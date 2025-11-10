Sındırgı Yine Beşik Gibi! AFAD ve Kandili'den Açıklama Geldi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yine deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul dahil çevre kentlerde hissedildi.

Sındırgı Yine Beşik Gibi! AFAD ve Kandili'den Açıklama Geldi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, yeniden depremlerle sarsıldı. AFAD, saat 21.20’de merkez üssü Sındırgı (Bayırlı) olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 9.64 kilometre olarak ölçüldü.

İKİNCİ DEPREM

Kısa bir süre sonra Kandilli Rasathanesi, aynı bölgeden ikinci bir sarsıntı yaşandığını duyurdu.
Saat 21.23’te, merkez üssü Alacaatlı (Sındırgı) olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Kandilli, ikinci depremin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntı, Balıkesir merkezinin yanı sıra Manisa, İzmir, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.

