Deprem Fırtınası Bitmiyor! Yerin Altı Kaynıyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde üç ay içinde kaydedilen 15 bini aşkın sarsıntı, uzmanları harekete geçirdi. Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen ve Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgede yaşanan yoğun sismik hareketliliği “deprem fırtınası” olarak nitelendirerek, hem tektonik hem de magma kaynaklı bir süreç yaşandığını belirtti. Uzmanlar, Simav Fayı’nın 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli taşıdığına dikkat çekti.

‘3 AYDA 15 BİNDEN FAZLA SARSINTI YAŞANDI’

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Sındırgı’da ağustos ve ekim aylarında yaşanan 6,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce artçının kaydedildiğini vurguladı. Türkiye genelinde yılda ortalama 25 bin depremin meydana geldiğini hatırlatan Özmen, yalnızca Sındırgı’da üç ayda bu sayının yüzde 60’ına denk gelen 15 binden fazla sarsıntı yaşandığını söyledi.

Özmen, bu yoğunluğun 'ikiz deprem' olarak adlandırılan iki büyük sarsıntının ardından ortaya çıkan hibrit bir deprem sürecine işaret ettiğini belirtti. “Bölgedeki hareketlilik, hem yer kabuğundaki tektonik gerilim artışı hem de magma sokulumlarının etkisiyle karma bir yapı sergiliyor” ifadelerini kullandı.

‘7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR'

Depremlerin Simav Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini hatırlatan Özmen, bu fay hattının tarihsel olarak yüksek deprem potansiyeline sahip olduğunu dile getirdi. “Simav Fayı, 7 büyüklüğüne ulaşabilecek bir deprem üretme kapasitesine sahip. Bu nedenle bölgedeki sarsıntıların dikkatle izlenmesi gerekiyor” dedi.

Özmen ayrıca, Sındırgı’nın “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilmesinin süreci hızlandırdığını, bu karar sayesinde kira yardımı, geçici barınma ve yıkım işlemlerinin etkin biçimde yürütüldüğünü ifade etti.

‘BÖLGEDE 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR’

CNN Türk’e konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal ise, Bandırma’dan Sakarya’ya uzanan kırılmamış fay hatlarına dikkat çekti. “Bu bölgedeki fay segmentleri kırılırsa 6 ve üzeri büyüklükte depremler sürpriz olmaz. Girit-Rodos hattında ise 7 ila 8 büyüklüğünde bir depremin olma olasılığı daha yüksek” açıklamasını yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi