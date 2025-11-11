Küçükçekmece'de Dehşet! İş Yerinde Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde bir iş yerinde silahlı saldırı meydana geldi. Olay, Halkalı Mahallesi’nde 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde yaşandı. Çevredekilerin silah seslerini duyması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, içeride bir kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme başlattı. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kimliği açıklanmayan kişinin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, polis faili ve cinayetin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.