Sındırgı Yine Beşik Gibi! AFAD ve Kandili'den Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, yeniden depremlerle sarsıldı. AFAD, saat 21.20’de merkez üssü Sındırgı (Bayırlı) olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 9.64 kilometre olarak ölçüldü.

İKİNCİ DEPREM

Kısa bir süre sonra Kandilli Rasathanesi, aynı bölgeden ikinci bir sarsıntı yaşandığını duyurdu.

Saat 21.23’te, merkez üssü Alacaatlı (Sındırgı) olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Kandilli, ikinci depremin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Sarsıntı, Balıkesir merkezinin yanı sıra Manisa, İzmir, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.





Kaynak: Haber Merkezi