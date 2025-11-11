Meteoroloji Alarm Verdi! Bu İllere Dikkat… Kuvvetli Sağanak Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre; yurdun genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yağışların Marmara’nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleriyle Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, ancak yağışlı sistemle birlikte kuzeybatı bölgelerden başlayarak azalacağı ve kuzey, iç ile batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor.

RÜZGAR:

Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinden itibaren batıdan başlayarak bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgenin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

BURSA: 10°C / 22°C – Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

ÇANAKKALE: 15°C / 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli yağışlı

İSTANBUL: 15°C / 19°C – Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 13°C / 17°C – Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı

EGE

Bölge genelinde (Afyonkarahisar hariç) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Manisa ve Aydın kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

AFYONKARAHİSAR: 5°C / 18°C – Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ: 10°C / 22°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı

İZMİR: 15°C / 22°C – Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı

MUĞLA: 7°C / 19°C – Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

ADANA: 16°C / 27°C – Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı

ANTALYA: 14°C / 24°C – Parçalı ve çok bulutlu

HATAY: 14°C / 25°C – Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA: 5°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Sabah saatlerinde Niğde çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

ANKARA: 7°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 5°C / 18°C – Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı

KAYSERİ: 6°C / 20°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı

KONYA: 7°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

BOLU: 4°C / 20°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE: 9°C / 22°C – Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 14°C / 22°C – Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 13°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Genel olarak parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.

AMASYA: 7°C / 23°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu

RİZE: 12°C / 22°C – Parçalı bulutlu

SAMSUN: 13°C / 24°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON: 14°C / 20°C – Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

ERZURUM: 0°C / 15°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS: -3°C / 15°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA: 6°C / 21°C – Az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN: 0°C / 14°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

DİYARBAKIR: 6°C / 22°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 10°C / 24°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MARDİN: 16°C / 23°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT: 12°C / 24°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

