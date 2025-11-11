Meteoroloji Alarm Verdi! Bu İllere Dikkat… Kuvvetli Sağanak Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 11 Kasım raporuna göre, yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Bolu, Düzce, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Marmara’nın batısı, İzmir, Manisa ve Aydın kıyılarında yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği, ancak yağışlı sistemle birlikte kuzeybatı bölgelerden başlayarak azalacağı ve kuzey, iç ile batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor.
RÜZGAR:
Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinden itibaren batıdan başlayarak bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgenin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
BURSA: 10°C / 22°C – Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
ÇANAKKALE: 15°C / 18°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli yağışlı
İSTANBUL: 15°C / 19°C – Öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ: 13°C / 17°C – Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlı
EGE
Bölge genelinde (Afyonkarahisar hariç) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İzmir, Manisa ve Aydın kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
AFYONKARAHİSAR: 5°C / 18°C – Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ: 10°C / 22°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı
İZMİR: 15°C / 22°C – Gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
MUĞLA: 7°C / 19°C – Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
ADANA: 16°C / 27°C – Sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı
ANTALYA: 14°C / 24°C – Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 14°C / 25°C – Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA: 5°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Sabah saatlerinde Niğde çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
ANKARA: 7°C / 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 5°C / 18°C – Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı
KAYSERİ: 6°C / 20°C – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı
KONYA: 7°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
BOLU: 4°C / 20°C – Öğleden sonra sağanak yağışlı
DÜZCE: 9°C / 22°C – Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 14°C / 22°C – Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 13°C / 21°C – Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Genel olarak parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
AMASYA: 7°C / 23°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
RİZE: 12°C / 22°C – Parçalı bulutlu
SAMSUN: 13°C / 24°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu
TRABZON: 14°C / 20°C – Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.
ERZURUM: 0°C / 15°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS: -3°C / 15°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA: 6°C / 21°C – Az bulutlu, zamanla çok bulutlu
VAN: 0°C / 14°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
DİYARBAKIR: 6°C / 22°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 10°C / 24°C – Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MARDİN: 16°C / 23°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT: 12°C / 24°C – Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
