trafiğinde sürücülerin özellikle D-100 hattı ve tünellerde değişen hız sınırlarına dikkat etmeleri gerekiyor.

İşte yeni hız limitleri...

Kaynak: DHA