Kar ve Sağanak Geliyor! Meteoroloji Uyardı: Hava Fena Sertleşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna yaklaşırken ülke genelinde hava sıcaklıklarının değişeceğini bildirdi. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava etkisini gösterecek.

Uzmanlar, hava sıcaklıklarının iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece düşeceğini, diğer kesimlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini aktardı. Rüzgarın kuzey yönlerinden, doğu bölgelerde ise güneyden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANI ETKİLEYECEK

Meteoroloji verilerine göre Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in tamamı, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Giresun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kars, Erzurum, Bayburt ve Tunceli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

HAFTA SONU KAR DEVAM EDECEK

Cumartesi ve pazar günleri de Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının süreceği bildirildi. Özellikle Samsun, Ordu ve Giresun’da yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji’nin tahminine göre; Nevşehir, Niğde, Erzurum, Yozgat, Sivas, Iğdır, Kayseri, Kars, Hakkari, Bitlis, Van, Ardahan ve Muş illerinde kar yağışı görülecek.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu

