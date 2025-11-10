Sındırgı Yine Beşik Gibi! AFAD ve Kandili'den Açıklama Geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yine deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul dahil çevre kentlerde hissedildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, yeniden depremlerle sarsıldı. AFAD, saat 21.20’de merkez üssü Sındırgı (Bayırlı) olan 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 9.64 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 10, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:21:20:51 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.145 E
Derinlik:9.64 km
Detay:https://t.co/hST7BFelod@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İKİNCİ DEPREM
Kısa bir süre sonra Kandilli Rasathanesi, aynı bölgeden ikinci bir sarsıntı yaşandığını duyurdu.
Saat 21.23’te, merkez üssü Alacaatlı (Sındırgı) olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Kandilli, ikinci depremin 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 10, 2025
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/yGtJf8B05S
10.11.2025, 21:23:21 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 7.8 km#Kandilli
Sarsıntı, Balıkesir merkezinin yanı sıra Manisa, İzmir, Bursa ve İstanbul gibi çevre illerde de hissedildi.
